Kilőttek a gyógyszerárak: sokan nem is tudnak róla, pedig sokat spórolhatnak ezzel

Amíg egyes gyógyszerek ára szinte változatlan volt az elmúlt években, addig más szerek nagyon megdrágultak. Közöttük például a megfázás ellen gyakran bevetett vitaminok, orrsprayk, torokfertőtlenítők, vagy láz- és fájdalomcsillapítók.

Egyre nő a felsőlégúti megbetegedések száma, az NNGYK legfrissebb jelentése szerint már 271 ezren fordultak orvoshoz a múlt héten, és a betegek száma várhatóan március elejéig tovább fog emelkedni. Vagyis a következő hetekben sokan eshetnek ágynak, szorulhatnak gyógyszeres kezelésre.

A betegséget nehéz olcsón megúszni: nem elég, hogy sokan emiatt kiesnek a munkából, így betegszabadság vagy táppénz alatt a szokásos fizetésük egy részétől is elbúcsúzhatnak, hanem még a patikában is ott hagynak egy vagyont láz- és fájdalomcsillapítóra, köptetőre, köhögéscsillapítóra, orrsprayre, vitaminra, stb. Nem kell azonban feltétlenül így lennie: több módon is spórolhatunk a gyógyszerkiadáson a 2024-es járványszezonban - írja a Pénzcentrum.

A gyógyszerészeti intézet termékhiány listáján ismét feltűnt egy forróital-por (NEO CITRAN belsőleges por felnőtteknek, 10db), melyből a megnövekedett igény miatt fogyott ki a készlet. Amikor kezdenek kifogyni a forróital-porok, az egyértelmű jele annak, hogy a lakosság megostromolta a patikákat a megfázás elleni szerekért. Egy enyhébb influenza miatt is súlyos ezreket hagyhatunk ott a patikában, pláne ha a családból többen is lebetegszenek, vagy súlyosabb fertőzést kapunk el.

A élelmesek már előre feltöltötték a házi patikát megfázás elleni szerekkel, így nem kell azonnal gyógyszertárba rohanniuk, ha lebetegszenek. Rengetegen viszont később sem fordulnak a háziorvoshoz, lábon hordják ki a betegséget. Sokan éppen azért kerülik a rendelőket, mert nem akarnak betegek között várakozva felszedni más fertőzéseket. Ez egyrészt érthető, az egészségünk és a gyógyszerkiadásokon való spórolás szempontjából viszont nagy hiba kerülni a rendelőket.

A vény nélkül kapható szerek ugyanis gyakran kevesebb hatóanyagot tartalmaznak és drágábbak, így egységáron a többszörést fizetheti ki egy beteg, ha nem megy orvoshoz.

Sokszor még a márkanév is megegyezik a két külön termék esetében (mint pl. a Cataflam és a Cataflam Dolo). Az is előfordul, hogy az ismerősen hangzó márkanév alatt futó termék hatóanyaga ugyanaz, mint egy kevésbé ismert terméké, amely jóval olcsóbb is. Írtunk például korábban a Panagorinről, mely ugyanolyan hatóanyagot tartalmaz, de az Algopyrin töredékébe kerül. A generikumokat általában is olcsóbban megkaphatjuk a patikában, és azokat a gyógyszerészek is ajánlani szokták.

Címlapkép: Getty Images