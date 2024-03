Ennek a hírnek nem fognak örülni Gödön: épülhet a harmadik akkugyár, már toboroznak

A Samsung SDI megerősítette, hogy döntés született a harmadik gödi gyár megépítéséről. A február 27-i bejelentés értelmében a cég a Hyundai-jal működik majd együtt a beruházás során, 2026 és 2032 között 500 ezer elektromos jármű akkumulátorát gyártanák le – írta az Átlátszó.

A Samsung SDI gyárából származó nagy mennyiségű mérgező oldószer híre a dél-koreai sajtóba is eljutott. De nemcsak erről, hanem egy újabb, Gödön felépülő akkumulátor-gyárról is olvasható hír a kinti sajtóban - vette észre a hírt az Átlátszó.

Az egyik dél-koreai hírportál ugyanis a Samsung SDI magyarországi bővítési terveiről számol be

Mint írják, a multicég gyárai közül Magyarországon zajlik leggyorsabban a beruházások kivitelezése. Jelenleg a második gödi akkugyár bővítése zajlik, február 27-én pedig

Samsung SDI megerősítette, hogy döntés született a harmadik gödi gyár megépítéséről.

A The Elec koreai hírportál cikke most arról számol be, hogy az újabb magyarországi gyárba történő beruházás hátterében a Hyundai Motor Grouppal való együttműködés áll. A Samsung SDI 2026 és 2032 között a Hyundai Motor Company által az európai piacra dobott új generációs elektromos járművekhez szállítana akkumulátorokat.

A lap ír arról is, hogy már javában zajlik a harmadik gyárhoz a munkaerő-toborzás.

A munkásokat a Fülöp-szigetekről veszik fel, nem pedig Európából, olvasható a hírportálon. A Samsung SDI magyarországi leányvállalata a Fülöp-szigeteki Tengerentúli Foglalkoztatási Hatósággal kötött együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy a filippínó munkatársak az új magyarországi akkumulátor-gyárban dolgozhassanak.

Címlapkép: Getty Images