Brutális drágulás a nyelviskolákban: ennyiért lehet nyelvvizsgázni 2024-ben Magyarországon

Még mindig siralmas eredményeket produkálnak a magyar diákok idegennyelv-tudás terén. Bár valamelyest jobban áll Magyarország, mint pár évvel ezelőtt, amikor utoljára vettek fel részletes uniós adatsort, még ma is volna mit javítani honfitársaink idegen nyelvtudásán. További gondot okoz, hogy az utóbbi években jócskán megdrágultak a nyelvtanfolyamok, és a nyelvvizsgák ára is. Az első áremelésre jellemzően 2022 júliusában került sor, akkor a katatörvény miatt, ami többnyire vizsgánként néhány ezer forintot jelentett. 2023 tavaszán pedig az infláció tolta még feljebb az árakat, így azok egy év alatt körülbelül 43 százalékkal emelkedtek. A HelloVidék által megkérdezett nyelvviskolák közül van olyan, amelyik azt mondta, hogy az új kiadott nyelvvizsgák száma a felére csappant náluk az utóbbi időben.

Az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztály (NYAK) adatai szerint 2013 és 2019 között jellemzően évi 120-135 ezren nyelvvizsgáztak, a legnagyobb arányban középiskolások és egyetemisták vettek részt írásbeli vagy szóbeli vizsgán valamilyen idegen nyelvből.

Ez a szám 2020-ban először 86 ezerre esett vissza, ami a koronavírus-járvány miatt bezárt nyelviskolákkal és nyelvvizsgaközpontokkal magyarázható. A vizsgázók száma azonban azóta sem emelkedett 90 ezer fölé: 2022-ben 83 145-en tettek vizsgát, tavaly ez a szám viszont már csak 66 014 volt, ami közel 20 ezres csökkenés.

A nyelvvizsgázók számának visszaesése nagyrészt annak köszönhető, hogy a kormány 2020-ban és 2021-ben is amnesztiát rendelt el a végzés előtt álló, a diplomához akkor még kötelező nyelvvizsgaszerzés előtt álló egyetemi hallgatók számára, később pedig rendeletbe is foglalta, hogy a felsőoktatásban többé nem szükséges a legalább B2-es, vagyis középszintű nyelvtudás nyelvvizsgával igazolása az oklevél megszerzéséhez.

Jelentősen csökken a vizsgázók száma, sokan inkább emelt szintű érettségit tesznek

- mondta lapunk megkeresésére a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete. Az egyesület által megszólatatott egyik nyelviskola-vezetője szerint náluk, Délmagyarországon mindig is az angol volt a domináns a némettel szemben és csak elenyésző az igény a kisebb nyelvek iránt.

Arányait tekintve 15 angol után jön 1 német tanfolyam. A nyelvvizsgák száma a felére csappant az utóbbi időben. Két helyen vagyunk, mint nyelvvizsgaközpont, Baján és Szekszárdon. Összességében viszont a nyelvek iránti kereslet nem olyan intenzív mint az előző években volt

- tette hozzá.

Az egyesület szerint egyre kevesebb a vizsga, és egyre kevesebb a vizsgázó is.

A vizsgázók között határozott javulás vehető észre hallás utáni megértés és beszédkészség terén. De ez nem egy általános minta, az összes idegennyelvet bármilyen módon tanuló duákot, felnőttet nézve az arány még mindig nem elég jó

- hívták fel a figyelmet.

A Nyelviskolák Szakmai Egyesülete úgy véli, hogy az internet előretörésének köszönhetően már egyre népszerűbb a távtanulás, ám a diákok és a negyven felettiek közül sokan szívesebben választják a kontaktot. Az idősebbek leginkább ebben bíznak, a fiataloknak meg pedig elegük van már az online oktatásból. 2020-2022 közt szinte csak az online-ra volt igény. A Nyelviskolák Szakmai Egyesületének tapasztalatai szerint tavaly viszont már érezhetően nőtt az igény a kontaktórákra.

Továbbra is tarol az angol

A legnépszerűbb nyelvnek 2023-ben is az angol bizonyult, 53 566-an jelentkeztek belőle nyelvvizsgára, a második helyen a német volt, amire pedig 9 689-an. Emellett kiemelkedő volt az érdeklődés a spanyol (716 vizsgázó), a francia (536 vizsgázó) és az olasz (518 vizsgázó) nyelv iránt.

