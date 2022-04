Ezt rontja el sok kerttulajdonos, ha meglát egy gyomot: a szakértők filléres tippjei

Ha gyomirtásról van szó, két nagy kategória ismert: a legelső, ha az adott talajból minden gyomot szeretnénk kiirtani, ezt hívják totális gyomirtásnak – közölte a HelloVidéknek Boross Dávid, az Oázis Kertészet ügyvezető igazgatója. Az ilyen totális irtószerek válogatás nélkül minden gyomot kivisznek. Földrendezés után, gyeptelepítés előtt érdemes bevetni őket, amikor még nem álltunk neki a tényleges ültetésnek. Azt is tudni kell, hogy óhatatlanul a legjobb minőségű virágföldben is lehetnek virág- és gyomnövénymagok, a szakember szerint ezért is lehet érdemes, még telepítés előtt a totális gyomirtás.

Már ezzel az egy lépéssel rengeteg bosszúságtól megóvhatjuk magunkat!

A másik kategória, ha már egy meglévő gyepfelületünk van, de szeretnék a különböző gyomokat a fű közül kiiktatni, akkor erre is találni speciális szereket, amik kifejezetten egy adott gyomra hatnak. Olyan technológiával működnek, hogy a füvet meghagyják, a különböző gyomokat azonban megölik. Ebben az esetben gyomnak számíthat a moha vagy a pitypang is, és minden más, amit nem szeretnénk a kertünkben látni. Ezeknek a részleges gyomirtóknak a hatásfoka azonban véges, nem jelentenek annyira tökéletes megoldást, mint az előbbi, a totális.

Ezért is, általában úgy szokták, hogy először, még gyeptelepítés vagy növényültetés előtt totális gyomirtást végeznek, majd telepítés után az utóbbi, a részleges következik

– fűzte hozzá Boross Dávid, az Oázis Kertészet ügyvezető igazgatója.

Mennyibe kerül, ha profi gyomirtót vetünk be?

A gyomirtás költsége, közölte a HelloVidékkel a szakember, több száz négyzetméterenként pár tízezer forint lehet. Vannak azonban kézi granulátumos megoldások is: műtrágyával együtt kijuttatható szerek, amiket már nem is kell permetezni, hanem ugyanúgy, ahogy a műtrágyát, kiszórjuk ezt is a felületre.

Virágos- és zöldségeskertek gyomirtása

Előzetesen érdemes a zöldség- és virágoskertekben, ahogy korábban a gyep esetében írtuk, mielőtt nekiállnák az ültetésnek, totális gyomirtást végezni. A már betelepített kertben utólagosan is lehet gyomot irtani, ott azonban a leghathatósabban kézzel és kapával vehetjük fel a versenyt a gazok ellen.

Alternatív megoldás lehet a geotextília

Mielőtt veteményest, évelő- vagy bármilyen fűszerkeretet csinálunk, még telepítés előtt érdemes lehet agroszövetet, vagy geotextíliát a földre letenni. Csak az ültetett növények helyét kell kivágni, ott, ahová beültetjük a növényt, így a többi felületen nem tud feljönni a gyom. Ha nem akarjuk nézni ezt a fekete szövetet, akkor talajtakaróval, fenyőkéreggel vagy akár kaviccsal be lehet szórni. Ezt a geotextíliát fel sem kell szedni, ott maradhat örökre. A másik nagy előnye pedig, hogy nem hagyja, hogy a gyom kibújjon alóla.

Online áruházak árai alapján:

Geotextília 2,00mx50m 130g/m2: 290 Ft / m2

Talajtakaró 1.10mx50m 50g: 7600 Ft

Geotextília 0,8 X 5 M 50 G/M2 - vízáteresztő talajtakaró geo-fólia gyomosodás ellen: 1290 Ft

Agrotextília AGA 70g/m2 tekercs 1,6x50 m: 12100 Ft.

