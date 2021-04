Horror áron mérhetik a szezon gyümölcsét a piacokon: a filléres ajánlatokra még várnod kell

Az idei eperszezon alakulásáról jelenleg még elég kevés az információnk, mivel pillanatnyilag a szabadföldi eper nagyrészt még téli, nyugalmi állapotában van, ezért valószínűsíthetően az előző évekhez viszonyítva később indul az érés

– foglalta össze a jelenlegi helyzetet a Erdbeerland-Hungária Kft szakembere, Keszléri Antal György A cég Budapest környékén, Budakalászon, Pomázon és Solymáron, öt helyszínen foglalkozik szabadföldi epertermesztéssel.

A termés minősége, mennyisége, mivel nagyon időjárásfüggő, egyelőre csak jósolható. A földi epernél fagykárról elsősorban a virágok kinyílása után beszélhetünk, ami reményeink szerint nem okozott gondot.

- mesélte az ottani helyzetről.

Csak most zöldül Szombathely határában az eper

Szalay István gazdálkodó Szombathely határában, szabadföldi termesztésben foglalkozik eperrel. Ebben az évben már 2,5 hektáron várják a termést:

Idén már kétszer fagytunk el, először április elején, amikor egy éjszaka -5 fok környékén mozgott a hőmérséklet. Kivédhetetlen volt, hogy az első virágok tönkre ne menjenek. A második fagyás már kevésbé volt jelentős, azt fátyolfóliás takarással is ki lehet védeni

– teszi hozzá.

Más termelőktől is úgy hallották, hogy az epresekben országos szinten jelen volt a fagykár, igaz, csak az első virágok semmisültek meg. A másik, hogy itt Vas megyében, a korábbi évekhez képest is nagyon el van maradva a növény:

Ez a hűvös időjárás nem annyira kedvez az epernek, nálunk is most kezdi hozni a friss, zöld leveleket. Ráadásul hónapok óta aszály sújtotta a földeket. Az elmúlt 1 hétben vett egy nagy levegőt a természet, minden tekintetben. Ahogy a gabonanövényeknek, úgy a szabadföldi epernek is nagyon kellett már az eső, bár az epertermesztők egy része tud öntözni.

A szombathelyi termelő szerint az, hogy az idei termés milyen lesz, még megjósolhatatlan, de:

Az biztos, hogy május vége előtt nem fogunk tudni szedni. Tavaly már május közepén indult nálunk a szezon, most ott tartunk, hogy ami kevés virág megjelent, az mind elfagyott. Úgyhogy május közepén akkor sem fog tudni elindulni a szezon, ha most beköszönt a jó idő. De azt is tudni kell, hogy az eper nagyon jól be tudja magát hozni, úgyhogy bízunk benne, hogy így is jó lesz az idei termés!

Ami az árat illeti, Szalay Istvánék tavaly jó évet zártak, jó áron tudták értékesíteni a szabadföldi epret. Bíznak abban, hogy idén is legalább a tavalyi árakat tudják majd tartani, de némi áremelkedésben is bíznak, mert - ahogy fogalmaz István - szinte minden költségük jelentősen megemelkedett. A műtrágya a 2-3 hónappal ezelőtti árhoz képest 50%-kal drágult, de megemelkedtek a növényvédőszerek árai, a fátyolfólia ára pedig az utóbbi hónapokban szinte a duplájára nőtt. A legnagyobb költséget pedig még mindig az emberi munka teszi ki, a szamóca pedig egy nagyon munkaigényes növény.

Mennyibe kerülhet idén egy kiló?

Tavaly 1600 forintért ment az eper kilója, most a termelők szerint reálisan 2000-ről lehetne indulni. „A fóliások”, akiknél már terem, 4000 környékén tudják kilóját eladni, viszont a nagy áruházláncokban már múlt héten megjelent az import eper 1200 forintért, de voltak üzletek, ahol 800-ért akciózták le.

Az ár azonban – teszik hozzá a termelők - sok mindentől függ, például attól, milyen hosszú lesz a szezon. Tavaly elhúzódó idény volt, mert hűvös volt a május. Ha bejön egy kánikula, akkor hirtelen dömping lesz az eperből, és mindenki szabadulni akar majd a terméstől, az pedig bedöntheti az árat. Tavaly az elhúzódó hidegebb időjárás miatt mindig épp annyi volt csak a piacon, amennyit elvittek.

A koronavírus miatt tavaly azonban az import szállításokkal is probléma volt, nem tudtak annyi külföldit behozni, jóval kevesebb volt a spanyol, olasz, görög gyümölcs. Nehezebb volt a szomszéd országból áthozni és átcsomagolni, ez is befolyásolta a hazai piacot, ennek is árfelhajtó hatása lehetett. Tavaly is elfagytak a korai cseresznyék és barackok, így a hazai primőr gyümölcspiacon sem volt az epernek konkurenciája. Most viszont – fogalmaz Szalay István termelő - nehéz megmondani, milyen lesz az időjárás, mennyi külföldi eper kerül a hazai polcokra.

Tavaly szinte harc ment a Szedd magad eperért

Hihetetlen nagy érdeklődés volt tavaly a „Szedd magad” -ra. Ahogy a szombathelyi termelő meséli, volt olyan, hogy reggel 7-re hirdettek nyitást, de már egy órával korábban többen is érkeztek, 8 után pedig már senkit sem tudtak beengedni:

„Akkor nagyon érezhető volt, hogy végre kiszabadultunk, lehetett emberek közé menni, jó levegőn valami hasznos programon részt venni.”

