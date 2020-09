Nagyon nem mindegy, hogyan etetjük a madarakat ősszel: súlyos bajt is okozhatunk

Az őszi dőszak remek alkalom arra, hogy etessük a madarakat, azonban nem árt, ha tisztában vagyunk azzal, miként tegyük ezt. Rengeteg madárfaj tölti Magyarországon a telet, ilyenkor még jobban rászorulnak az emberi segítségre, hiszen a hideg időszakban sokkal nehezebb nekik energiadús táplálékot találni, mint a többi évszakban. Ha pedig a fagyok után is megtöltjük a madáretetőket, azzal is sokat segíthetünk a madaraknak, mivel ekkor kezdődik meg a fészeképítési, majd a tojásrakási időszak, amikor a madaraknak megnő a fehérjeigénye.

Nagyon fontos a következetesség: ha váratlanul abbahagyjuk az etetést, rengeteg madarat hozhatunk nehéz helyzetbe, ez főleg a kistestű madarakra nézve jelenthet problémát.

Ahhoz, hogy minden flottul menjen és tollas barátaink is elégedettek legyenek, hoztunk most néhány tippet a The Spruce cikke alapján.

Tények és tévhitek

Sok tévhit van, ami az őszi madáretetésre vonatkozik: az egyik (és leggyakoribb) például rögtön az, hogy a madaraknak állandó táplálékforrásra van szükségük ebben az időszakban, nem költöznek el, és ha kiürülnek az etetők, egyszerűen éhezni fognak és elpusztulnak. Holott az igazság az, hogy a megbízható táplálékforrás csak nagyon kis részben befolyásolja a madarak vándorlását. A napfényes órák száma, a klímaviszonyok és az ösztön játssza a legfontosabb szerepet az időszakos elvándorlásban – egyértelmű, hogy a madáretetés nem akadályozhatja meg, ugyanakkor segítségére lehet tollas barátainknak.

A vándormadaraknak ugyanis rettenetesen sok kalóriára van szükségük a hosszú ideig tartó repüléshez, akik pedig etetik őket, éppen ezt tudják nekik (részben) biztosítani. A madarak számára egyrészt azért hasznos az etetés, mert így könnyebben fel tudják tölteni zsírkészleteiket télire, másrészt pedig nagyobb eséllyel élik túl a hőmérséklet drasztikus csökkenését (ez inkább az itt maradó fajokra vonatkozik).

Szintén tévesen gondolják sokan, hogy ősszel nincs is olyan madár, amit etetni lehetne.

Nos, sok madár valóban kevésbé használja ki az etetőket ebben az évszakban, köszönhetően az ekkor termő rengeteg bogyónak, gyümölcsnek, gabonának, de azért higgyük csak el, hogy a madáretetők környékén is van aktivitás ilyenkor – gondoljunk csak azokra a fajokra, amik északról, akár csak átutazóban érkeznek hozzánk. Minden madár örömmel fogadja a könnyű élelemszerzési lehetőséget. Kínáljunk kiegészítő táplálékforrást, ha a természetes élelmek már egyre kevésbé elérhetők a madarak számára! Ha megbízható táplálékforrást nyújtunk nekik, alapos esély van rá, hogy vissza fognak térni tavasszal.

Nyáron inkább ne etessünk



Az egyesület szerint azért problémás a nyári etetés, mert az önfenntartó, egészséges populációk fennmaradása csak akkor lehetséges, ha az élőlények a lehető legnagyobb mértékben az élőhelyi környezetük kínálta feltételekhez alkalmazkodva élhetnek. Ott, ahol ez már nem így van, ahol egy-egy faj vagy élőlénycsoport megmaradása intenzív és közvetlen emberi beavatkozást igényel, már nagy a baj, és a veszélyeztetettség mértékét jelzi.



A szükségtelenül végzett nyári etetés infantilizálja az egyedeket, elkényelmesíti a szülőket, a természetestől eltérő táplálékviszonyokhoz szoktatja a felnövekvő generációkat, a mesterséges táplálékbőség pedig folyamatos emberi beavatkozás nélkül életképtelen szintre "pumpálhatja fel" a fészkelőállományt. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szerint Magyarországon szükségtelen a madarak nyári etetése, ugyanis az elsősorban rólunk, az emberekről szól. A madáretetés társadalmi szintű elerjedése a modern kor vívmánya, amelyet főként a városiasodó, természettől eltávolodó emberek végeznek, ezzel pótolva az állatok közelségének hiányát. Az egyesület szerint azért problémás a nyári etetés, mert az önfenntartó, egészséges populációk fennmaradása csak akkor lehetséges, ha az élőlények a lehető legnagyobb mértékben az élőhelyi környezetük kínálta feltételekhez alkalmazkodva élhetnek. Ott, ahol ez már nem így van, ahol egy-egy faj vagy élőlénycsoport megmaradása intenzív és közvetlen emberi beavatkozást igényel, már nagy a baj, és a veszélyeztetettség mértékét jelzi.

A legjobban bevált őszi madáreleségek

Annak érdekében, hogy a vándormadaraknak a legtöbb tápanyagforrást tudjuk biztosítani és megfelelő mennyiségű energiát „tankolhassanak” a nagy utazás előtt, jól tesszük, ha magas olaj- és kalóriatartalmú élelmekkel próbálkozunk. Akár variálhatjuk is a következő eleségeket:

Fekete napraforgómag

Köles

Faggyú

Diófélék

Morzsolt kukorica

Gyümölcsök

Ajánlatos mindig figyelemmel kísérni az etetőt, és feltölteni a tartalmát, ha éppen szükséges, a madarak igényeinek megfelelően.

Hasznos tanácsok

Mindig ellenőrizzük, épek-e az adagolók! Ha sérülést találunk rajtuk, mindenképp javítsuk meg, hogy biztonságosan használhassák a madarak.

Ültessünk örökzöld növényeket, és olyanokat, amiken bogyók, diófélék, gyümölcsök teremnek, hogy ősszel és télen eszegethessenek belőle a madarak.

Ha van madáritatónk, mindig töltsük fel friss, tiszta vízzel. Ha jön a téli időszak vagy a korai fagyok, ügyeljünk rá, hogy ne fagyjon be – ha van rá lehetőség, helyezzünk el benne melegítőt.

A tisztaság a madáretetőre is vonatkozik, már csak a madarak egészségének érdekében is! Az etetőket rengeteg madár felkeresheti, és ha beteg madár is látogatja, könnyen megfertőzheti a többi madarat. Ne hagyjuk, hogy az etető betegségek gócpontjává váljon, fertőtlenítsünk többször is!

A fák alatt összegyűlő levélkupac vonzza a madarakat, hiszen menedéket nyújt nekik, emellett rovarokat, lehullott magvakat és egyéb, számukra csábító élelmet is találhatnak benne.

Figyeljünk a mókusokra, és próbáljuk elejét venni, hogy lerabolják az etető tartalmát, még mielőtt a madarak hozzájuthatnának a táplálékhoz! Ha lehet, alakítsunk ki mókus-biztos etetőt.

Címlapkép: Getty Images