Ami az egyes nyelvtanfolyamok árát illeti természetesen itt is nagy a szórás. Nagyon nem mindegy ugyanis, hogy hány órás nyelvtanfolyamot választunk, valamint azt se hogy hol. A tanfolyamok ára akár 100-150 ezer forintba is kerülhetnek, így mindezek mellett már elenyésző az a 40-50 ezer forintos összeg, amibe a vizsga kerül. Maga a nyelvvizsga árai az egyes vizsgaközpontoknál a következőképpen néznek ki:

BME Nyelvvizsga

B1 (alapfokú) komplex nyelvvizsga: 38 ezer forint

B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga: 49 ezer forint

C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga: 51 ezer forint

TELC Nyelvvizsga

B1 (alapfokú) komplex nyelvvizsga: 39 800 forint

B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga: 47 800 forint

C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga: 49 600 forint

Euroexam

B1 (alapfokú) komplex nyelvvizsga: 46 ezer forint

B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga: 55 ezer forint

C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga: 57 ezer forint

ELTE Origó Nyelvi Centrum

B1 (alapfokú) komplex nyelvvizsga: 45 900 forint

B2 (középfokú) komplex nyelvvizsga: 54 900 forint

C1 (felsőfokú) komplex nyelvvizsga: 56 900 forint

Az egekben vannak az árak

A fentiek csak a nyelvvizsgadíjak, amihez még hozzájön a nyelvtanfolyam, vagy nyelvtanár ára is. Szúrópróbaszerűen kiválasztottunk 4 vidéki nyelvtanfolyamot ahol a következő árakkal találkoztunk:

Debrecenben egy 4 hetes, heti 5x5 órás online angol intenzív nyelvtanfolyam ára jelenleg 109 990 Ft. Ezigény esetén kezdő(A1), középhaladó(A2), haladó(B1), középfokúnyelvvizsga-előkészítő(B2), B2-es szintű tanfolyamainkon és felettei(C1), felsőfokú(C2) szintre kínál alternatívát.

egy 4 hetes, heti 5x5 órás online angol intenzív nyelvtanfolyam ára jelenleg 109 990 Ft. Ezigény esetén kezdő(A1), középhaladó(A2), haladó(B1), középfokúnyelvvizsga-előkészítő(B2), B2-es szintű tanfolyamainkon és felettei(C1), felsőfokú(C2) szintre kínál alternatívát. Pécsen találtunk ennél jóval drágább helyet is. Az egyik nyelviskolában nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam ára egy 30 órás tanfolyam esetén 90, míg egy 60 órás variációnál 174 ezer Ft.

találtunk ennél jóval drágább helyet is. Az egyik nyelviskolában nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam ára egy 30 órás tanfolyam esetén 90, míg egy 60 órás variációnál 174 ezer Ft. Veszprémben egy 64 órás, heti 2x2 tanórás angol nyelvtanfolyam ára 95360 Ft, viszont, ha a 96 órás, heti 2x3 kurzust választjuk, akkor az összeg már 143 040 Ft.

egy 64 órás, heti 2x2 tanórás angol nyelvtanfolyam ára 95360 Ft, viszont, ha a 96 órás, heti 2x3 kurzust választjuk, akkor az összeg már 143 040 Ft. Miskolcon egy angol középfokú vizsgafelkészítő (B2) nyelvtanfolyam ára az egyik nyelviskolánál egy 30 órás kurzus esetében 48 ezer forint, míg egy 60 órás intentzív tanfolyam díja 84 ezer forint.

A fentiek tükrében, nyelvvizsgadíjjal együtt is jól látszik, hogy mélyen a zsebünke kell nyúlni ahhoz, ha egy középfokú nyelvvizsgát szeretnénk szerezni. Természetesen az is igaz, hogy az egyes nyelvvizsgaközpontoknak is muszáj volt árat emelniük az utóbbi időben az infláció miatt.

A Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által megszólaltatott nyelviskola-vezetők szerint olyan intézkedésekre lenne szükség, amelyek nem sorvasztanák tovább a nyelviskolákat. Mint mondták rendkívül negatívan érintette a szektort, hogy a Katás tanár cégnek, nem számlázhat, a diplomához pedig már nem szükséges a nyelvvizsga, valamint az is, hogy a tanári óradíjakat felnyomják az egekbe a legújabb bérrendezéssel is.

Szükség lenne arra is, hogy a NAV jobban kiszűrje az online hírdető oktatókat is, mivel a legtöbbjük nem is tanár, de az óradíjakat az egekbe tolják, és kérdéses, hogy egyáltalán adnak-e számlát

- fakadt ki az egyik névtelenséget kérő vezető lapunknak.

Címlapkép: Getty Images