Ezt sokan elrontják: csak így szabad madáretetőt kirakni télire a kertbe!

80-100 évvel ezelőtt a vidéki emberek tudták, nem kellett magyarázni nekik, hogy nem azért kell etetni a madarakat, hogy életben maradjanak, hanem azért, hogy a közelükben maradjanak. Ezzel nem csak az állat járt jól, hanem az emberek is, mivel a madarak összeszedték a gyommagvakat, illetve elpusztították a kártevőket. Éppen ezért, 1890-ben indult el egy országos madáretetés és odukihelyezés Magyarországon, hogy felhívják az emberek figyelmét erre a hasznos szimbiózisra.

Azóta viszont nagyon sok minden megváltozott, a kertek és a háztájak környéke is átalakult. Arról, hogy mi a helyes módszer napjainkban, etessünk-e vagy sem, Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvívőjét kérdeztük.

Abból kellene kiindulni, hogy semmilyen vadonélő állatot nem kell etetni

- kezdi Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvívője.

Az énekesmadarak téli etetése nem azért történik, hogy életben tartsuk őket, ez pusztán az emberek kedvtelése miatt történik: hogy lefotózzuk őket, gyönyörködhessünk bennük vagy épp megfigyelhessük őket. Azt viszot fontos kiemelni, hogy az emberek szórakozása nem mehet az állatok rovására!

- magyarázza a szakértő, aki arra is kitért: hogy ha azért etetnénk a madarakat télen, mert azok nem találnak ennivalót, akkor egész Alaszbában vagy Szibériában nem élnének madarak, hiszen nem él ott annyi ember, aki etetni tudná őket.

Jelenleg hazánkban nem kell etetni a madarakat.

- mondja a szakember.

Ezt fontos hangsúlyozni, mert nagyon rossz lenne, azt súlykolni az emberekbe, hogy kötelező a madáretetés, hiszen azok, akik ezt nem akarják, nincs rá pénzük, energiájuk, rosszul érezhetnék magukat. Éppen ezért, mindenki el tudja dönteni, hogy akar-e erre szánni pénzt, időt és energiát. Ha igen, akkor azt viszont csak jól szabad csinálni, a megfelelő eleségekkel és eszközökkel. De azért nem kell túldimenzionálni a dolgot

- hívta fel a figyelmet a szóvívő.

Etetni lehet, de csak a megfelelő módon

A szakember azt tanácsolja, ha valaki nagyon szeretne etetőt kihelyezni a kertjében, akkor alapvetően két dolgot kell biztosítania a madaraknak: az ivóvizet és a fekete napraforgót. Ki lehet még tenni gyümölcsöt, mint páldául almát. Ezen kívül minden más felesleges és általában káros is.

Nagyon felkapott mostanában az úgynevezett cinkegolyó. Ezzel viszont az a probléma, hogy nagyon sok műanyag hulladékot termel. Éppen ezért, cinkegolyóból csak olyat vásároljunk, ami nem műanyagba van csomagolva. De fontos hangsúlyozni, hogy ivővízzel és fekete napraforgóval tökéletesen el tudjuk látni a madarakat.

- magyarázza Orbán Zoltán, aki arra is kitért, hogy a madarak nagyon okos állatok. Ha nem megfelelő számukra a környezet, nincs elég élelem vagy víz, akkor továbbköltöznek. Éppen ezért húzódnak délre is a költöző madarak. De ugyan ezt teszik az itt telelő madaraink is - továbbköltöznek, ha nem érzik egy helyen jól magukat. Emiatt nem is kell aggódnunk értük. Külön felhívta a figyelmet, hogy ne fogalmazzunk úgy, hogy a madarakat etetni "kell", hiszen az, hogy az emberek eleséget szórnak nekik, csak egy kis kedveskedés. Nincs szükségük erre az életbenmaradáshoz.