Ezek a legfontosabb kerti munkák októberben: itt a 7 pontos őszi feladatlista

Vége van a nyárnak és a szeptemberrel megérkeztek a hűvösebb napok is. Október küszöbén átlépve pedig hivatalosan is úgy érezhetjük, hogy átléptünk az őszi-téli időszak küszöbén. A sárguló lombú fák között járva, a nyirkos reggeleken talán sokan úgy érzik vége a kertészkedős napoknak, a kerti munkálatoknak, ám valójában közel ugyanannyi teendők akadhat most is az udvaron, ha a következő szezonban is egészséges, pompás kertet szeretnénk.

Ugyan a kertünkben élő növények ősszel lelassulnak, nekünk viszont még rengeteg tennivalót tartogat az október. A legfontosabb feladat ebben az időszakban, hogy felkészítsük a kertet, a talajt a télre és a következő évre, hogy tavasszal ismét gazdag hajtást és termést hozzanak a növényeink.

Az ügyes kertészek októberre már betakarították a terményük javát és elkészültek a befőttek is. Ezzel persze nem ért véget a kerti teendők sora, a hónapban még számos munka vár a gazdákra. Ugyan az idő változékony, érdemes megragadni a napsütéses órákat és tevékenykedni kicsit a kertben, hiszen számtalan fontos feladat akad ilyenkor is a kertekben. A HelloVidék most összegyűjtötte a legfontosabb kerti munkákat, amikről nem szabad elfeledkezni.

1. Ne feledkezzünk meg a késői zöldségekről!

Ne feledkezzünk meg a most beérő zöldségeinkről sem, a répa, káposzta, sárgarépa, karfiol, kelkáposzta, fokhagyma és póréhagyma ilyenkor még hoz termést. Az utolsó babokat is most kell leszednünk, és a leveleit kiválóan felhasználhatjuk a komposztba is.

2. Metszésre fel!

Nyugodtan elkezdhetjük ősszel az alma-, a körte- és a cseresznyefa metszését, de az sem baj, ha a tél elejéig várunk vele. Ha a szamóca beérett, takarítsuk ki az ágyást, vágjuk le a növény felső részét, szedjük le az elszáradt leveleket és tépjük le az indákat is. A piros- és fekete ribiszkét, valamint az egrest is ilyenkor kell megmetszenünk, és ez a hónap a legkedvezőbb a málna- és szederbokrok gondozására is. Fontos, hogy még a fagyok beállta előtt érdemes gombaölő szerrel bepermeteznünk a gyümölcsfáinkat.

3. A legfontosabb a talaj

Eljött az idő, hogy alaposan szemügyre vegyük kertünk talaját. Ha azt vesszük észre, hogy megviselte a nyár, száraznak és terméketlennek tűnik, akkor nyugodtan felturbózhatjuk egy kis komposzttal. De a fák alatt használhatunk akár komposzt-teát is.

4. Gondoskodjunk az új növényekről!

Sokan ebben az időszakban ültetik el a fiatal fákat és cserjéket. Ebben az esetben érdemes figyelni arra, hogy ültetés után jól belocsoljuk őket. Ezt egyébként télen is meg kell tennünk, ne tévesszen meg minket a leesett hó mennyisége. A növényeknek ilyenkor is szüksége van vízpótlásra.

5. A lehullott levelek és a komposzt jó barátok

Már többször írtunk róla, hogy az avar, a lehullott levelek elégetése már nem opció, viszont mindenki nyerhet vele, ha az őszi ágakat, leveleket, kigyomlált növényeket és a levágott füvet a házi komposztba teszi, mivel így sokkal jobb minőségű trágyát készíthet. Októberben ne feledkezzünk meg a házi komposzt folyamatos mozgatásáról sem!

6. Tiszta szerszámok, tiszta kert

Ha eddig nem tettük meg, éppen itt az ideje megtisztítani és élesíteni a kerti szerszámokat. A hidegebb hónapokban valószínűleg nem lesz rájuk szükség, ezért miután összeszedtünk és elmostunk minden olyan kaspót, cserepet, növénytároló ládát, ami éppen üres és a nyárról megmaradt, tisztán tegyük el tavaszig. Ez azért fontos lépés, mert így megszabadulhatunk azoktól a kártevőktől, amik esetleg ezekben az edényekben vertek volna tanyát, vagy rejtették volna el petéiket, lárváikat. Nem utolsó sorban, sokkal kevesebb az esélye annak, hogy betegek lesznek a növényeink, ha jövő nyáron már ebbe ültetjük bele őket.

7. Vigyázz a madárra!

Sok madár mostanra elrepült az országból, de ősszel és télen fontos gondolnunk azokra, akik itthon telelnek. Az etetőket már lehet megtölteni, hogy a kis repülő jószágok megszokják, hol találnak élelmet a hűvösebb napokon. A madáretető kihelyezése, vagy készítése jó program a madárbarátoknak és a gyerekeknek is egyaránt, azonban néhány fontos dologra mindenképp oda kell figyelnünk, ha segíteni szeretnénk a madaraknak. A helyes madáretetésről korábban már itt írtunk.

Címlapkép: Getty Images