Rovarbarát ökokertet szeretnél? Ezekkel a filléres trükkökkel sikerülni fog

A mai mezőgazdasági gyakorlat tönkreteszi a termőtalajt, mert ahelyett, hogy segítségül hívnánk a természetet, szembemegyünk vele, ezért is nagyon fontos, hogy egyre több a permakultúrás kertben folyjon a gazdálkodás, otthon pedig lehetőleg olyan öko kiskertet vagy nagyobb kertet alakítsunk ki, amelyik nem pusztítja el a beporzó rovarokat, amelyiknek egy részét, mintegy 20 százalékát a méhek teszik ki.

Növényvédő szerek

A gyomok, a kórokozók és a kártevők elleni védekezéshez, a megfelelő mennyiségű és minőségű termés eléréséhez a mezőgazdaságban növényvédő szerek használata szükséges az általános mezőgazdasági felfogás szerint. Hazánkban a mezőgazdaság folyó termelőfelhasználásán belül a növényvédőszer-felhasználás 7,7%-kal részesedett 2019-ben. Az értékesített 26 783 tonna növényvédő szer 33%-a gyomirtó, 19%-a gombaölő, 18%-a rovarölő, 30%-a egyéb szer volt. Egy hektár mezőgazdasági területre 1,5 kilogramm hatóanyag jutott átlagosan a KSH adatbázisa szerint.

A növényvédő szerek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint minden tagállamnak Nemzeti cselekvési tervet (NCST) kellett kidolgoznia, amelynek része, hogy Magyarország teljes növényvédőszer-felhasználása modellezhető legyen, a meghatározó növénykultúrák (őszi búza, kukorica, napraforgó, repce, szőlő, alma) vonatkozásában.

2000 óta közel két és félszeresére nőtt a növényvédő szerek értékesítése

Hazánkban a növényvédőszer-felhasználás aránya a mezőgazdaság folyó termelőfelhasználásán belül 7,7% volt 2019-ben. 2000 és 2014 között 5,1-ről 8,3%-ra nőtt ez az arány, azóta kismértékű csökkenés volt megfigyelhető.

Az elmúlt tizenöt évben a szakértők szerint a környezetbe juttatott agrokemikáliák (permetszerek és növényvédő szerek) mennyisége megduplázódott. Napjainkra eltűnt Európából a természetes rovarpopuláció nagyobbik fele, drámaian csökken a vadmadarak száma is, és a vadon élő növényvilág kedvezőtlenül változik. Ezért az eltűnő vadrovarok helyett a mézelő méh végzi el a megporzást, és válik táplálékforrásává sokféle természetes életformának, így biztosítva azok túlélését.

Összehuzant a természeti környezet is a rovarok pusztulásával, és ez vár a többi országra is, ránk is, ha nem vigyázunk. A permetezés kiírtja a rovarflórát, velük pusztulnak ki a madarak is, a kaptárakból eltűnnek a méhek, már haza sem jönnek a mezőkről vagy fákról, ott helyben végük

- mondta el a HelloVidéknek Fulmer Takács Ferenc méhész.

Ugyanakkor, ha szeretnénk a jövőnek is megőrizni a növénygazdálkodásunk értékeit, nagyon fontos, hogy egyre kevesebb növényvédőszert használjunk ipari szinten és otthon a kiskertben is. Erre otthon megvan a lehetőségünk, most pedig mutatjuk, hogyan valósíthatjuk meg az egészséges növénytermesztést, amivel a hasznos rovaroknak sem ártunk, amelyek nélkül növényeink és virágaink sem lennének, hisz az ő beporzó tevékenységük garantálják a termést.

1. Megfelelő növénytársítás

Konyhakertünket nem szükséges elkülönítve, a hátsó udvarban létrehozni. A konyhakertbe kerüljenek díszítő, több hasznú növények, amelyek segítségével a konyhakert is esztétikai élményt nyújt, amit nem kell a kert hátsó részébe szorítani. Alkalmazzunk kevert ültetést, de ésszerűen. A növények összeférhetetlensége, egymással történő versengése, eltérő igényei mind gátja lehet az összeültetéseknek.

Az egyik módja annak, hogy rövid úton megszabaduljunk a levéltetvektől és egyéb kártevőktől, ha olyan növényeket ültetük például a veteményes sorai közé vagy a virágágyásba, amelyek természetes riasztóként hatnak a levéltetvekre. Legyünk tisztában azzal is, hogy bizonyos növények (mint például a padlizsán) sebezhetőbbek lesznek és kevésbé jól viselik a levéltetvek invázióját, ha egyetlen helyre vannak összeültetve a kertben. Ha a kertben több helyen, elszórtan nevelünk padlizsánt, ezzel jócskán megnehezítjük a levéltetvek dolgát. Vannak olyan növények, amelyeket a levéltetvek nem kedvelnek. Sem ezeket, sem pedig a szomszédságukba ültetett palántákat nem támadják meg. Ilyen levéltetvek ellen használható növények például a bársonyvirág, körömvirág, a menta, az oregánó, az illatos levendula, a petrezselyem és a jó erős szagú fokhagyma. Érdekesség, hogy a levéltetű a nagy napraforgót sem kedveli.

