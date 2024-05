Több száz milliós beruházás Békéscsabán: de mi történik a városban?

Háromszáz millió forintos fejlesztést hajtott végre a főként szerkezetépítéssel foglalkozó Bonag Kft. két békéscsabai telephelyén - közölte a cég.

A fejlesztéshez 173,26 millió forintot a Gazdaságfejlesztési- és Innovációs Operatív Program (GINOP) Plusz keretéből nyerték el, 127 milliót önerőből biztosítottak.

Az összegből egyik telephelyen építettek egy csaknem 400 négyzetméteres kereskedelmi létesítményt 170 négyzetméteres üzlettérrel, belső raktárral, irodával, kiszolgáló térrel. Az épületben napelemes rendszert és hőszivattyús fűtést parkolókat alakítottak ki.

A másik telephelyre - ahol a szóródó anyagok tárolását és értékesítését végzik - egy 60 tonnás hídmérleget szereztek be, és két autóra szerelt darut cseréltek le. Az 1991-ben egy magánszemély által alapított cég fő profilja a szerkezetépítés, amely kiegészül mély-, út- és hídépítési feladatok ellátásával is. Két békéscsabai telephelyük mellett megtalálhatók Eleken és Gyulán is.

Címlapkép: Getty Images