Nagyot bukhat sok biciklis és rolleres 2024-ben: csúnyán ráfizetnek az, aki nem így közlekedik

A magyar lakosság 40 százaléka legalább heti gyakorisággal biciklizik, miközben az utóbbi néhány évben a rollerek is elözönlötték az utcákat. Mindkét közlekedési eszköz minimum több tízezer, de gyakran több százezer forintba kerül, így ezek tulajdonosaiban jogosan merülhet fel az igény, hogy biztosítással is védjék ezeket. A Pénzcentrum most arról kérdezte a hazai biztosítókat, hogy rendelkeznek-e a fenti igényeket kielégítő biztosítási termékekkel? Átlagosan mennyibe kerülnek ezek a biztosítások, mekkora értékre szólnak ezek, és végül, hogy hány lopásból/balesetből származó kárkifizetésük volt 2023-ban?

Bár biciklit és rollert is vásárolhatunk néhány tízezer forintért, a jobb minőségű példányokért már mindkét közlekedési eszköz esetében inkább több százezer forintos kiadással kell számolnunk. És ezzel még mindig nem mondtunk nagyot, elvégre már az elektromos rollerek esetében sem példa nélküli, hogy közzel egymillió forintot kérnek el egy-egy példányért. Tehát mind a rollerek, mind a biciklik igen jelentős értéket képviselhetnek, ennek megfelelően teljesen jogosan merülhet fel az igény, hogy tulajdonosaik biztosítással is óvhassák ezeket - írta cikkében a Pénzcentrum. Ennek ellenére a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) szűk egy éve még arra hívta fel a figyelmet, hogy legalábbis a biciklikre nehézkes megfelelő biztosítást találni a hazai kínálatban. A szövetség tavaly még arra jutott, hogy a biztosítók többségénél még csak más vagyonbiztosításokhoz, elsősorban lakásbiztosításokhoz kapcsolva kínálnak a kerékpárokat is védő kiegészítő biztosításokat. A FBAMSZ akkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a kategória legértékesebb eszközeinek számító elektromos kerékpárokra és rollerekre pedig mindössze néhány éve lehetet egyáltalán biztosítást kötni. Mindezek fényében most arról kérdezte a Pénzcentrum a hazai biztosítókat, hogy jelenleg köthető-e náluk biztosítás biciklikre és/vagy rollerekre, átlagosan mennyibe kerülnek ezek a biztosítások, mekkora értékre szólnak ezek a biztosítások, és végül, hogy hány lopásból/balesetből származó kárkifizetésük volt 2023-ban? Az online hírportál által megkérdezett szolgáltatóktól jellemzően azt a választ kapták, hogy legalább valamilyen vagyonbiztosítás, elsősorban lakásbiztosítás keretein belül ezeket az eszközöket is biztosítani tudják az ügyfelek. A cikk folytatása a Pénzcentrumon olvasható, ITT! Címlapkép: Getty Images