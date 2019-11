A kutatók is ledöbbentek: itt a bizonyíték a növények érzelmeiről

Az, aki már termesztett valamit a kertjében vagy rendelkezik néhány szobanövénnyel, az tudja, hogy a növények olykor képesek versengni egymással a fényért, árnyékért vagy épp a vízért. Legalábbis néha úgy tűnik, mintha ezt tennék. Sőt, képesek jelezni azt is, ha nem érzik jól magukat egy másik növény társaságában. De, hogy csak ennyire lennének képesek, azt most a The Desertification Research Centre spanyol szakemberi cáfolták meg.

A csapat szerint a növények képesek arra is, hogy ökológiailag segítsék egymást. Ez esetben legtöbbször csak az egyik növény profitál a segítségből, de gyakran előfordul az is, hogy mind a két növény élvez valamilyen hasznot abból, ha kiveszik a részüket a egymás támogatásábó.

A szakemberek szerint ez leginkább az olyan területeken mutatkozik meg, ahol gyenge erőforrásokkal rendelkezik a talaj, nincs elég tápanyag a földben a növények számára. Ilyenkor lépnek kölcsönhatásba egymással a növények. A nagy és fejledt növény az úgynevezett "védelmező növény" szerepét tölti be, ő leveleit és ágait szétteríti, mint egy fa lombkoronája, így alatta a palántáknak sokkal nagyobb a túlélési arányuk.

Az, hogy az ápoló, védelmező növény ezt megteszi, nagyon sok előnyhöz juttatja a pici palántákat. Például, árnyékot nyújt az erős napsugárzás ellen, így nem éri közvetlen hős és fény a cseperedő hajtásokat. A levélárnyék persze más miatt is hasznos: mivel a levelek alatt kisebb a talaj nedvességtartalmának párolgása, így több vizet tudnak a növények is elraktározni és magukba szívni. Nem beszélve arról, hogy a lehullott levelek még jobb minőségűvé teszik a talajt - a természet komposztálja a lejullott leveleket, ágakat -, így a palánták már jobb földben fejlődhetnek tovább.

Ebből persze a felnőtt, ápoló növény még nem kamatoztat semmit, csak akkor kap vissza valamit, ha felcseperedett a sokáig óvott palánta. A kutatók szerint akkor viszont szemmel látható az eredmény. Dél-Spanyolországban vizsgálták meg egy felnőtt palánta és az őt ápoló idősebb növény kapcsolatát. A tanulmányok azt mutatták, hogy amikor a virágzás idejébe léptek a növények, az idősebb, védelmező növény sokkal több virágot hozott, mint korabeli társai, akik nem ápoltak csemetéket. Éppen ezért vélik a kutatók, hogy a növények között képes kialakulni baráti vagy legalábbis társas kapcsolat.

Pontosan még nem tudják hogya, de a kutatók elmélete szerint az ápoló növények és a palánták együttes működése egy élénkebb mikrokörnyezetet hoznak létre, amely ráadásul több beporzót is vonzhat. Ez a növények számára egy sokkal kedvezőbb jövőt kínál a szaporodásra. Szóval a növények tudják: az együttélés számukra nem csak csak szórakoztató, de hasznos is lehet.

