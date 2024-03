Óriási a szakadék a legjobban és a legrosszabbul kereső magyarok között: íme a toplista, ennyi a fizetésük

Már nem ritka Magyarországon a milliós havi kereset, négy szakmában pedig az átlagfizetés még a bruttó 2 miliót is meghaladja. A Központi Statisztikai Hivatal friss foglalkozások szerinti adatsorából kiderül, mely szakmákban lehetett a legjobban és a legrosszabbul keresni hazánkban 2024-ben. A Pénzcentrum most azt is megvizsgálta, mely foglalkozás esetében nőttek a bérek a legnagyobb mértékben. Mutatjuk, mely hivatásban lehetnek legelégedetebbek a keresetükkel a magyar dolgozók 2024-ben.

A KSH pénteken közzétett friss statisztikájából kiderül, melyek a legjobban fizetett szakmák Magyarországon. Az adatsor a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresetét tünteti fel foglalkozások szerint, a friss adatokból kiderülnek a 2023-as évre vonatkozó átlagbérek. Természetesen a statisztika nem teljes - nem derül ki belőle például, hogy a papok, lelkészek mennyit keresnek -, de 462 szakmát így is magában foglal. A bérstatisztikai ranglista élen továbbra is a légiforgalmi irányítók állnak a bruttó 2 millió 671 ezer forintos havi átlagfizetésükkel. A szakorvosok viszont lecsúsztak a dobogó második fokáról a harmadikra, mert megelőzték őket a légijármű-vezetők, hajózómérnökök. A tavalyi rangsorral összevetve érdekes ez a változás, hiszen a légijármű-vezető, hajózómérnök szakma akkor a 20. helyen állt. Természetesen ha úgy nézzük, a több mint 450 foglalkozás viszonylatában ez is nagyszerű helyezés. 2023-ban azonban a fizetési rangsorban második helyre került, mert a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó havi átlagkeresete 2,5 millióra nőtt. Több mint a duplájára 2022-höz képest! Változatlanul az élen járnak fizetés terén a szakorvosok és a törvényhozók, miniszterek, államtitkárok. Ezekben a szakmákban ugyancsak meghaladja a 2 millió forintot a havi bruttó átlagbér. Az sem változott, hogy a magas pozícióban, vezető beosztásban dolgozók is milliós havi béreket vihetnek haza átlagosan és a legkifizetőbb foglalkozások között van továbbra is a tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker, illetve a sportoló. Továbbra is az egyik legjobban keresnek a bírók, bírósági fogalmazók, az általános orvosok, az ügyészek, ügyészségi fogalmazók, a fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásaiban dolgozók, szoftverfejlesztők, matematikusok, elemző közgazdászok, informatikai rendszerelemzők, egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztők, -elemzők, különféle mérnökök, adatbázisokkal foglalkozók, kontrollerek. Ezekben a szakmákban egyáltalán nem ritka a milliós bér, hiszen az átlag megközelíti vagy meg is haladja az egymillió forintot havonta. Drasztikusan emelkedtek a bérek egyes szakmákban A légijármű-vezető, hajózómérnök szakma látványos előretöréséhez hasonlót - ahol a már egyébként is millió feletti átlagbér több mint a duplájára, 2,5 millióra nőtt - nem találunk a KSH friss adatsorában, akadtak viszont arányaiban nagymértékű béremelések. Az utaskísérők 2022-höz képest 2023-ban átlagosan 61 százalékkal kaptak több bért, a segédszínészek, statiszták pedig 32 százalékkal. A tengeri és belvízi hajóparancsnokok, fedélzeti tisztek bére 26 százalékkal nőtt - így már 732 ezer forintot visznek haza bruttóban havonta. Fontos, hogy nagy növekedés nem csak az egyébként is jól fizető szakmákban mehet végbe. Az alulfizetett szakmákra is jellemző, hogy történik egy-egy nagyobb ugrás a bérezésben. A szemétgyűjtő, utcaseprő foglalkozásúak például 2022-ben még bruttó 273 ezer forintot kerestek, 2023-ra az átlagbér bruttó 343 ezer forintra nőtt. Ebben biztosan szerepe volt a 2022-es nagy kukássztrájknak, ami a bérek jelentős emeléséhez vezetett. Említhetjük még többek között az (egyszerű) erdészeti foglalkozásúakat vagy a kubikosokat, ahol több mint 20 százalékkal nőttek az átlagbérek, ezek viszont eddig is nagyon alacsonyak voltak. 