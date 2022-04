Gazként, lábaink előtt hever: 10 tavaszi vadnövény, amivel most ingyen terem az egészség

A tavaszi kankalin (Primula veris)

Neve a latin „primus” szóból ered, mely elsőt jelent. Élénksárga virágait, melyben öt narancsszínű folt található, gyógynövényként gyűjtik, köptető hatású. Könnyen összetéveszthető a védett sudár kankalinnal (Primula elatior), mely védett, ezért nem szedhetünk belőle. (Mivel azonban mindegyik fajtája ehető, fogyasztása nem okozhat problémát.) A száraz, napos réteken, cserjésekben, erdő szélén érzi jól magát. Az egész növényt, gyökere nélkül szedhetjük tavasztól kora nyárig. A fiatal levelei ásványi sókban, magnéziumban és káliumban gazdagok, ezen kívül C-vitamint illóolajakat is tartalmaz.

Illatos ibolya (Viola odorata)

Gyermekként szívesen gyűjtöttük csokorba édesanyának, nagymamáknak. A növény valamennyi része tartalmaz szaponinokat, emiatt köptető hatású. Régi gyógy- és dísznövényünk, egyébként a Földközi-tenger partvidékéről származik, de szinte egész Európában már vadon nő. Sokféle vadon növő faja létezik, de csak az illatos ibolyának van jellegzetes, mással össze nem keverhető ibolyaillata.

Virága a legfinomabb dolog, amit csak a természet szabadon kínálhat. Az ibolyavirág nyálkaoldó, idegnyugtató, vérnyomáscsökkentő hatású. A 14. századi Angliában előszeretettel készítettek ibolyavirágból, rizskásából és mandulából pudingot. Ma főleg kandírozva, sütik és torták díszítéséhez használják. Jól illik a fehérborhoz, amiből ibolyabólét is készíthetünk, de 0,5 l fehér borecetbe áztatva egy marék ibolyavirággal saját ibolyás salátaecetet is készíthetünk (hagyjuk ázni, majd szűrjük le, és töltsük üvegbe).

A gyermekláncfű (Taraxacum officinale)

Kora tavasszal gyűjtött gyökerét májpanaszok, vese- és hólyagbántalmak, cukorbetegség esetén használják. Virágaiból köhögéscsillapító szirupot készítenek, de nyersen és megfőzve is fogyasztható. Levelének még virágzás előtt van a legjobb íze. Jó tudni, hogy több A-vitamint tartalmaz, mint a répa, emellett B- és C-vitamint, valamint káliumot is tartalmaz, e mellett erősíti a májat , epét és vesét.

Hajtásokból szedjünk (fehér, csillag alakú kicsinyke virágairól könnyen felismered). Ha álmatlanságtól, elhízástól, szemgyulladástól szenvedsz, jól jöhet ez a szerény kis növény. Sőt, állítólag diabéteszes betegek számára nélkülözhetetlen ez a zöldféle. Márciustól novemberig virágzik. Összetéveszthető a mezei tikszemmel, amelynek a virágai téglavörösek vagy kékek, ezért fontos, hogy a megkülönböztetés érdekében csak virágzó példányokat gyűjtsük. Egész évben virágzik és lehet gyűjteni.

A pitypang virágából hihetetlen finom hamis mézet is készíthetünk, az alapreceptet hozzá ITT találjátok!

A csalán (Urtica dioica) levele

A legközönségesebb és legzseniálisabb természeti adományunk, nem lehet összetéveszteni, az egész világon elterjedt, bárhol megél. Ősidők óta fogyasztják az emberek, manapság is fontos helye van az étkezésünkben.

A friss csalánhajtás talán a legerősebb vértisztító növény, ezért tisztítókúrák, böjtök hatékony és kedvelt gyógynövénye. Jó köszvényre, magas vérnyomásra, pangásos szívelégtelenségre, szénanáthára, menstruációs fájdalmakra, skorbutra, levele vér-, és vesetisztító, reuma, cukorbaj, hajhullás és aranyér esetében. A- és C- vitamint, vasat, ásványi sókat tartalmaz.

Ismeritek a vadsnidlinget, azaz a kígyóhagymát?

A medvehagymához hasonlóan őshonos, télálló, évelő hagymaféle, kint a természetben bolygatott gyepekben, cserjésekben és erdőszéleken, sokfelé találkozhatunk vele. Mielőtt leszedjük, figyeljük meg, lapos-e a levele, külsőre ugyanis könnyen összekeverhető, olyan, mintha díszfű-féle lenne. Illata és íze azonban egyből elárulja, ha enyhén fokhagyma ízű, levele pedig olyan, mint a vetett snidlingé. Viszont ne húzzuk ki a hagymáját, hanem vágjuk le úgy kétharmadban a levelét, így a hagymája is túléli a begyűjtést, és még virágozni is tud a növény!

