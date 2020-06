Beindult a hangyainvázió: filléres módszerekkel is megszabadulhatsz tőlük

Ugyan az elmúlt hetekben rengeteget esett az eső, de a nyár már többször megmutatta igazi arcát. Ahogy egyre melegebb az idő és szép lassan egyre többet süt a nap is, a növények virágba borultak és a legtöbben már javában nyakig merültek a kertgondozásban.

Persze az ültetés, öntözés, gyomlálás mellett érdemes figyelnünk arra is, hogy távol tartsuk a kártevőket a növényeinktől és persze a lakásunktól is. Tavasz végén, nyár elején ajánlott a belső terek átfésülése, hiszen könnyen rábukkanhatunk egy-egy rágcsáló vagy kártevő járatra, esetleg bolyokra, fészkekre. Az idő számít, hiszen nem mindegy, hogy már a meglévő problémát kell elhárítanunk, vagy még időben tudunk lépni a nagyobb károk kialakulása előtt.

Éppen ezért, most annak jártunk utána, mit lehet tenni a lakásba alattomos módon beköltöző hangyák ellen. Mivel a legtöbb háztartásban felbukkannak, így rendszeres probléma az irtásuk, főleg ott ahol kisállatok, gyerekek is élnek. A legtöbbször a padlón, konyhapulton ablakpárkányon masíroznak, de nem kell pánikba esni, ha megjelennek. Van néhány egyszerű módszer, amelyekkel könnyedén elbúcsúzhatunk a váratlan jövevényektől. Így tehát összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat, hasznos tanácsokat és tippeket. Lássuk, mit tehetünk, ha száműzi akarjuk a hangyákat az otthonunkból.

Hangyák a lakásban? Előzd meg!

A rémület helyett inkább játsz nyomozót! Amikor feltűnnek az apró kártevők, ahelyett, hogy nekiesnénk és próbálnánk őket összeseperni vagy eltaposgatni, keressük meg azt a pontot, ami ide vonzotta őket. Egy földre ejtett mézcsepp? Morzsák vagy ételmaradékok a földön? Konyhapulton felejtett gyümölcsök? Bármi csemege lehet a hangyák számára, de ha megtaláltuk az élelemforrásukat, azonnal takarítsunk át mindent. Ettől legtöbbször ők maguk váltanak lakóhelyet.

Ha megtaláltuk, hol jönnek be a házba, akkor zárjuk le a belépési pontokat. Az ajtók és ablakok repedéseit próbáljuk meg kijavítani és betömni.

Fontos, hogy rejtsük el az édességeket. A fekete kerti hangyák különösen kedvelik a mézet, a juharszirupot és a cukorot is. Éppen ezért ajánlott, hogy légmentesen lezárt tartályokban, vagy fóliával vagy műanyag csomagolással szorosan csomagolva kell tárolni őket.

Nagyon fontos a megelőzésben a házimunka. Rendszeresen takarítsuk és fertőtlenítsük le a konyhapultot, munkalapot és a padlót is, ahová a morzsák könnyen elrejtőzhetnek. Ha háziállatunk is van, fontos, hogy zárt edényben vagy zsákban tartsuk az eledelt is. Valamint az etető körül is minden nap takaratsunk, sepregessünk fel.

Ki kell vinni a szemetet! Mindig! A kukában mindig legyen zsák, és legyen egy fedél is, amivel letakarhatjuk. Fontos, hogy a melléhullott morzsa, szemét, papírdarab se maradjon sokáig a kuka mellett, hiszen ezek nedvére vagy morzsáira is lecsapnak a hangyák. Seperjünk és mossunk fel a környékén is rendszeresen.

Környezetbarát irtás

Ahol kisállat vagy kicsi gyerek él, a morzsák bizony sokszor hullanak a földre, így erre a hangyák is gyorsabban megjelennek. Ha már megjelentek az első felderítő hangyák, mindenképp csapj le rájuk. Mutatunk néhány környezetbarát módszert a kiirtásukra.

A hangyák csapata feromonok segítségével keres élelmet, éppen ezért a felderítők nyomot hagynak a többi hangyának, hogy ezt követve ők is elérjék az élelem forrását. Éppen ezért ezt a nyomot is el kell pusztítani, ha ki akarjuk irtani a hangyákat. Ezt a legegyszerűbben úgy teheted meg, ha egy deci ecetet három deci vízzel vegyítesz és felmosod vagy letörlöd vele azt a területet, ahol az apró bogarak felbukkantak. Így nem lesz ösvénye a többi hangyának, amit követhet.

Ezzel persze még nem vagyunk teljesen készen. Keverje össze a borsmenta vagy a levendulaolajat (ezt a két illatot minden hangya gyűlöli) vízzel és permetezd be a belépési pontokat, például ablakpárkányt vagy ajtókeretet. De bátran permetezhetünk oda is, ahol feltűntek az állatok, biztos, ami biztos elven.

Fontos, ha valaki úgy dönt, hogy a kémiai, vegyszeres módszert választja és bórsavval próbálkozik, az feltétlenül olvassa el figyelmesen az utasításokat. Mivel néhány ilyen termék veszélyes lehet háziállatokra és kisgyermekekre is.

Mikor kell szakértőhöz fordulni?

Ha már túl későn vesszük észre a betolakodókat, akkor legtöbbször több boly, és több bejárat is megjelenik a lakásban és rengeteg hangya. Ilyenkor már nem biztos, hogy elég a környezetbarát módszer. Érdemesebb szakembert hívni, hogy megvizsgálja otthonunkat és eldöntse, mit is lehet tenni az adott esetben. A szakértő felméri milyen hangyafajjal van dolgunk és ennek mentén meg is kezdi az irtást.

