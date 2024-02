Megdöbbentő kutatás: mit nekünk válság és háború, mi magyarok egyre elégedettebbek vagyunk

Hiába a rekord magas koronavírus-járvány alatti halálozás Magyarországon vagy az egekbe szökő infláció 2022-ben és 2023-ban, a KSH friss felmérései arra mutatnak rá, hogy a magyarok voltaképpen egyöntetűen általánosságban, és az anyagi jólétüket illetően is jobbnak ítélték meg a helyzetüket 2023-ban, mint 2019-ben - írta a Pénzcentrum.

A 2019-et szokták az utolsó békeévnek mondani a világjárvány kitörése előtt, sőt akkor még nem csak járvány, de orosz-ukrán háború, elszálló energiaárak, megfizethetetlen élelmiszerárak sem voltak. Hiába azonban a gazdasági hanyatlás, az emberek szubjektív gondolatait egy sor másik dolog is befolyásolja, így például a közvetlen környezetük, de nagy jeletősége van a média üzeneteinek is. Nehéz tehát megmondani, hogy ténylegesen jobb volt-e az élet 2020 előtt, mint most - írta a Pénzcentrum.

Egészen megdöbbentő valóságot mutat a magyarok élettel való elégedettsége az utóbbi évek vizsgálata alapján – ez derült ki a KSH évenkénti adatközléséből. Ez a mérés azt hivatott megmutatni, hogy az emberek egy 10-es skálán mennyire elégedettek az életükkel, illetve a háztartásuk anyagi helyzetével mostanában. A válaszok értéke tehát ezen a skálán helyezkedik el, ahol a 0 azt jelenti, hogy 'egyáltalán nem vagyok elégedett', a 10 pedig azt jelenti, hogy 'kifejezetten elégedett vagyok'.

A Pénzcentrum a magyarok elégedettségét ezúttal 2019 és 2023 között vizsgálta, amiből például kiderült, hogy:

Nem csak nemek szerint, de korcsoportok szerint is kijelenthető tehát, hogy a felmérések szerint a magyarok általában véve, és anyagilag is elégedettebbek voltak a helyzetükkel 2023-ban, mint 2019-ben.

Nagyon érdekes képet fest az ügy akkor is, ha jövedelmi ötödök szerinti felosztást nézzük, nevezetesen hogy Magyarország legszegényebb és leggazdagabb családjai hogyan élték meg az elmúlt éveket. Ha a különböző jövedelmi szinteken lévő magyar családok nézzük, akkor az anyagi elégedettségek terén annyit mondhatunk, hogy jövedelemtől függetlenül gyakorlatilag csak 2021-ben éreztek magukat rosszabbul az emberek, mint az azt megelőző évben 2019 és 2023 között - írta elemzésében a lap.

A cikk folytatását a Pénzcentrumban találjátok!

Címlapkép: Getty Images