Megkongatták a vészharangot: hamarosan újabb élelmiszerár-emelkedés jöhet?

A szakértők szerint továbbra is rendkívüli mértékű az elszegényedés Magyarországon. A szakértők szerint a magyar lakosság 40%-ának már a megszokott bevásárlások is komoly fejtörést okoznak.

Raskó György agrárközgazdász elmondása szerint a magyar lakosság 40%-a minimumra csökkentette a kiadásait, tartalékol és csak olyan élelmiszereket vásárol, amire feltétlenül szüksége van. A szakember beszélt arról is, hogy a lakosság vásárlóereje nagymértékben meggyengült, és továbbra is alacsony szinten van. Az a 10-15% pedig, aki megengedhetné magának, nem fog többet fogyasztani, így általuk se fog növekedni a hazai élelmiszerfogyasztás - írja az Agrárszektor.

Az agrárközgazdász jelezte, hogy a következő időszakban az élelmiszer-kiskereskedelmi árindex nem fog tudni érdemben emelkedni, ugyanis lakossági vásárlóerő jelentős mértékben visszahúzza. És amelyik kiskereskedelmi lánc ezt nem veszi figyelembe, attól el fognak pártolni a vásárlók. A szakember szerint már a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) árfigyelő rendszerére sincs igazán szükség, lakosságé szigorúbb és pontosabb árfigyeléssel él.

Ha a forint a következő időszakban stabilizálódik, nem várható áremelkedés, ám ha tovább gyengül, előfordulhat egy 2-3%-os általános drágulás

- tette hozzá Raskó György.

A szakember rámutatott, hogy sok élelmiszernél, különösen a zöldségféléknél (hagyma, sárgarépa, káposzta) nőtt az import aránya. Ezekből már most is erősen behozatalra szorul az ország, ami azt jelenti, hogy a forint gyengülése ezeknél a termékköröknél hamarabb be fog épülni a fogyasztói árakba. A húsféléknél és a gabonaféléknél azonban nincs ilyen probléma.Meghatározó pozícióba kerültek a diszkontláncok.

A teljes cikkért KATT az alábbi linkre.

Címlapkép: Getty Images