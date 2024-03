Több, mint ezer ember gondolják úgy, elegük van: sztájkolnak a sopronkövesdi Autolivben

A sopronkövesdi Autoliv dolgozói azt mondják, nem félnek a bezárástól, mert nincs vesztenivalójuk. Marstisné Horváth Marianna, a Vasas alapszervezet titkára azt nyilatkozta, elegük van abból, hogy a környéken már mindenhol jobban keresnek - írta a Nyugat.hu.

Múlt hét csütörtökön már tartottak egy figyelmeztető sztrájkot sopronkövesdi Autoliv dolgozói. Akkor a délelőtti és a délutáni műszak több mint ezer dolgozója szüntette be a munkavégzést. Most várhatóan hat órán keresztül áll majd a termelés, a külföldi vendégmunkások is csatlakozhatnak.

Az akcióhoz csatlakoztak a külföldi (ukrán és Fülöp-szigeteki) vendégmunkások is.

A dolgozók követelései a következők voltak:

2024 január 1-i bevezetéssel az operátori és a sorfelelős, anyagmozgató és hasonló állományban lévő foglalkoztatottaknak 15 százalékos bérfejlesztés,

az indirekt fizikai állományban (raktár, műszerész, meo) foglalkoztatottak számára 12 százalékos bérfejlesztés,

a szellemi állományban dolgozók részére bruttó 800 ezer forintos alapbérig 8 százalékos, 800 ezer forint felett 5 százalékos bérfejlesztés,

az étkezési hozzájárulás összegének emelése a saját munkavállalók részére 15 ezer forint összegben,

évi 160 ezer forintos üdülési jutalom.

A Nyugat.hu értesülése szerint időközben a cég egyoldalúan bevezette az alapbér 13 százalékos emelését, amit a szakszervezet el is tudna fogadni, de amellett kitartanak, hogy január 1-től számolják az emelést, mert ha nem így tesznek, akkor éves szinten már csak 10,5 százalék jön ki.

A cég a gazdasági környezetre és egyéb nehézségekre hivatkozva nem akarja teljesíteni a januárig visszamenő béremelésre vonatkozó szakszervezeti követelést.

A szellemi állomány bérfejlesztése megtörtént, ezt kivették a listából. A mostani sztrájk délelőtt 10:00 és délután 16:00 között lesz.

