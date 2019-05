Új zöldség kerülhet a magyar boltokba: így néz ki a dinnyeuborka

A Magyar Mezőgazdaság számolt be arról, hogy a különleges zöldséget Pugliában termesztik, ahol ráadásul két fajta is létezik belőle. Ugyan leginkább az uborkához hasonlít, héja kétféle lehet: egyik olyan csíkos, mint a görögdinnye, másik pedig sárgászöld. Húsát tekintve ropogós, mint a hagyományos dinnyék, viszont íze kicsit fanyar, olykor savanyú.

Mivel még csak most vezetik be a piacra, így a legnagyobb mennyiségben még mindig csak Dél-Olaszországban forgalmazzák. Marketing szempontból igyekeznek kilépni a határokon túlra is, ami azért is fontos, mert ez a különleges dinnyefajta nagyon könnyen emészthető, ráadásul magas a rosttartalma, de kevés benne a nátrium. Pont ezért a cukorbetegek is bátran fogyaszthatják, de egy kalóriaszegény diétákba is könnyen beépíthető.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Nicoletta Frullini (@nicoletta.frullini) által megosztott bejegyzés, Aug 23., 2018, időpont: 9:34 (PDT időzóna szerint)

Az olasz gazdák tervei között szerepel az is, hogy az elsősorban nyári zöldségfélét, márciustól novemberig akarják termeszteni. Ennek fejében sikerült egy olyan termesztéstechnológiát kidolgozni, amely lehetővé teszi, hogy a termesztési időszakot kinyújtsák, így egész évben lehetne fogyasztani a különleges terményt.

Az olasz Lidl már négy éve támogatja a Meloncella di Lecce termesztését, mivel hisznek abban, hogy növelhető a belpiaci forgalom, sőt a termelés felfutásával más európai országokba is eljuttatható ez a dinnyekülönlegesség.