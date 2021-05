Ingyen virágzik most a pitypang: őrült finom hamis mézet készíthetsz belőle!

Mielőtt beindítanád a fűkaszát, érdemes kicsit tudatosabban is körülnézni a kertedbe, milyen hasznos tavaszi gyógynövényeket takaríthatsz be. Ezreket spórolhatsz azon, ha legalább a legalapvetőbb és legkézenfekvőbb gyógynövényekből saját magad is gyűjtesz kicsit, frissen teát készítesz belőlük, vagy télire leszáríthatod – de erről korábban már külön cikkben írtunk. Tavasz van, gyűjtsetek hát és igyátok a csalánt, még mindig virágzik a kerti ibolya, és most a legszebb gyermekláncfű is!

Apropó, gyermekláncfű! Tudtátok, hogy ez a legjobb méregtelenítő és májvédő növényünk, aminek minden része hasznosítható?

A pongyola pitypangnak csaknem 50 elnevezése létezik a magyar nyelvben, közülük említésre méltó a gyermekláncfű, a kutyatej, a kikirics, barátfű, békavirág, csattogógaz, láncfű, oroszlánfog, pitypang, tyúkvirág. Minden része ehető és nem csak a közismert formában, például gyógyteaként fogyasztható. Leveléből ízletes salátát csinálhatunk, míg a virágját grillezhetjük, gyökeréből hamis kávét főzhetünk, de a legfinomabb a rántott pitypang virág, melynek íze a gombához hasonló. Virágjából pedig, ha eddig nem tetted volna, készíthetsz mézet, illetve 'hamis' mézet. A szára pedig elsőosztályú zsírégető. Áprilistól májusig virágzik, de ősszel másodvirágzására is érdemes figyelni.

Valódi csodaszer!

Ingrid és Peter Schönfelder: Gyógynövénykalauz című könyvéből tudhatjuk, hogy fő hatóanyagai a keserűanyagok, triterpének, flavonoidok, cseranyagok, karotinok és az inulin. A gyökerében a szénhidrát-, a föld feletti részekben a kálium-, a levelekben a C- és B2-vitamintartalom főleg a virágzás előtt magas. Az étkezési célokra is használt levele gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban, így például béta-karotin, C-, B1– és B2-, K -vitamin található benne, valamint említésre méltó kálium-, vas-, kalcium-, magnézium- és foszfortartalma.

A levelek több béta karotinnal büszkélkednek, mint a sárgarépák, vagyis a szerepe lehet az egészséges szemek megőrzésében.

Levelei a K-vitamin ajánlott napi értékének 535% -át biztosítják, ami létfontosságú a csontok erősítéséhez és a kognitív hanyatlás megakadályozásában.

A pitypang pozitív hatása az összes szervre kiterjed, ami az emésztésben vesz részt.

Fokozza a gyomorsav-termelődést, étvágyserkentő és görcsoldó hatású.

Magas keserűanyag koncentrációjának köszönhetően serkenti az epetermelődést a májban, és javítja a zsíranyagcserét.

Hepatitisznél, epekőnél és májcirrózisnál is alkalmazzák.

Jótékony hatású cukorbetegeknek.

Vizelethajtó hatással is rendelkezik, sikeresen alkalmazható tehát húgyúti fertőzéseknél.

Csonterősítő tulajdonságát az inulinnak és a bórnak köszönheti, ugyanis ezek segítik a kalcium felszívódását szervezetünkben.

Vértisztító hatása folytán köszvény és reuma esetén is segít, elmulasztja a nyirokcsomó duzzanatokat, ha az ember a friss szárral 3-4 hetes kúrát végez.

Azoknak, akik állandóan levertnek és fáradtnak érzik magukat, ajánlatos kéthetes kúrát csinálniuk a gyermekláncfű szárával.

A pitypang virága az egyik leggazdagabb lecitin forrás. A lecitin növeli az agy acetil-kolin-koncentrációját, mely hatással van az emlékezőképességre

Magas antioxidáns tartalma segíthet megelőzni az idő előtti öregedést, a rákot és az oxidatív stressz okozta egyéb betegségeket.

Kutatások szerint a pitypang-kivonat fokozza az immunrendszer működését és küzd a mikrobák ellen

Hogyan gyűjtsük be a pitypang virágát?

Az első és legfontosabb, hogy a virágot szár nélkül szedjük! Én, ha kisüt a nap, ollóval és tállal felszerelkezve indulok útnak, tiszta, pormentes helyet keresek, távol a kutyáktól és a közúttól, ahol garantáltan szennyezésmentes virágokat gyűthetek. Közvetlenül a virág alatt csípjük le! Leszedés után mielőbb kezdjünk hozzá a főzéshez, mert 1 óra múlva becsukódnak a szírmok. Ha valakinek van türelme, kitépkedheti egyenként is a szirmokat, de nem rontja el mézünk ízét a zöld sziromtölcsér sem.

A zsákmányt borítsuk ki az udvaron vagy az erkélyen, terítsük ki egyenletesen, hogy az apró rovarok kimászhassanak. Hagyjuk egy-két órát így, szabadon, de fontos, hogy virágokat ne mossuk meg, mert a virágpor jelentős része eltűnne.

Így készíts hamis mézet!

Hozzávalók: (3 kisebb üveg mézhez)

200-250 db pitypang virág

60 dkg kristálycukor

1 db citrom, megpucolva

7 dl víz

friss mentalevelek

A pitypang virágokat akkor kell leszedni, amikor már teljesen kinyíltak, és újra kihangsúlyozzuk: tilos megmosni őket! A lecsipkedett virágokat tegyük egy edénybe, majd öntsük fel vízzel, és adjuk hozzá a héjától megszabadított és feldarabolt citromot. Forraljuk fel, majd kapcsoljuk le, és legalább egy órán át hagyjuk, hadd ázzon ki belőle a virág zamata. Majd szűrőn átszűrjük, és a virágokat valamint a citromot gyengéden kinyomkodjuk.

A tiszta léhez hozzáadjuk a cukrot, majd visszatesszük a tűzre. Alacsony hőfokon 30-40 percig főzzük, hogy szép lassan forrjon. Az elkészült főzetet, forrón üvegekbe töltjük, majd celofánnal lezárjuk. Ezután száraz dunsztba tesszük, majd teljesen hagyjuk kihűlni.

A friss, meleg pitypangmézünk állaga folyós lesz, ami nem baj, ugyanis mire kihűl, garantáltan méz állagú lesz! Gyönyörű színt kap a virágoktól, nagyon finom és egészséges (persze a cukrot leszámítva). Én többféleképpen próbáltam, de citrommal és friss menta levéllel ízesítve találom a legfinomabbnak.

Palacsintára isteni, de mehet teába is!

Felhasználása a hagyományos mézhez hasonló: ízesítheted vele a teát, kávét, teheted süteménybe vagy palacsintára. Igazi csemege, ha egy üvegbe diót teszünk, és arra öntjük rá!

Címlapkép: Getty Images