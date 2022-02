Kiderült az igazság a kiskunhalasi bestiáról: tényleg ez lehet a titokzatos fekete párduc?

Tavaly december óta tartja izgalomban az egész országot az a bizonyos titokzatos fekete nagymacska, amit először Kiskunhalason, majd számos településen – Szolnok, valamint Eger mellett, Kecskeméten, de még Szegeden, pontosabban a Hattyasi Kiskertekben – is többen látni véltek. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján az első videófelvétel után még azt írta: „az eddigi vizsgálatok alapján a felvétel valódi, és a bizony a szakemberek szerint fekete párduc lehet a videón.”

Egy fiatal fotós nem átallott egy papírmacskával kimenni a helyszínre, hogy bizonyítsa, a környéket rettegésben tartó vadállat valójában egy közönséges, jól táplált házimacska volt. Az országban azóta is rendre felbukkanó fekete nagymacska villámgyorsan misztikus legendává nőtte ki magát, vannak, akik szentül hisznek létezésében, de ahogy telik az idő, egyre több szkeptikus hang is megszólal az állattal kapcsolatban.

Húsz évente is itt kísértett

A sors iróniája, hogy kereken 20 éve, 2002 februárjának elején kísértetiesen hasonló eset tartotta lázban a Hajdú-Bihar megyei Nagyrábé lakóit, akik szintén látni véltek egy fekete párducot. Az Origo akkori cikke arról számolt be, hogy hajtóvadászat indult egy szabadon kószáló fekete párduc után, amelyet Hajdú-Bihar megyében láttak. A lábnyomok alapján szakemberek is megerősítették, hogy veszélyes ragadozóról van szó. Aztán valahogy azóta sem akadtak a nyomára, de ez már más kérdés…

Egy olvasónk is oknyomozásba kezdett

Egy olvasónkat azonban nem hagyta nyugodni a titokzatos kiskunhalasi fekete párduc esete, ezért önálló kutatásba kezdett. Olvasta a cikket, amiben egy állatorvos azt állította, hogy nem is párduc, hanem egy kövér fekete macska volt csak az állat. A videót visszanézve viszont olvasónknak gyanússá vált a dolog.

Ahogy levelében írta, a videón látható állat szerinte túlságosan is szögletes mozgású és ruganyos léptű egy macskához képest. Ekkor merült fel olvasónkban a gondolat, hogy mi van, ha egyik sem. Se nem párduc, se nem macska. De akkor mi? Olvasónk tehát az oknyomozást nem adta fel, ezen a nyomon indult el.

Első lépésként belépett a kiskunhalasiak helyi facebook-csoportjába, aKiskunhalason hallottamba, és itt vetette fel a témát. Ahogy írta:

Bizonytalan kommentek érkeztek, kiderült, hogy ők sem hisznek sem a párduc-, sem a macska-teóriának. Az egyik csoporttag a posztom után privát üzenetben is írt nekem. Kiderült, hogy ő Délvidékről, a Szabadka melletti Palicsról települt át a nyolcvanas években Magyarországra. Ő azt írta nekem, hogy sejti mi lehet ez az állat. Szerinte egy macska-nyúl hibrid. A nyolcvanak években a palicsi állatkertben élt belőle néhány példány. Azt írta, hogy ő maga is látta őket, mind fekete volt. Palics pedig nincs messze Kiskunhalastól, lehet, hogy néhány kivadult példány azóta is él a környéken, lehet egy ilyen hibrid látható ezen a videón.

Itt jegyezzük meg!

Valljuk be őszintén, azért elég merésznek tűnik ez a feltételezés! Azt még némi fenntartással, de elhisszük, hogy a nyúl hozza a húsvéti tojásokat. De hogy van közben ideje arra, hogy félrelépjen egy fekete macskával, a szerelemből pedig hibrid állatkák szülessenek? Persze, ha egy állatkertbe történik, az más… Mondjuk gyerekkoromban arra is láttam bizonyítékot, hogy a Télapónak is volt egy kis liezonja Texasban, ennek köszönhettük a ZZ Top nevű blues-rock formációt.

De térjünk vissza olvasónk oknyomozásához, aki szintén belátta, hogy nehéz elhinni ezt a hibrid megoldást, ezért is hamarjában elkezdtünk még jobban utánajárni a kérdésnek.

Olvasónk további bizonyítékokkal is szolgált

Olvasónkat közben arról is tájékoztatták, hogy a palicsiak minek is hívták ezt az állatot: nyuca. Fellapozta hát a Magyar Nagylexikont, ahol meghökkenve ez a leírást találta (mellékelte a fotókat is):

II. főnév „1. (biol is) A nyúl és a macska kereszteződéséből származó hibrid. Mindenevő, növényi és állati eredetű táplálékot egyaránt fogyaszt, de előnyben részesíti a mozgó zsákmányt. A rendszertan, de a nyelv sem tesz különbséget azon nyucák között, amelyek anyanyúl és kandúr, vagy fordítva, nőstény macska és baknyúl ivadékai. A nyúl anyától származó nyucák ötször olyan gyakoriak, mint a macska anyától származók. Bolyhos, áttetsző-rózsaszín tojásokkal szaporodnak. Azt, hogy transznemű szülők násza is eredményezhet nyuca-szaporulatot hitelt érdemlő források eddig nem támasztották alá. „

Olvasónk fotója

És egy forrást is idéz:

//// „Egy kisradanováci gazda hozta be a kisnyucákat a palicsi állatkertbe. Szerencsésnek mondhatják magukat azok a látogatók, akik ebben a két hétben megfordultak a gorilla ketrecénél. Ők láthatták a kis kopasz szopós nyucákat.” (Magyar Szó, 1986/27, 18.) - (Magyar Nagylexikon, Akadémiai Kiadó, Magyar Nagylexikon Kiadó Rt., Budapest, 1993-2004.)

