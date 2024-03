Itt a megoldás a lakhatási válságra? Felforgathatja a vidéki albérletpiacot az új állami támogatás

A tavasszal induló állami lakbértámogatási programok hozzájárulhatnak az albérletpiac tisztulásához - közölte Balogh László, az ingatlan.com gazdasági szakértője.

Márciusban új lakhatási támogatást indított a kormány. Akár 187 ezer forintos albérlet-támogatást is igényelhetnek a regisztrált álláskeresők, ha új munkahelyet találnak. Áprilisban pedig újabb hasonló program indul. Az új álláshelyüktől távol lakó fiatalok 180 ezer forintos támogatást kaphatnak lakásbérlésre.

A munkába állókat célzó állami támogatások mellett a munkaadók adómentesen is támogathatják a dolgozóik lakhatását. Ez pedig kifejezetten vonzóvá teheti a lakhatást ingyenesen biztosító munkahelyeket.

Március közepétől fél éven keresztül lakhatási támogatást igényelhetnek a munkába álló regisztrált álláskeresők egy újonnan indult program keretében. Áprilistól pedig ifjúsági garancia plusz program indul a munkahelyet találó 30 év alatti fiataloknak. Az ingatlan.com friss elemzése pedig az új albérlet-támogatások apropóján megvizsgálta, hogy mennyiért bérelhetőek az egyszobás lakóingatlanok, valamint a legalább két szobával rendelkező lakások.

Két új albérlet-támogatás is igényelhető tavasztól

A március 18-tól igényelhető lakhatási támogatás összege a minimálbér 70 százaléka, azaz havonta 186 760 forint lehet és fél éves időszakra igényelhetik azok a regisztrált álláskeresők, akiknek az új munkahelye a lakhelyüktől legalább 60 kilométerre található. “A Lakhatási Támogatás 2024. program nagy előnye, hogy a pénzt két részletben kapják meg az igénylők, így a támogatás egy része már előleg formájában is rendelkezésre áll. Fontos szem előtt tartani, hogy ez a támogatás csak 2024 végéig igényelhető.” - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A szakember hozzátette, hogy a programok az albérletpiac tisztulásához is hozzájárulhatnak, mert a bérbeadóknak adószámmal kell rendelkezniük, a bérleti díjról pedig névre szóló számlát kell kiállítaniuk.

A 15-29 éves fiatalok számára elérhető Ifjúsági Garancia Plusz program áprilisban indul, aminek keretében az albérlet-támogatás összege 180 ezer forint lehet. Az ingatlan.com szakértője szerint ezért az összegért viszonylag széles kínálatból válogathatnak azok, akik új munkát találtak, de viszonylag távol laknak onnan. A fiatalokat célzó program részletei ugyan még nem ismertek, de az állami albérlet-támogatások hivatalos szabályairól a munka.hu weboldalon lehet tájékozódni.

A munkáltatók ingyenes lakhatást is adhatnak adómentesen

Balogh László kiemelte, hogy a munkavállalókat célzó állami albérlet-támogatásokon kívül a munkáltatók adómentesen is biztosíthatják a dolgozóik lakhatását. “Ehhez az is elegendő, hogy a munkaadó olyan legalább kétszobás lakást béreljen, ahova egyszerre több munkavállaló költözik be. Nekik így nem kell fizetni a lakhatásukért, ami a tapasztalatok alapján rendkívül vonzóvá teszi azokat a munkahelyeket, akik így segítik a dolgozóikat. Arra viszont figyelni kell, hogy a munkavállaló az adott településen található lakásban ne rendelkezzen 50 százaléknál nagyobb tulajdonrésszel vagy haszonélvezeti joggal.” - fogalmazott az ingatlan.com szakértője

Széles kínálat az egyszobás albérletek piacán

Márciusban az egyszobás kiadó lakások a fővárosban átlagos lakbére pontosan 180 ezer forint volt az ingatlan.com adatai alapján. Tizenöt kerületben pedig ennél olcsóbban is lehet egyszobás kiadó lakást bérelni. “Ezek között olyan népszerű kerületeket is találunk, mint a XIV., a III. vagy a IX. kerület.” - tette hozzá Balogh László.

A vármegyeszékhelyek közül Debrecenben a kínálják a legmagasabb áron az egyszobás lakásokat, ahol az átlagos lakbér 180 ezer forintot tett ki. Utána Győr és Székesfehérvár következik 180 ezer és 177 ezer forintos összeggel. A többi vármegyeszékhely albérletpiacán 75 ezertől 160 ezer forint között alakulnak az árak, előbbi Békéscsabára, utóbbi Tatabányára jellemző.

Egyszobás kiadó lakásokból Debrecen mellett Szegeden és Miskolcon a legnagyobb a kínálat, ahol 110 ezer és 95 ezer forintos havi díjért lehet azokat kibérelni.

Ennyibe kerülnek a nagyobbak

A több ember számára megoldást jelentő legalább két szobával rendelkező lakások átlagos lakbére a budapesti piacon 268 ezer forint. Az V. kerület a legdrágább, ahol 380 ezer forint a lakbér, a legolcsóbb pedig 177 ezer forintjával a XXI. kerület. A legnagyobb kínálatot a II., a XI. és a XIII. kerület tudja felmutatni ebben a szegmensben, az átlagos bérleti díj - sorrendben - 350 ezer, 250 és 270 ezer forint.