Van, ahol hamarosan indul a szüret

Hamarosan elkezdődik az eperszezon Tahitótfalun is, igaz, még csak a fóliasátorban – meséli Gubacsi Gergő. Negyedhektárnyi fóliasátruk van, és 1 hektár szabadföldi, amin egy szezon alatt, jó időben 12 tonna eper is megterem. Tahitótfalun – mondja el Gergő – a szabadtéri epret sem érte fagykár:

„A mi szabadföldi epreink  mivel északabbra vagyunk, mint például Lajosmizse  nem indultak még el, így jelentős fagykárunk nem keletkezett.” Így a termés is jónak ígérkezik. Arról viszont, hogy az árak hogy alakulnak, még sokat nem tud mondani, de ahogy fogalmaz: „azt rebesgetik idén sem lesz olcsó a magyar szamóca. De 4 hét múlva többet tudunk.”

Tahitótfalun most körülbelül a tavalyi árakra számítanak, de sok külső behatás változtathatja meg ezt, például újabb fagyok, vagy az, hogy külföldről mennyi eper jön be az országba.

Kis szerencsével június végéig elhúzódhat az eperszezon

Egy átlagos szezonhoz képest hozzávetőleg 2-3 hetes csúszásban vannak a magyar szamóca növények: hideg fóliában ez inkább 2 hét, szabadföldön inkább 3 hét.

A hidegfóliás termelők még érdemben nem tudnak betakarítani, és a fűtött fóliás termelők esetében is lassan szüretelnek, amit első sorban a nappali hideg és fényhiányos időszak okoz. A szabadföldi és a nyitott fóliás termelők esetében a növények lassú fejlődése miatt még csak most jelennek meg az első virágok. Jelenleg szabadföldön március 15-ének megfelelő állapotban vannak a növények, jócskán elmaradva az ilyenkor megszokottól

– foglalta össze az országos viszonyokat Apáti Ferenc, a FruitVeB elnöke.

Az elnök szerint országosan a fagyok nem okoztak érdemi károkat, tekintettel arra, hogy aki a hidegfólián belül tudott fátyol fóliával takarni az meg tudta védeni a növényeket. A szabadföldi termelőknél, pedig a növények fejlettsége elmaradt attól, hogy a virágok érdemben megjelenjenek húsvétra, így az április eleji fagyos idő nem okozott jelentős károkat (ez szabadföldön is csak a gondos gazdára igaz, aki fátyolfóliával végzett növénytakarást).

Összességében megfigyelhető, hogy a 2020-as év októberi csapadékos, fényszegény hűvösebb időjárása korlátozta a virágrügyek kialakulását, így jelenleg azt tapasztalják a termelők, hogy kevesebb virág és kevesebb bogyó keletkezik tövenként a növényeken - amennyiben rövid távon javulna az időjárás, abban az esetben a hidegfóliás termelés gyorsan el kezdene jelentősebb tételeket szállítani és ennek köszönhetően bővülne a piaci kínálat.

A május és június hónapok időjárásáról függően az idei szamóca szezon akár június végéig is elhúzódhat, amelyet természetesen egy esetleg bekövetkező meleg május és június lerövidíthet még – tudtuk meg.

A hazai szamócatermesztésről A szamóca a legkorábban érő, Magyarországon is termesztett gyümölcs, hajtatott (fóliás) termesztési körülmények között már akár április elejétől a fogyasztók rendelkezésére áll, főszezonja azonban május elejétől június közepéig tart - olvashatjuk a FruitVeB sajtóközleményében.



A szamóca hazai termőterülete 2008. és 2015. között 500 hektárról 800 hektárra emelkedett. Az utóbbi években azonban folyamatos, évenkénti kismértékű területcsökkenés következett be, mely ebben az évben sem állt meg: jelenleg valamivel kevesebb, mint 700 hektáron termesztünk szamócát. A csökkenés egyrészt a kétéves állományok felszámolása miatt következett be, sokan a kétéves technológiát egyévesre váltották és közben csökkentették a területeiket is, továbbá jelentősen hozzájárul e folyamatokhoz a munkaerő hiánya és az olcsó, importált termékek által kikényszerített erőteljes árverseny is. Mindemellett a szamócatermesztéssel foglalkozó termelők száma is fogyatkozik évről-évre. A 700 hektár körüli termőterületről – évjáratonként változóan – 10-20 ezer tonna közötti mennyiséget szüretelnek a gazdák.



A magyar szamóca fogyasztói ára áprilisban még jellemzően a 2 000-4 000 Ft/kg tartományban mozog, mert a jóval magasabb termelési költséggel járó fóliás és üvegházi termesztésből származik a gyümölcs. A spanyol, illetve görög szamóca sokkal olcsóbban (akár fél áron) jelen van ebben az időszakban a piacon, köszönhetően elsősorban annak, hogy ezen országokban.



Hazánkban jelentősebb termelés folyik a Szentendrei-szigeten, Nagykőrös-Lajosmizse-Nyársapát valamint Szatymaz-Zsombó térségében. Jó tendencia, hogy egyre több termelő igyekszik termesztőberendezésbe áttenni a kultúrát. Ezzel korábbi piaci megjelenést, nagyobb hozamokat és az időjárási kitettség elleni védelmet lehet biztosítani. Az itthon megtermelt szamóca 90%-a belföldi fogyasztásra kerül. A kis mennyiségű export jellemzően közeli piacokra kerül, Ausztriába, Lengyelországba, Szlovákiába. Importunk jelentős, a hazai termésnek körülbelül a fele. Fő partnerünk Spanyolország, de olasz és görög szamóca is nagy mennyiségekben van jelen a kereskedelemben. Fajtahasználatunkban a nemzetközi trendekhez igazodunk, meghatározó termesztett fajtánk a Clery, mintegy 60%-os aránnyal.

Címlapkép: Getty Images