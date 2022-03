Rémisztő kullancsok jelentek meg itthon: emberek és háziállatok sincsenek biztonságban

A kullancsok előfordulását tekintve hazánkban Zala, Somogy, Vas, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megye a kiemelten veszélyes zónák,

de az ország más régióiban is fontos az elővigyázatosság, hiszen mára már kertjeinkbe, városi parkjainkba is beköltöztek a kullancsok Az elmúlt évek enyhe téli időjárása kimondottan kedvezett a kullancsok áttelelésének, így akár egész évben nagyobb valószínűséggel találkozhatunk ezekkel a kellemetlen kis vérszívókkal. Ilyenkor tavasszal oltással is felvehetjük ellenük a harcot, kedvenceink számára pedig a tablettás megelőzés a leginkább ajánlott.

A közönséges kullancs csípése általában nem veszélyes, de ha az élősködő fertőzött volt, már komolyabb gondot jelent, többféle betegséget, például Lyme-kórt, vagy FSME-vírus okozta agyvelőgyulladást (kullancsencephalitist) okozhat.

Veszélyesek: ilyen fertőzéseket okoznak az embernek

Bár már egyre többen tisztában vannak azzal, hogy a kullancsok többféle fertőzést terjeszthetnek, mégis a legtöbben a Lyme-kórtól tartanak, ha kullancscsípést észlelnek saját magukon vagy családtagjaikon. Létezik azonban egy másik, kullancs által terjesztett betegség, mely könnyen súlyossá válhat, így fontos ezen betegségek tüneteit megkülönböztetni, hiszen kezelésükben is jelentős eltérések vannak.

Az egyik leggyakoribb közönséges kullancsok által terjesztett vírusos betegség Közép-Európában, így hazánkban is, az FSME-vírus okozta kullancsencephalitis, azaz a kullancsok által terjesztett agyvelőgyulladás.

Az FSME-vírus, melynek neve németül a kora-nyári esethalmozódásra utal (Frühsommer-Meningoenzephalitis), emberre általában kullancscsípéssel terjed – a vírus az élősködő nyálában található – és a fertőzöttek egy részénél súlyos, nem ritkán idegrendszeri tüneteket okozhat. Újabb kutatások szerint az enyhe panaszokkal átvészelt FSME-vírusfertőzés később is éreztetheti hatását, összefüggésbe hozható például tanulási nehézségekkel.

Bár a betegségek nemtől és kortól függetlenül kialakulhatnak, a gyerekekre fokozottan érdemes figyelni, akik előszeretettel játszanak a szabadban, ahol könnyen felmászhat rájuk egy fertőzött kullancs, hiszen a kullancsok képesek megtapadni az ember bármely testrészén. Az FSME-vírus a fertőzött kullancs csípése után azonnal átterjedhet az emberre, míg a Lyme-kór esetében az átadáshoz szükséges, hogy a kullancs 36-48 órán keresztül folyamatosan a bőrben legyen.

Az FSME-vírus által okozott agyvelőgyulladásnak gyakran nincsenek korai, könnyen látható jelei, és a betegség lefolyása általában két fázisú. Az első fázisban influenzaszerű tünetek jelentkeznek, akár egy hétig is – izomfájdalom, fejfájás, fáradékonyság és 37,5-39°C-os testhőmérséklet. Ezután kettő-tíz napig tünetmentes időszak következik. A második fázisban a központi idegrendszer (agy és gerincvelő) potenciálisan súlyos fertőzése következhet be – a jelző tünetek a magas láz, fejfájás, hányinger, hányás és szédülés lehetnek.

Lyme-kór esetében a kullancscsípés körül kialakuló körkörös, vörös bőrkiütés jelenik meg jellemzően három-harminc napon belül, melynek világos a közepe. Erre a betegségre inkább az úgynevezett "vándorló fájdalmak", érzészavarok a jellemzőbbek, bár a fejfájás, a hányinger, fáradékonyság is szintén gyakori szimptóma.

A legfontosabb a megelőzés

A zárt cipő hosszú szárú zoknival, a világos öltözet (melyen hamarabb észrevehető az éppen mászó kullancs), és a kullancs elleni sprayk használata segíthet abban, hogy a kis vérszívók inkább elkerüljenek minket, de a kullancsok által hordozott egyes fertőzések ellen hatékony segítség lehet a védőoltás is.

Bár a Lyme-kór ellen nincs, az FSME-vírus ellen már évtizedek óta léteznek olyan védőoltások, amelyekkel az általa okozott vírusos agyvelőgyulladás és agyhártyagyulladás is megelőzhető. Ideális a kora tavasszal megkezdett oltásrend, így akár 1 hónapon belül védettséget lehet szerezni az FSME-vírus ellen.

Nem mindegy, milyen fertőzést kaptunk el

A kullancsfertőzés okozta betegség kezdeti fázisában a tünetek nagyon hasonlóak a megfázásos tünetekhez, ezért ajánlott körültekintően eljárni, és a védekezésre, illetve a kullancsencephalitis megelőzésére is gondolni.