A- és C-vitamin-bomba, emellett hasznos ásványi anyagokat tartalmaz, például remek vas-forrás, foszforban, magnéziumban, káliumban és kalciumban gazdag. Emellett nem elhanyagolható szempont, hogy: vérkeringést javító, vértisztító, csökkenti a vér koleszterinszintjét és a vérrögképződésre való hajlamot. Fogyasztása során pusztítja a szájüreg és az emésztőcsatorna baktériumait. Béltisztító hatású, tavaszi böjtben különösképp hasznos lehet. Étvágygerjesztő és gyomorerősítő hatása is van.

Odvas keltike (Corydalis cava)

Szintén a tavasz eljöveteléről tanúskodik – írta Gyuri Bácsi, a bükki füvesember is – az odvas keltike (Corydalis cava), mely lilás vagy sárgásfehér virágaival nagy, kellemesen illatos szőnyeget alkot. A helybeliek népiesen konyik-nak nevezik, nem gyűjtjük. Alkaloidtartalma miatt viszont erősen mérgező, ám mélyen ülő gumója nem csábít fogyasztásra. Kivonatát korábban féregűzésre, menstruációs zavarok gyógyítására alkalmazták. Gyógyszeripari készítmények alapanyaga. Központi idegrendszert bénító hatású, nyugtatókban fordul elő, csak orvosi ellenőrzés mellett használható.

A pásztortáska (Capsella bursa-pastoris)

A virágos hajtásai gyűjtésének is ilyenkor van a szezonja. Ismert vérzéscsillapító hatása, gyulladáscsökkentő és vizelethajtó tulajdonsága is. Flavonoidokat, egy vérzéscsillapító peptidet, kálium- és kalciumsókat, kolint, tiramint tartalmaz. Magvai, levelei és gyökere ehetőek. Kínában élelmezési céllal termesztik. A „hirtelensütött pásztortáska-levelek” helyi ínyencségnek számítanak.

Tyúkhúr (Stellaria media)

Olykor már a hó alól is kikandikál apró, fehér színű virágaival a tyúkhúr. Virágzáskor gyűjtjük föld feletti hajtását.Teáját a népi gyógyászat koleszterincsökkentésre használja. Nyers hajtásai salátaként is fogyaszthatók, C-vitamint is tartalmaznak.

Ahogy Gyuri bácsi, a bükki füves ember tartja, a tyúkhúr tea nagyon jó koleszterincsökkentő. Kiváló zsíroldó tulajdonsága teszi alkalmassá az epeműködés javítására, a vérzsír bontására. Rendszeres használata a magas triglicerid- és koleszterinszintet csökkenti. Ilyenkor napi egy csészével igyanak belőle étkezés előtt. Korlátlan ideig fogyasztható. A népgyógyászatban légúti betegségekre, köhögésre, valamint emésztési zavarokra is használják. Segíti a máj és a vese működését, kőoldó hatással is rendelkezik. Újabb információk szerint javítja az általános anyagcserét, alacsonyan tartja a vércukorszintet, ezért cukorbetegek is alkalmazhatják kiegészítésként.

Galagonyavirág (Crataegus monogyna)

Az óvodai mondókából ismerős galagonya tavasszal bontja virágait. Egyaránt gyűjtjük az egybibés (Crataegus monogyna) és a cseregalagonya (C. laevigata) virágos hajtásait.

A bükki füvesember szerint rendkívül jó szíverősítő és szívnyugtató. Serkenti a szívizom vérellátását, értágító és vérnyomáscsökkentő hatású, fogyasztása javallt koszorúér-betegségek esetén. Segít a vérkeringési problémák enyhítésében, visszaszorítja az érelmeszesedés kialakulását.

Öregkori szívpanaszokra, illetve a szívizmok degenerációs megbetegedéseire is ajánlott. A megelőzés szempontjából fontos tartós, folyamatos fogyasztása. Huzamosabb ideig tartó alkalmazása során is teljesen veszélytelen, nem alakul ki hozzászokás, hatóanyaga nem toxikus, s nem halmozódik fel a szervezetben.

Terhesség alatt is fogyasztható. Mivel a központi idegrendszerre hat, szédülést, szorongást, szapora szívdobogást és rövid légzést lehet vele kezelni. Az ideges görcsök ellen is jó hatású. Stresszoldó, nyugtató, altató hatása van. Csökkenti a vértolulás veszélyét. Fülzúgásra is használjuk. Változó korban csökkenti a hangulatváltozásokat, a hőhullámokat, tehát jó szívvel ajánljuk a Cickafark teakeverék mellé.

Veronika (Veronica chamaedrys), ami nem csak szép leánynév, hanem hasznos gyógynövény is

A tavaszi rétek, mezők kedves, kék virágú növénye az ösztörűs veronika (Veronica chamaedrys). Virágzásban gyűjtjük, egyik összetevője Gyuri bácsi ereinket támogató teakeverékének. Mezei csokrot nem érdemes azonban kötni belőle, mert virágai nagyon hamar lepotyognak – ajánlja Gyuri bácsi.

Hatékony értisztító, koleszterincsökkentő és szívasztma ellen is használják. A veronika teája javítja az agyi vérkeringést, ezért memóriazavar, valamint szédülés, fülzúgás esetén is alkalmazható. Légzőszervi betegségekre (pl. köhögés, asztma), valamint vese- és hólyagbántalmakra is használhatjuk. Az emésztést is javítja.