2. Hasznos rovarok betelepítése

Az is megoldás lehet, ha a megfelelő növények ültetésével behívjuk a kertünkbe a levéltetvekkel táplálkozó, hasznos rovarokat. Közéjük tartozik a katicabogár, a zöldfátyolka, az imádkozó sáska vagy a zengőlegyek. A katicákat őszirózsával, körömvirággal, pillangóvirággal, korianderrel, cickafarkkal, kaporral, káposztafélékkel, mézvirággal és díszkáposztával lehet becsalogatni a kertbe. A kaprot, körömvirágot, a mézvirágot és az őszirózsát a zengőlegyek is szeretik, de ezeken felül kedvelik még a krizantémot, a levendulát, a tatárvirágot és az édesköményt is. A zöldfátyolák szintén szeretik a kaprot és az édesköményt, de a legtöbb virágport és nektárt tartalmazó virág, a százszorszép és angyalgyökér is meghívóul szolgálhat számukra. Fontos megjegyezni, hogy ha azt akarjuk, hogy ezek a rovarok ott is maradjanak a kertben, akkor célszerű számukra megfelelő lakó- és búvóhelyről is gondoskodni. Ezt megtehetjük a rovarok számára elhelyezett, úgynevezett ökológiai farakásokkal vagy rovarhotelekkel is.

3. Vetésforgó

Alkalmazzunk vetésforgót. Ezáltal javul a talaj minősége, elkerüljük a talaj kizsigerelését, a tápanyaghiányból eredő leromlását és az allelopátiát. Kertünk vonzza be a hasznos rovarokat! A rovarbarát környezetben ugyan sokféle rovar elszaporodik, de épp a rovarközösség sokfélesége meg is akadályozza bármelyik nemkívánatos faj elszaporodását, és segíti a hasznos rovarok megjelenését. Ezt segíti a biológiai sokféleségen alapuló kert változatos növényvilága, de tovább segíthetjük pl. rovarvárak létesítésével.

4. Mulcsozással a kártevők ellen

A talajtakarás alkalmazása természetes "rovarirtóként" működhet, ha jól csináljuk: elriasztja a kártékony rovarokat, és vonzza a hasznosakat. A pókok például szívesen bújnak meg a széna- vagy szalmaréteg alatt, és számos kártékony rovart elpusztítanak. Nem minden bogár kártékony azonban, jónéhány fajta például kifejezetten hasznos a kertben. Ezek a hasznos élőlények segítik a növényi anyagok lebontását, beporozzák a növényeket, és felfalják a kártékony rovarokat. Ezért érdemes a kertünkbe csalogatni őket. Ennek legjobb módja az általuk kedvelt virágok ültetése. Ezek közé tartozik a menta, a margaréta, a vad répa, a pillangóvirág, a kapor, a varádics, a körömvirág és a lóhere.

5. Rovarbarát növényvédőszerek

A biológiai gazdálkodásban használható kén- és réztartalmú, olajos szereken kívül házilag készíthető permetszerekkel is próbálkozhatunk. A nébih részletes leírást közöl honlapján ezekről a természetes anyagokról, ahogy az engedélyezett és bevizsgált növényvédőszerekről is, amelyekt minden további nélkül bevethetünk ökokertjeinkben.

Ezek az anyagok egy Európai Uniós értékelésen mennek keresztül, mely alapján a tagállamok szavaznak arról, hogy az egyszerű anyag kategóriában jóváhagyhatók-e növényvédő hatású anyagként. Az ilyen anyagok jóváhagyása határozatlan idejű és sem forgalmazásuk, sem felhasználásuk nem igényli a növényvédő szereknél szükséges engedélyezési eljárás lefolytatását. Ez azt is jelenti, hogy anyagokhoz felhasználási előírásként sem engedélyokiratot, sem címkét nem lehet hozzárendelni, ugyanakkor elsősorban nem növényvédő szer boltokban, hanem hétköznapi üzletekben (élelmiszerbolt, háztartási bolt, gyógyszertár) lehet őket megvásárolni.

