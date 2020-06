Íme a magyar vetémenyesek legfőbb ellenségei: így szabadulj meg a falánk kártevőktől

A földeken, kerteken már javában zajlik az élet: a természet felébredt, a növények virágba borultak és bizony a kártékony rovarok sem tétlenkednek. Most annak jártunk utána, hogy milyen kártevőkkel kell szembenézünk június hónapban. Valamint annak is utána jártunk, hogy érdemes ellenük küzdeni.

Hogy pontosabb képet kapjunk arról, mely rovarkártevők jelentek már meg, megnéztük Dr. Aponyi Lajos, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara szakemberének legfrissebb jelentését, melyben a gyümölcsfákat jelenleg támadó kártevőkről számolt be.

Almában az almafalisztharmat fertőzés tünetei nem erősödtek, a korábban tapasztalt intenzív terjedés lelassult a mérsékelt meleg és a védekezések hatására. Kedvezőbb körülmények között azonban ismét felgyorsulhat a fertőzés üteme. Ugyanez vonatkozik a varasodásra is, a kezeletlen ültetvényekben erősödtek a levéltünetek, másutt mérsékelt a fertőzés terjedése. Némileg csökkent a levéltetű fertőzés, most szórványos a hajtások fertőzöttsége. Az almamoly rajzása az időjárási tényezőktől függően ingadozik ugyan, de folyamatosan repül a feromon csapdákba. Új jelenség, hogy rajzik az almafaszitkár és a kis almafarontó lepkéje, a korábban is fertőzött, idősebb ültetvényekben

- írta jelentésében Dr. Aponyi Lajos.

Szilvában továbbra is rajzik a szilvamoly, bár az üteme már csökkenő mértékű. Ugyancsak intenzív a keleti gyümölcsmoly és a barackmoly repülése, ez utóbbinak a napokban várható a rajzáscsúcsa. Általánosak a csonthéjas fák levéltetű fertőzése, különösen is kiemelendő az őszibarack és a cseresznye. A zsendülésnek indult korai érésű cseresznyében már figyelni kell az élelmiszer egészségügyi várakozási időre is a permetezésnél. A cseresznyelégy rajzása folyamatos ugyan, de mérsékelt az üteme. A széltől sérült és a terméketlen gyümölcsökön megjelent a moníliás gyümölcsrothadás, ami könnyen átterjedhet a többi gyümölcsre is

- tette hozzá a szakember.

Mint írja, az egyéb rovarkártevők közül kiemelendő, hogy az amerikai fehér medvelepke rajzása a végéhez közeledik, nemsokára kelnek az első hernyók. Továbbá rajzik a gyapottok, a gamma, a vetési és a c-betűs bagolylepke is. Szőlő ültetvényeinkben a lisztharmat levélfertőzés tünetei mellett megkezdődött az amerikai szőlőkabóca lárvakelése, továbbá hamarosan várható a tarka szőlőmoly hernyók kelése is.

A földeken is felütötték fejüket a kártevők

Ahogy arról a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara szakemberei beszámoltak, a földeken sem teltek eseménytelenül az elmúlt hetek. A május vége hűvösebb volt, változékony időjárással. Jelentős csapadék sehol nem esett, ez pedig erősítette az országban kialakult aszályos állapotokat. A száraz időjárás elsősorban a kalászos gabonákon hagyott nyomot, de nem tesz jót más növénykultúrának sem. Ugyan a szárazság gátolja a betegségek többségének terjedését, néhány rovarkártevő viszont akadály nélkül károsít. Ilyenek a vetésfehérítő bogár, gyapottok, a gamma, a vetési, a c-betűs bagolylepkék és a burgonyabogár.

Mely kártevők jelentek már meg és hogyan védekezzünk ellenük?

almafalisztharmat

almamoly

almafaszitkár

almafarontó lepke

amerikai fehér medvelepke

amerikai szőlőkabóca lárva

bagolylepke (gamma, gyapottok, vetési)

barackmoly

burgonyabogár

cseresznyelégy

gyümölcsmoly

levéltetű

szilvamoly

tarka szőlőmoly hernyók

Legjobb védekezés a felkészülés!

A gyakorlott kertészek már a kártevők megjelenése előtt felkészülnek a rohamra. Azok, akik nem szeretnének különböző vegyi anyagokat tartalmazó készítményeket használni, olyan egyszerű megoldásokhoz fordulnak, amelyek nem károsak a környezetre, ráadásul minden elemük ismert és nem veszélyes.

Legelső lépés, hogy megtanuljuk, mennyi pozitív hatása van a talajsegítő módszereknek. Ezzel nem csak a földet tesszük termékenyebbé, de ezáltal a bele ültetett növények is több tápanyagot, vitamint kapnak, így jobban megerősödnek, ellenállóbbak lesznek. Korábban írtunk már arról, mire jó a komposzt, a komposzt-tea, valamint a mulcs. Érdemes kipróbálni őket, sokat spórolhatsz velük!

Ide tartoznak a természetes, de hatékony növényvédő szererek is - amiket bárki elkészíthet otthon. Ha már tapasztaltad az első jeleket, hogy valami nincs rendben a növényeddel, ne rohanj vegyszerek után! Első körben próbáld meg természetes alapanyagokkal kiirtani a kártevőket. Fokhagyma, chili, szappan? És ezekkel még nem teljes a lista! Olvass tovább a tippekért, ide kattintva.

A leleményes kertészek nem használnak gyomirtókat sem, inkább néhány dologból összedobják a környezetbarát verziókat. Ezek legtöbb eleme a konyhánkban vagy a nappalinkban is megtalálható. Gondoltad volna, hogy akár egy újságpapír is szuperhasznos lehet? Erről többet itt olvashatsz.

Persze vannak olyan furfangos megoldások is, mint az olyan növények bevetése, amiket a rovarok nagyon nem kedvelnek. A régi vágású kertészeknek az volt a meggyőződése, hogy a büdöskét a paradicsom mellé kell ültetni. A kutatók most bebizonyították, hogy jó okuk volt rá, ugyanis a vizsgálatok alapján tudományos magyarázat is van rá, miért van jó hatással a zöldségekre a büdöske.

Címlapkép: Getty Images

KIHÚZNA A BAJBÓL 1 MILLIÓ FORINT? Fontos! 2020. december 31-ig minden hazai banknál igényelhetőek az akciós fogyasztási hitelek, melyek kamata egységesen 5,9%. A kedvezményes személyi kölcsön kamata viszont a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és így magasabb lehet a törlesztőrészlet is. Amennyiben 1 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidővel, akkor 2021-től így kalkulálhatsz: A törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 20 093 forintos törlesztőrészlettel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 7,96%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 20 126 forintos törlesztőt (THM 7,64%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x)