Továbbmenve aztán olvasónk az Arcanum Archívum adatbázisát is átnézte, ott pedig egy táblázatot talált a fajról, amelyen a testfelépítését is mutató ábra is szerepel. Így már nem is tűnik annyira elrugaszkodottnak az elmélet. Ezt az archivumi ábrát és a kifényképzett lexikonlapot is csatolta, íme: .

Olvasónk fotója

Eddig tartott olvasónk oknyomozása, azonban mi is kicsit a HelloVidék is utánaguglizotta témának.

Je, valóban léteznek fura, hibrid keverék állatok?!

Kis kutakodással az internet bugyraiban mi is találtunk egészen bizarr hibrid állat-keresztezésekre példákat. Ugyan pont a nyúl-macskára nem, de a szervál és a macska házasságából valóban születhet izgalmas háziállat. Nézzétek csak:

Szavanna = Szervál + házimacska: A Szavanna egy afrikai vadmacska, a Szervál, és egy háziasított macska keresztezéséből születik. Általában egzotikus házimacskával kereszteznek, mint a Bengáli, a Keleti rövidszőrű (Oriental Shorthair), egyiptomi Mau, vagy a Serengeti. A különleges utódok „óriási” házimacskák, felnőtt korukra akár 20-22 kg-osak is lehetnek.

Cama = teve + láma: Ez a hibrid állat, egy láma és egy teve gyermeke. Születése óta nem sikerült újabb egyedet világra hozni. Így 1995 óta ő az egyetlen cama. Füleinek hossza félúton van a tevék és a lámák fülei közt. Hosszú, bolyhos bundáját láma mamájától, erős lábait teve apjától örökölte.

Zebroid = zebra + ló: Egy zebrának és egy lónak a keresztezéséből születik. Legtöbbször zebra az apa. Zebrakanca esetén is született már zebroid, de nagyon ritkán. Színezése igazán feltűnő.

Leopon = leopárd + oroszlán: A Leopon annak az eredménye, hogy egy nőstény oroszlán párosodott és hím leopárddal. Az állat feje az oroszlánéhoz, a teste a leopárdokéhoz hasonlít. A legelső – dokumentált – leopon 1910-ben született Kolhapurban, Indiában.

Biopon: Bármilyen ragadozó nagymacska, és a fent említett leopon kereszteződéséből létrejött emlősállat. Jellemzője, hogy izzadáskor a nyaki szőrtüszőivel szaponin nevű váladékot hoz létre. Ezt az anyagot tartalmazza a mosódió is, a mosószergyártás keresett alapanyaga.

Megcáfolhatatlan tényre bukkantunk: a nyucák és a kuflik rokonok lehetnek

Tudják, mi az a nyuca? – az igazság valahol a kortárs irodalom bugyraiban lapulhat:

Állattani kuriózum vagy evolúciós hiba? Tündérmese vagy önálló életre kelt, beteges vicc? Totemállat vagy elrontott graffiti? A béke angyala vagy népek nemezise? A legpuhább plüss vagy jószágra leselkedő vad? Isteni teremtmény vagy sátáni kreatúra? Múzsa vagy...

- mindez Dániel András felnőtteknek szóló könyvének, a Nyuca bestiárium ismertetőjében olvashatjuk. A kuflimesék szerzőjét ugyanis megihlette a nyuca, szerzőtársaival együtt pedig (Csepregi János-Kollár Árpád) felnőttirodalmat fabrikált belőle.

Erről jut eszünkbe: meglehet egy paszkoncával van dolgunk

A paszkonca, nem árulunk zsákbamacskát (vagy nyulat), az idegen szavak szótára szerint virágos kendert vagy herélt férfiakat jelent, de a kifejezést egyes magyar vidékeken a terméketlen nőkre is használták. Zalában, ahol felnőttem, amolyan csúfoló jelző is volt. Olyan „hibrid” férfias nőkre vagy nőies férfiakra értették – legalábbis nagyanyámtól úgy hallottam – akik terméketlenek mert se nem nők, se nem férfiak igazán… Visszakérdezni már nem tudok, de aztán az is meglehet, ez a párductestű vadmacska nem is nyuca, hanem egy Zalában őshonos nemváltó paszkonca, aki farsangra párducnak öltözik. Ki tudhatja…

Amit viszont a nyúlmacskáról biztosan tudni lehet

Annak ellenére, hogy a néphagyomány szerint van macska-nyúl keverék, valójában semmi sem támasztja alá a létezését. De nem is különösebben csodálkozunk ezen, mivel két külön fajról van szó, akik ugye egymással nem tudnak szaporodni, így elképzelhetetlennek tűnik a közös utód. Persze az állatkertek és a géntechnológia már csodákra képesek! Valószínűleg, olvasható ITT, a farkatlan manx macskát ruházták fel különböző képességekkel, amelynek a hátsó lábai nagyobbak a többi macskáénál, és a farokcsonkja a nyúlfarokhoz hasonlít. Más farkatlan fajtákat is nyúlmacskának tartanak, mivel azok ugrálnak. Az ugráló macskák úgynevezett radiális hypoplasiában, egy fejlődési rendellenességben szenvednek. Ezeknek a macskáknak az első lábuk kórosan rövid, és emiatt a járás helyett többnyire szökdécselnek. A munchin macskákat a nagyon rövid lábuk miatt, szintén nyúlmacskának nézik.

Címlapkép: Getty Images