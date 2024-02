Nagy bajba kerülhet a családi kassza: ebben a vármegyében osztják szét a legkevesebb juttatást

2012 óta jelentősen visszaestek a szociális támogatások Magyarországon. A Pénzcentrum elemzése szerint míg 2012-ben közel 300 ezer ember részesült az aktív korúak ellátásában, addig 2022-bern már csak alig 88 ezren. A legtöbb pénzt Borsod-Abauj-Zemplén vármegyében osztották ki, közel 17 ezer ember részesült itt támogatásban 2022-ben, míg a legkevesebben Győr-Moson-Sopron vármegyében, ahol mindösszesen 742 fő kapott ellátást.

A szociális támogatások rendszere egy nagyon sokrétűen és részletesen kidolgozott szabályok alapján felépített szisztéma. Különbséget kell tenni azok között, amelyek állampolgári alapon járnak mindenkinek és azok között, amelyek célja, hogy valóban az részesüljön benne, aki rászorul az adott segítségre. A Pénzcentrum cikkében ezt a témát járja körbe, hogy kinek és milyen támogatások járnak szociális alapon, valamint azt is megnézik, hogy 2012 és 2022 között vármegyei bontásban hányan és mennyit kaptak egyes ellátásokból.

A szociális támogatásoknak vagy ellátásoknak alapvetően két nagy típusa van a pénzbeli ellátások és a természetben nyújtott szociális ellátások. Ez utóbbiak közzé tartozik a

közgyógyellátás

egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

és a köztemetés.

Ezek esetén nincsen akkor dilemma, mivel ahogy a nevében is áll ezek természetben nyújtott támogatások, melyek minden magyar lakost, állampolgársági jogán keresztül megillet. Az igazi kérdés, hogy a pénzügyi támogatások milyen feltételek mellett vehetőek igénybe, és erre részletes szabályrendszert dolgoztak ki, hogy ténylegesen azok vehessék csak fel ezeket, akik rászorulnak és ne éljenek vissza ezzel. A pénzbeli ellátások közzé tartozik

az időskorúak járadéka

aktív korúak ellátása

gyermek otthongondozási díja

ápolási díj

tartós ápolást végzők időskorú támogatása

és természetesen a települési támogatások.

A következőkben részletesen kitérnek arra, hogy a pénzbeli támogatások milyen feltétételek mellett, és pontosan kiknek jár. Valamint a KSH statisztikáit felhasználva azt is elemzik, hogy területi szinten hol osztották ki a legtöbbet az egyes típusokból, valamint mennyi pénzt költöttek ezekre.

Pénzbeli ellátások

Szociális támogatások pénzbeli ellátásokra vonatkozó kérelmét a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala hatáskörébe tartozó ellátás esetén a kérelmező

lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál,

a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál

vagy közös önkormányzati hivatalánál, valamint a kormányablaknál lehet benyújtani.

Kivételt képez ezen felül az aktív korúak ellátása iránti kérelem, amelyet a kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó állami foglalkoztatási szervnél is van lehetőség benyújtható. A kérelmet az a szociális hatáskört gyakorló szerv bírálja el, tehát a bejelentett tartózkodási helye. Illetve, amit még érdemes lehet tudni, hogy mind a pénzbeli és mind a természetben nyújtott ellátásra vonatkozó igényt végleges döntéssel, ha megállapítják, az a kérelem benyújtásától esedékes, tehát a leadástól számítva kapjuk a támogatást.

Hol kapják a legtöbben és legtöbb szociális támogatásokat?

A Pénzcentrum megvizsgálta az KSH adatai alapján vármegyei szinten az elmúlt 10 évben kiosztott szociális támogatások összegét 1000 forintban, valamint azt is, hogy hányan részesültek a pénzben. A vizsgált 2012-2022-es periódust két részre vették szét, mert így is igen látványos a vármegyék és a támogatások esetén, hogy a 2012-16-ig terjedő időszakban jóval jelentősebb összeg került kiosztásram, mint 2017 és 2022 között. Míg 2012-ben az aktív korúak ellátására szánt összes országosan összesen 73 850 553 ezer forint volt, ez az összeg 2022-re 25 576 182 ezer forintra csökkent. De évről-évre folyamatosan csökkenő tendenciát lehetett benne látni. Ez a fajta csökkenés az ápolási díj esetén nem látszik, nincsen akkora különbség a vizsgált 11 évben.

Ha vármegyei szinten nézzük, Borsod- Abaúj- Zemplén vármegyében került a legtöbb támogatás kiosztásra, ami az aktív korúak ellátására felhasznált összeget illeti. De Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdu-Bihar vármegyében is igen jelentős összeg került kiosztásra mind a kettő vizsgált periódusban. Budapesten is igen jelentős az összeg, főleg, ha ahhoz képest nézzük, hogy a fővárost különvettük a saját vármegyéjétől. A legkevesebb összeg Győr- Moson- Sopron vármegyében kelt el. Az ápolási díj esetén nem láthatunk akkora differenciát az összegek szerint. Viszont fontos megjegyezni azt is, hogy ezek az értékek összegeket jelölnek, tehát logikusan, ha valahol többen élnek, ott nagyobb valószínűséggel került több pénz kiosztásra.

Országos szinten 2012-ben 274 640 ember részesült ebben, míg 2022-ben ez már csak 88 734 fő volt. Az ápolási díj esetén látható némi csökkenés, de nem ennyire radikális. 2012-ben 57 972 fő kapott támogatást, 2022-ben pedig 28 752.

Vármegyei vizsgálatban ugyanúgy hozza a mintázatot az emberek száma, mint a kiosztott támogatások összege. Borsod- Abaúj- Zemplén vármegyében kapott a legtöbb ember támogatást, ami az aktív korúak ellátására felhasznált összeget illeti. De Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdu-Bihar vármegyében is igen jelentős mennyiségű ember részesült benne, ahogy a főváros értéke is igen jelentős. Ebben az esetben is fontos látni, hogy a több lakossal rendelkező vármegyék, nagyobb számmal rendelkezhetnek.

