Döbbenetes dolgokat állít a magyar kutató: így változtatja meg életünket a ChatGPT

A mesterséges intelligencia előretörése miatt óriási változások várnak ránk. Nem csak a munkaerőpiacon, de az oktatásban is.rengeteg embernek kell majd át-, illetve továbbképeznie magát ahhoz, hogy továbbra is versenyképes legyen a munkaerőpiacon. Mire készüljünk, hogyan lehet ügyesen alkalmazkodni a AI-hoz? Erről is kérdezte a Pénzcentrum Vass Vilmost, a Budapesti Metropolitan Egyetem oktatóját.

Az utóbbi hónapokban a teljes közbeszédet, de a tudományos élet jelentős részét is leuralta a ChatGPT térhódítása és a programról való beszélgetés. A Pénzcentrum a mesterséges intelligencia előretöréséről, illetve arról, hogyan fogja megváltoztatni az eddig jól ismert dolgokat, sőt mi több, hogy milyen alapvető hozzáállás-változtatásokra fogja kényszeriteni emberek tömegeit, Vass Vilmossal, a Budapesti Metropolitan Egyetem oktatójával beszélgetett.

Az egyetemi oktató szerint a mesterséges intelligencia két nagyon gyors transzformációt fog végezni. Az egyik a munkaerőpiac átalakítása, ami egy rendkívül gyors folyamat lesz, a másik pedig egy pozitív forgatókönyvet tekintve a felsőoktatás tudás-, és tanulásképét is nagyon gyorsan meg fogja változtatni.

A munkaerő-piaci kilátásokkal kapcsolatban Vass Vilmos kifejtette, maximálisan igazat lehet adni a Világgazdasági Fórum korábbi jelentésének, amiből gyönyörűen kiolvasható, már 2020-ban is bőven sejteni lehetett, merre tart a világ, a nagymértékű változások pedig már itt kopogtatnak az ajtón. Az oktató szerint már most is az látszik, hogy azok, akik ezekben a képességekben jobbak, azok a munkaerő-piacon is sikeresebbek lesznek: szakmához, álláshoz, sikerhez, pénzhez, paripához, fegyverhez jutnak.

A szakember szerint 2025-re a munkavállalók felének szüksége lesz valamilyen át-, továbbképzésre ahhoz, hogy megállják a helyüket a munkaerő-piacon.

Van persze ebben egy elég nagy bizonytalansági tényező is, ugyanis Vass Vilmos szerint akár már 5 éven belül is létrejöhetnek, átalakulhatnak olyan munkakörök, munkaterületek, amikről most még fogalmunk sincsen. Az viszont biztos, hogy a kreativitást, a kritikust gondolkodást, a komplex problémamegoldást fogják előnyben részesíteni, ugyanis ezen kívül nagyon sok mindent már inkább a mesterséges intelligencia fog elvégezni.

Nem ússza meg a felsőoktatás sem

Az egyetemi oktató szerint legalább ugyanekkora horderejű változásokat fog hozni a mesterséges intelligencia a felsőoktatás világában is. Vass Vilmos, aki szerint a felsőoktatásnak egy nagyon tudatos mesterséges intelligencia használatra kell törekedni, hogy lépést tudjon tartani a változásokkal. Az oktató azt is mondja, az intézmények nem dughatják fejüket a homokba, hogy ne foglalkozzanak a kérdéssel, mert az nagy versenyhátrányt jelentene nekik.

A teljes cikk a Pénzcentrumon olvasható, ITT.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)