2022-ben egy kubikos 200 ezer forint bruttó fizetést sem kapott átlagosan. Vagy az úgynevezett egyszerű mezőgazdasági foglalkozásúak bére ugyan 19 százalékkal nőtt, de ez forintban azt jelenti, hogy bruttó 223 ezerről 265 ezerre nőtt. Hogyha a lista másik végét is megnézzük, nincs olyan szakma, amiben a bérek ne változtak volna, legalább minimális mértékben. A helyi önkormányzatok választott vezetői 2 százalékkal kapnak átlagosan többet, így 774 ezer forintot vittek haza bruttóban 2023-ban. Az egyik legjobban fizetett szakmában is alig nőttek a bérek, az ügyészek, ügyészségi fogalmazók átlagosan 4 százalékkal (47 ezer forinttal) vittek haza többet, 1,2 millió forintot havonta. Meg kell említeni, hogy egyes szakmákban csökkent az átlagfizetés: 26 százalékkal a nyomozó, 23 százalékkal a vám- és pénzügyőrök, 18 százalékkal a rendőrök, 13 százalékkal a büntetés-végrehajtási őrök, 12 százalékkal az egyéb hatósági ügyintézők és egyéb hatósági ügyintézők bére. Kevesebbet kaptak továbbá a fegyveres szerveknél dolgozók is. Ez azonban annak tudható be, hogy 2022-ben jelentős emelkedést jelentett rendvédelmi dolgozók hivatásos állományának járó "fegyverpénz". A fegyveres szervek dolgozói 41-48 százalékkal többet kerestek tavaly, mint 2021-ben. A büntetés-végrehajtási őrök 40, az egyéb hatósági ügyintézők 38, a rendőrök 31 százalékos átlagos béremelést kaptak két év alatt. A vám- és pénzügyőrök 2021-hez képest 13 százalékkal vittek haza többet, a legrosszabbul pedig a nyomozók jártak: mindössze 2,8 százalékkal emelkedett az átlagfizetésük 690 ezerről 710 ezerre két év alatt. Siralmasan keveset keresnek ezekben a szakmákban a dolgozók A KSH friss adatai alapján átlagbér tekintetében a legrosszabb a nád- és fűzfeldolgozó, seprű-, kefegyártó dolgozók helyzetek, akiknek a bruttó átlagbére 173 385 forint havonta. Fontos kiemelni, hogy alkalmazottakról van szó, nem vállalkozókról. Ha valaki kosárfonóként, seprűkötözőként alkalmazotti jogviszonyban dolgozik, teljes munkaidőben, ebbe a statisztikába csak úgy kerülhet bele. Ennél pedig még a kubikosok is jobban keresnek: bruttó 239 ezer forintot havonta. A textilművesek, hímzők, csipkeverők ugyancsak mindössze 250 ezer forintot vittek haza átlagosan bruttóban. Rettentő keveset keresnek - a teljesség igénye nélkül sorolva - a piaci árusok, a konyhai kisegítők, a zöldségtermesztők, a hivatalsegédek, a csomagkihordók, árufeltöltők, alkalmazott manikűrösök, pedikűrösök, pultosok, kozmetikusok, fodrászok, cipészek, szabók, portások, pincérek, cukrászok, kőművesek stb. Érdekes lehet, hogy az 50 legrosszabbul fizető szakma között találjuk a fogtechnikusokat, miközben nemrég még slágerszakma volt, rengetegen választották a fogtechnikus képzéseket a magas fizetés reményében. De ne felejtsük el - ahogy azt már hangsúlyoztuk - hogy alkalmazott, teljes állásban dolgozó munkavállalók bérét veszi alapul a KSH. Rengeteg fogtechnikus dolgozik vállalkozóként. Ugyanez igaz számos más szakmára itt a lista végén, mint a fodrászok, műkörmösök, kozmetikusok, manikűrösök, varrónők, cipészek és még hosszan lehetne sorolni. Sokszor feltűnnek a bérstatisztikák végén az olyan foglalkozások is, melyek idén jellegűek, mint a vendéglátás, turizmus és mezőgazdaság területén vállalható, képzettséget feltétlenül nem igénylő foglalkozások. Ezekben az esetekben torzíthat, hogy a havi bér az idényben magas lehet, míg szezonon kívül alacsony. A vendéglátásban pedig a borravaló még mindig jelentős tényező a bérben, ami egyáltalán nem, vagy alig látható az ilyen statisztikákban. A teljes cikk a TOP 50-es listákkal a Pénzcentrumon olvasható. 