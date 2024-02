Újabb fordulat: mégis lehet népszavazás a vidéki akkumulátorfeldolgozó üzemről

Mégis lehet helyi népszavazás a sóskúti akkumulátorfeldolgozóról, helyi civilek ugyanis elérték, hogy aláírásgyűjtés nélkül lehessen helyi népszavazást kiírni a település határára tervezett akkumulátorfeldolgozó üzemmel kapcsolatban.

A témában öt önkormányzati nyújtott be népszavazási kezdeményezést, amit a Helyi Választási Bizottság február 12-án hitelesített is. A kérdés így szól: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Sóskút közigazgatási határain belül elem- és akkumulátorgyártó üzem, elem- és akkumulátor újrahasznosító, elem- és akkumulátor hulladékot feldolgozó üzem működjön?” Ha minden zökkenőmentesen megy, májusban meg is tarthatják a helyi népszavazást - derült ki az RTL csütörtök esti híradójából.

König Ferenc, Sóskút független polgármestere február elején azt nyilatkozta, más települések vezetőihez hasonlóan őt is „kész helyzet elé állította a kormány” azzal, hogy a településre jön az Andrada. König a helyi népszavazás lehetőségével kapcsolatban is szkeptikus volt, az RTL-nak azt mondta, „a kormány nem engedheti meg magának, hogy itt népszavazások legyenek, mert valakinek biztos problémája lenne mindennel.

Ettől a pillanattól kezdve nem tudna a kormány semmit Magyarországra hozni. A polgármester szerint az akkufeldolgozó ügyében neki és a sóskúti képviselő-testületnek semmilyen beleszólása nincs és nem is volt.

Bármit döntünk bármiről, a kormány bármikor átírhatja, mert azt mondhatja, hogy ez a helyrajzi szám mostantól kiemelt beruházási terület és ettől a pillanattól kezdve senkinek semmi joga, és népszavazást se lehet kezdeményezni a kormány döntése ellen

– mondta König.

A kormány tehát még keresztbe tehet a népszavazási terveknek azzal, hogy kiemelt beruházássá nyilvánítja a projektet. A helyiek szerint, ha ezt megtennék, azzal az egész országnak üzennének. Az RTL megkeresésére se a kormány, se az Andrada nem reagált.