Az alábbi, folyamatosan bővülő táblázat tartalmazza az eddig a NÉBIH ÖKO-Bizottsága által is jóváhagyott egyszerű anyagokat. Az anyagok nevére kattintva megtalálják azok felhasználási körülményeit, hígítási és kijuttatási feltétele

Mezei zsurló

Répacukor (szacharóz)

Mésztej (kalcium-hidroxid) 2015/762/EU

Fűzfakéreg

Háztartási ecet

Lecitinek

Gyümölcscukor (fruktóz)

Szódabikarbóna

Tejsavó

Napraforgóolaj

Csalán

Konyhasó

Mustármag por

Sör

Hagymaolaj

Ezekből lemosó permeteket készíthetünk, amit ha a növényre fújunk, megelőzzük vele, hogy ellepjék a kártevők, és megkíméljük a hasznos rovarok életét.

6. Rovarbarát lemosók

Rovarűző oldatok

Vannak olyan növények, amelyekből készíthetünk házilag is lemosót, és hatékonyan távol tartják a levéltetveket és egyéb kártevőket. Azt viszont tudni kell, hogy ezek nagy része nem pusztítja el őket, csak elriasztja őket, tehát folyamatosan utána kell permetezni velük a növényeket. Egyetlen olyan szer van, ami meg is öli őket, de mostanában nem divat használni, bár rendkívül hatékony, és nem tudunk bizonyított káros hatásáról a növényen, ez pedig a nikotinos permetezés

- mondta el Porkoláb Antal kertész a HelloVidéknek.

1. Szappanos rovarűző

Keverjünk össze egy rész kenőszappant (káliszappan) vagy folyékony szappant 100 adag vízzel. Tegyük az oldatot egy permetezőpalackba, és fújjuk növényeinkre. Kulcsfontosságú lehet a levéltetvek és egyéb kerti kártevők elpusztításában. A kilövellő permet nyomása lesepri a kártevőket a növény leveleiről, a szappanos lé pedig megakadályozza őket abban, hogy lélegezzenek és táplálkozzanak. A leveleken megtapadt szappanmaradék elriasztja a növényeket megtámadó egyéb kártevőket is. Még a meztelen csiga se fogja megkóstolni a szappan ízű leveleket. Súlyosabb helyzetben, amikor kertünkben nagyon elszaporodtak a kártevő rovarok, még hatékonyabbá tehetjük a szappanos oldatunkat egy fokhagyma- vagy chilli levél belehelyezésével.

2. Fokhagymás és csilis/erős paprikás rovarűző

Tegyünk néhány zúzott fokhagymagerezdet és egy chili paprikát vagy erős hegyes paprikát friss vagy szárított por alakban a saját készítésű szappanos rovarirtónkba. Áztassuk egy napig, majd szűrjük át, hogy ne tömíthesse el a szórófejet. A fokhagyma kellemetlen szaga és a csili csípős íze elriasztja a kártevő rovarokat. Ha rendszeresen permetezzük növényeinket ezzel a szerrel, akkor hosszú távon is megőrizhetjük a növényeink egészségét.

Ugyanakkor az erőspaprika hőt is fejleszt, ami károsíthatja a levélzetet, ezért a csilivel dúsított rovarriasztót csak akkor használjuk, ha feltétlenül szükséges, legyen egy csak fokhagymásunk és egy kevert változatunk otthon. A fokhagymásat viszont hetente használhatjuk permetezésre, főleg a növekedési időszakban, mert megakadályozza a levéltetvek és más rovarok elszaporodását. A hangyák sem kedvelik a csilis és a fokhagymás oldatot, a levéltetvek pedig nem fogják ellepni a növényeinket, ha rendszeresen lefújjuk ezzel őket. Ha erőspaprikás oldattal lefújjuk a lakás küszöbét, egy hangya sem fogja átlépni.

3. Nikotinos rovarirtó

Előállíthatunk otthon még nikotin-tartalmú rovarirtó sprayt is, súlyos fertőzések leküzdésére. Még a hernyók és a levéltetvek is elpusztulnak a nikotinos permetlé hatására.

Gyűjtsünk össze 100 db cigarettacsikket, forraljuk fel 4 liter vízben (ajánlottabb a házon kívül, ha nem bírjuk a nikotin szagát). Hűtsük, majd szűrjük le a keveréket. Öntsük át egy nagyobb üvegbe, amelyet jelöljünk meg, és zárjuk el a gyermekek és az állatok elől; a nikotin egy erős méreganyag, és kezeljük ennek megfelelően az elkészített rovarirtót.

Egy adag rovarirtót hígítsunk fel két adag vízzel, és öntsük bele egy olcsó, szórófejes műanyag palackba. Ezt a nikotinos rovarirtót alkalmazhatjuk olyan kártevők ellen is mint a hernyó, a zsizsik vagy a levéltetű.

Ez a keverék nagyon erős, és csak akkor használjuk, ha komoly rovarfertőzés támadta meg a növényeinket. Óvatosan alkalmazzuk, mert a hasznos rovaroknak is ugyanúgy árt, mint a kártevőknek. Ne használjuk a nikotinos rovarirtót paradicsomnál vagy burgonyánál.

