Ezek a legfontosabb kerti munkák szeptemberben: itt a 7 pontos feladatlista

Elmúlt a nyár, a forróság és megérkezett az ősz, ami sokak szerint az újrakezdést és a lezárást is jelenti. Vannak, akik úgy gondolják, hogy a kerti munkákat tekintve most végre megpihenhetnek, hiszen az új évszakkal megfogyatkoztak a feladatok. Szeptemberben valóban lelassulnak a kertünkben élő növények és egyfajta takarékos üzemmódra váltanak, hogy átvészeljék a hideg telet is. Azonban, hogy a következő évben is bő termést hozó, erős növényeink legyenek fontos lehet ebben az időszakban is megfelelően gondoskodnunk és odafigyelnünk az évelőkre.

Szeptember egy kicsit a kertben is a lezárást és az újrakezdést jelenti, hiszen most alapozhatjuk meg a következő szezont, miközben növényeink felkészülnek a pihenőre. A HelloVidék összegyűjtötte, hogy mikert érdemes még most a fagyos, nyirkos idő beállta előtt elvégeznünk, hogy a kertünk jövőre is gazdag legyen terményekben.

1. Gyűjtsük össze az avart!

Az őszi lombhullatással egyre több levél, faág boríthatja be a pázsitot, az udvart, ám a lehullott növény részeket érdemes rendszeresen eltakarítani, összegyűjteni. Ahogy már írtunk róla, legtöbben még szemétént tekintenek a lehullott levelekre, pedig számos módon hasznosítható. Fontos lehet alaposan átgondolnunk a lehetőségeket (pl. komposzt), hiszen hamarosan végleg tilos lesz az avarégetés Magyarországon.

2. Fontos a jó támasz

A hideg beállta előtt érdemes ellenőriznünk a támasztékokat a fák, bokrok és kisebb virágok mellett.

3. Rend a lelke mindennek

Mielőtt nekilátnánk az őszi vetésnek, érdemes a kertet „kitakarítani”. Azokat a szerszámokat, eszközöket, amiket ősszel már nem fogunk használni, el kell tenni. Vetés előtt pedig a kiszemelt területet érdemes kigyomlálni, felgereblyézni, kicsit átforgatni és így belevetni a magokat, hagymákat. Az egynyári növények részei mehetnek a komposztba.

4. Lassítás, gondoskodás, újratervezés

Fontos, hogy a hőmérséklet csökkenésével gondoskodjunk azokról a növényekről, amelyek már átálltak egy lassabb működésre, de még "nem merültek téli álomba". Használhatunk talajtakarót például a rózsa esetében is, ami elősegíti az ősszel és télen rendkívül könnyen nedvesedő talaj kiszáradását, javítja textúráját és megvédi a sérülékeny növényt.

Most itt az ideje az újdonságoknak is: ültessük el az évelőket és a tavasszal virágzó hagymákat, mint például a nárciszt, sáfrányt és a jácintot.

5. Még nincs vége a zöldség-gyümölcs szezonnak

Furcsának tűnhet, de még lehet olyan növényt ültetni, amit még tél előtt le is tudnunk szüretelni. Ilyen például a zöldsaláta, a brokkoli, a kelkáposzta és a káposzta is, valamint ilyenkor ültetik el a fokhagymát is, ami azonban majd már csak jövőre hoz termést. A fákról, ha eddig nem tettük meg, szüreteljük le a gyümölcsöket. A lehullott és fogyasztásra nem alkalmas darabokat, beledobhatjuk a komposztba, de előtte meg kell róla győződnünk, hogy a fa nem beteg. Ilyenkor érdemes megmetsszeni a málna-és szederbokrokat. Ha szükséges, karózzuk is ki őket.

6. Ősszel is szép pázsit

Ha nem volt probléma eddig a pázsittal, akkor is érdemes néhány dologra odafigyelni az őszi időszakban. Fontos, hogy a fűnyíró késeit magasabbra állítsuk, mivel lassabban nő a fű ősszel. Jó lehet felfrissíteni kicsit a gyepet: ehhez egy villa kell, amivel megszurkálhatjuk a föld felszínét. Ha van rá lehetőségünk tápláljuk olyan műtrágyával ősszel a gyepet, amely káliumban gazdag és alacsony nitrogéntartalmú.

+1. Ess eső!

Ajánlott egy pillantást vetnünk az esővizet elvezető csatornára is, mivel ilyenkor sokkal több csapadék hullik. Ebben az időszakban jobb, ha nem közvetlenül egy növényre érkezik a lefolyó víz. Nézzük meg, hogy jó irányba áll-e a cső és, hogy nincs-e benne dugulás a lehulló levelektől, termésektől.

Címlapkép: Getty Images