A legfontosabb különbség, hogy míg a Lyme-kórt baktérium okozza, addig a kullancsencephalitist vírus. Ez utóbbinak nincs vírusellenes gyógyszeres terápiája, csak a tünetek kezelését célzó, támogató gyógyszeres kezelés lehetséges.

A kullancsencephalitis fertőzéseknél minden harmadik esetben hosszú távú szövődmény alakulhat ki (memóriazavar, halláskárosodás, végtaggyengeség). A diagnosztizált Lyme-kór általában sikeresen kezelhető antibiotikumokkal, ám a hosszú távú következményei közé tartozhatnak az ízületi gyulladások és az idegrendszeri szövődmények.

A kullancsok által hordozott egyes fertőzések ellen hatékony segítség lehet a védőoltás is – bár a Lyme-kór ellen nem létezik, de az FSME-vírus ellen már évtizedek óta elérhetőek olyan védőoltások, amelyekkel az általa okozott vírusos agyvelőgyulladás és agyhártyagyulladás is megelőzhető. Ideális a kora tavasszal megkezdett oltásrend, így akár 1 hónapon belül védettséget lehet szerezni a vírus ellen.

Általában a tavaszi, nyári eleji időszakban szokás tartani a kullancsoktól, a kora őszi hidegfronttal újra támadásba lendülnek, a kullancsok ugyanis nem szeretik a tűző napot, a talajmenti fagyokat és a vastag hótakarót sem, de az elmúlt évtizedek enyhe téli időjárása nem korlátozta a számukat.

Házi kedvenceink is veszélyben vannak

Átrendeződött a kullancsszezon. Nem túlzás azt állítani, hogy tizenkét hónapos lett a védekezés időszaka. A globális felmelegedéssel egyidőben ráadásul a kullancs által terjesztett betegségek is veszélyesebbé váltak. Itt van például a babézia, amit egy vérben élősködő egysejtű parazita okoz a kutyáknál. A tudomány jelenleg több mint száz fajtáját ismeri, de hazánkban eddig csak néhányat ismertünk. Most azonban újabb babézia fajták jelentek meg; olyanok, amelyek eddig csak Dél-Európában fordultak elő. Sajnos úgy tűnik, hogy az eddig ismert gyógykészítmények ezekre nem hatnak, mert a vérszívók rezisztensebbek, ellenállóbbak lettek

- hangsúlyozta korábban Dr. Szinesi András, ajkai állatorvos, a Magyar Állatorvosi Kamara szervezeti elnöke a HelloVidéknek.

Mit tehetnek a gazdák kedvenceik védelméért?

Ne hagyjuk ki a rendszeres bolha- és kullancs-elleni kezelést

Az éghajlatváltozás miatt az évszakokhoz nem illő meleg időjárás uralkodik, így fontoljuk meg az egész évre kiterjedő élősködő-elleni védelmet, beleértve a téli hónapokat is. Ha szeretnénk megóvni társállatainkat az ektoparazitáktól, és az általuk terjesztett kórokozóktól, akkor néhány részletre érdemes odafigyelni. Gondoljunk kedvencünk egészségére, életmódjára, környezetére és társas kapcsolataira.

A változó körülményekhez különféle termékek ajánlottak: nyakörv, spot-on, de a legegyszerűbb az öthetente vagy háromhavonta elfogyasztható rágótabletta, amely teljes körű védelmet nyújt minden fajta kullancs ellen kedvencünknek.

Legyünk naprakészek

Az éghajlatváltozás és az emelkedő hőmérséklet kockázatot jelent társállataink számára. A hatékony élősködő-ellenes kezeléshez nem csak háziállataink egészségi állapotát fontos ismernünk, de tisztában kell lennünk a lakóhelyünk környékén előforduló kockázatokkal is. Ehhez részletesen ismernünk kell közvetlen környezetünket, és biztosítanunk kell, hogy információink megbízható forrásból származzanak.

Ha a társállat-tulajdonosok szeretnék megóvni kedvenceiket az élősködőktől, akkor fontos, hogy szakértői segítséget kérjenek. Az állatorvos a házikedvencek egészségi állapota és aktuális környezete alapján egyedi megoldást ajánl. Ha a tulajdonosok saját maguk kezelik kedvenceiket az internetről gyűjtött információk alapján, úgy előfordulhat, hogy ilyen esetekben veszélyeztetik kedvenceik egészségét

- tette hozzá Dr. Farkas Róbert, az Állatorvostudományi Egyetem Parazitológiai és Állattani Tanszékének professzora.

Ütemezzük át napközbeni sétáinkat

Habár kedvenceink szüksége van a mozgásra, szélsőséges időben vegyük fontolóra, hogy csökkentjük kültéri tevékenységeinket. Például napközbeni sétánkat kora reggelre vagy akár estére is átszervezhetjük. Ne feledjünk friss és hideg vizet adni kisállatainknak, nem csak otthonunkban, de a séták és a szabadtéri játék ideje alatt is.

