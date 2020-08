Sivataggá vált az udvarod? Ezekkel a trükkökkel a legszárazabb kert is virágba borulhat

Többször is írtunk róla, az idei aszály végigsöpört a mezőgazdaságon. Megkezdődtek az aratási munkák, de az előzetes becslések szerint az időjárási viszontagságok miatt a közepesnél gyengébb termés várható. Az Agrárminisztérium becslései szerint a nyári aratású szántóföldi növényekből mintegy 7 millió tonnát takaríthatnak be több mint 1,6 millió hektárról a gazdák. Ahogy fogalmaztak, a terméshozamok a korábbi évek átlagánál 6-15 százalékkal lehetnek alacsonyabbak, ami jelentős veszteséget jelent.

Persze nem csak a szántóföldeken, a gyümölcsösökben is hatalmas volt a pusztítás. Éppen ezért nincsenek könnyű helyzetben a háziasszonyok idén. A befőttkészítésre, lekvárfőzésre alkalmas gyümölcsöket megviselték az időjárás viszontagságai, tavaszi fagyok, aszály tizedelte a termést, aztán viharok tépték, jégeső is verte a gyümölcsöt. Legtöbben így nem is foglalkoznak a befőzéssel, hiszen minden gyümölcs drága és sokaknak így nem éri meg.

És még nem is beszéltünk a hobbikertekről, udvarokról, ahol szintén megpecsételte a növények, virágok sorsát a hőség. Azok, akik reggel elindulnak dolgozni és csak este érnek haza, nem mindig tudnak időt szakítani a kertművelésre, így a szárazabb talajjal rendelkező udvarokon bizony fénysebességel tudnak kipusztulni a zöldek.

Mit lehet tenni az aszály ellen? Meg kell próbálni felkészünli rá. Ha idén már nem is kezdünk bele a veteményezésbe, akkor is érdemes megismerni azokat a módszereket, amiket alkalmazhatunk egy kiszáradással, vízhiánnyal küszködő kert esetén. Hogy milyen tanácsokat kell megfogadnunk és melyek a legegyszerűbb praktikák? Ezeket gyűjtöttük össze, hogy a a legszárazabb területből is virágoskertet varázsolhass.

Legfontosabb szabályok az aszályos kertekben

Ha belefogunk a kertrendezésbe, fontos, hogy ne rohanjunk fejvesztve a legközelebbi kertészetbe virágokért. Először mindenképp nézzünk utána, egyáltalán milyen virágokkal dolgozhatunk. Ha ennek mentén gyűjtögetjük össze a növényeket, nagyobb sikkerre számíthatunk, mintha csak szépség és küllem alapján vásároljuk meg a virágokat. Az öntözés egy sarkalatos pont, főleg azokban a kertekben, ahol kevés az árnyék, így víz gyorsabban tud elpárologni. Melyik időpont a legjobb? A válasz az, attól függ. Általánosságban elmondható, hogy bölcs dolog locsolni reggelente, de csak olyan slaggal, ami permetezve is tudja szórni az vizet. Ez lehetővé teszi, hogy a lombozat gyorsan megszáradjon, így nem ragadnak rá a gombákat hordozó spórák. Persze nem mindenkinek van ideje, hogy reggel 6 órakor nekilásson locsolni. Ha csak este jut időnk öntözésre, ne aggódjunk emiatt, csak arra figyeljünk, hogy a víz közvetlenül a gyökérzónába tudjon szívódni , ahol a növényeknek erre a leginkább szüksége van. Este lassabb a párolgás, több vizet tud felvenni a virág, ráadásul nem is tudnak megperzselődni a levelek - az esőcseppek nagyító hatása miatt. Ne feledkezzünk meg a bokrokról és a fákról sem. Ugyan ők sokkal jobban elviselik az időjárás változást, mint a frissen ültetett virágok, palánták. A locsolás szabályai rájuk is érvényesek. Palánták, csemeték esetében fontos, hogy reggel és este is öntözzünk, hiszen nekik van erre a legnagyobb szükségük. Fontos, hogy gondoskodjunk a tápanyagokról is, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy rohannunk kell a boltba különböző tápoldatokért. A legjobb megoldás, ha van egy tartályunk, vagy több hordónk, amibe össze tudjuk gyűjteni az esővizet. Ezzel kifejezetten jó locsolni a szárazabb napokon. Kevesen tudják, de a lakosság számára elérhető víz sókat tartalmaz és olyan kemikáliákat, amelyek nem kedveznek annyira a növényeknek. Ezzel szemben az esővízben olyan ásványi anyagok találhatók, amelyek hozzájárulnak a veteményben nevelt zöldségek, gyümölcsök, virágok fejlődéséhez. De ez még nem minden. Ha nagyon száraz a talaj a kertünkben vessünk be olyan nagyágyúkat, mint a mulcs és komposzt. A komposzt javítja a föld minőségét, a mulcs pedig segít abban, hogy tovább raktározódjon el a nedvesség a talajban. Az már csak ráadás, hogy a mulcsozott talajon kevésbé ütik fel a fejüket a gyomnövények.

Mit ültethetünk száraz, vízhiányos földbe?

Ahogy korábban írtunk róla, az időjárás nem lesz kedvezőbb a mezőgazdaság számára, ezért olyan növényekbe érdemes invesztálni, amelyek termesztése öntözéssel jövedelmezővé tehető. Minden kertnek megvannak a maga kihívásai, legyen szó akár a kártevők, betegségek elleni küzdelemről, a talaj állapotáról vagy a napsütés mennyiségéről, ugyanakkor a megfelelő vízmennyiség az egyik kulcsa annak, hogy növényeink hosszú és egészséges életet élhessenek.

Míg bizonyos fajták egy nap után már hervadni kezdenek, ha nem locsoljuk meg őket, mások jól tűrik a mostohább körülményeket, így az aszályt is. Ezeket gyűjtöttük össze korábbi cikkeinkben. A legjobb szárazságtűrő növények listáját megtalálod itt és itt.

Címlapkép: Getty Images