Rendszeres fűnyírás, mint megoldás

Gondoltátok, hogy a gyomosodást is megelőzi a rendszeres nyírás?! A fű ugyanis bírja a fűnyírást, a legtöbb gyom viszont kevésbé tűri. Ha mégis valami nem tetsző üti fel a fejét, gyomirtó helyett késsel kiszurkálhatjuk őket vagy tőlevélrózsájuk közepére konyhasót szórhatunk.

Kütyük és gépek, amikkel szintén felvehetjük a harcot a gyomok ellen

Ha unjuk a kézi gyomlálást, gyomeltávolító kézi készüléket is beszerezhetünk, aminek a segítségével úriasan, állva kihúzhatjuk a gyepből a feleslegesnek gondolt növénykéket. Ára 4.000- 10.000 Ft

Online gazdaáruházakban beszerezhetünk forrólevegős gyomirtó készüléket is, amely 650 fokos, forró légsugarával elpusztítja a gyomok gyökerének sejtszerkezetét, ideális a gaz eltávolítására a beállón, a kerítés vagy a házfal mellett, a járdán és a szegélyek mellett, a kerti lépcsőn, sőt a kaviccsal felszórt lapostetőn is. Egy készülék ára: 12.990 Ft / darab.

Léteznek természetesebb megoldások is: például az ecet

El se hinnéd, de az ecet is kiváló gyomirtószer: minél nagyobb az ecetsav töménysége annál “halálosabbnak” számít a gyomok elpusztítására használt ecetünk. Ezért, ha a házfal tövében, a térkövek között, vagy a kerítés szélénél elejét szeretnénk venni a gazosodásnak, érdemes 20 %-os savtartalmú ecetet vásárolni. A legegyszerűbben úgy használhatjuk, ha egy szórófejjel ellátott palackba töltjük az ecetes gyomirtót és a kiirtani kívánt növényre permetezzük figyelve arra, hogy leveleire, virágaira és szárára fújunk, nem pedig a talaj szintjén található részeire.

Viszont ne feledjük, hogy az ecet nem szelektív, nem válogatja ki, hogy gyomnövényről van-e szó, így nem csak a gyomokra lehet káros. Pluszban arra is érdemes odafigyelni, hogy szembe semmiképpen se kerüljön.

A természetes, ecetből készült gyomirtónk hatékonyságát egy kis trükkel könnyedén javíthatjuk. Mivel a gyomok leveleit gyakran viaszos bevonat védi, amely megakadályozza az ecet bejutását, ezért keverhetjük bio gyomirtónkat valamilyen felületaktív anyaggal, ami önmagában nem hatékony, de az ecetet segítve igazi csodaszer lehet. Egyik legismertebb házi recept a mosogatószeres alkalmazás. Keverjünk kb 1 liter ecethez 5 ml mosogatószert. Ezt a keveréket nem csupán hatékony gyomirtóként, de rovarirtóként is felhasználhatjuk.

Az ecet egyéb felhasználási módjairól még itt olvashatsz hasznos tanácsokat! A nagyáruházak polcain az ecet akár 199– 229 ft/liter áron is megvásárolható ezért is érdemes, ha fejben tartjuk ezt a megoldást is.

Van még egy csodaszer, amit érdemes a gyomok ellen bevetni

Ahhoz, hogy ökológiailag és gazdaságilag is hatékonyan vehessük fel a harcot a gyomok ellen, amelyek a kerti utakat, széleket és ágyásokat támadják, a szódabikarbóna is tuti megoldás lehet. Óriási előnye, hogy biológiailag teljesen lebomlik és nem mérgező. Ha sütőszódát szórunk a gyomnövények leveleire, az ki fogja égetni azokat, és a gyomok néhány napon belül el fognak tűnni a kertünkből. Ha rendszeresen élünk ezzel a módszerrel, már a megjelenésükkor lelassíthatjuk a bosszantó gyomok növekedését és terjedését. A 100%-ban természetes szódabikarbóna (avagy sütőszóda, nátrium-hidrogén-karbonát, illetve NaHCO3) egyébként az év bármely szakában felhasználható a kertben.

Ne feledkezzünk meg a mulcsozásról sem

A gyomok elfojtásának egy szuper módja lehet a mulcs. Amellett, hogy feldobja a kertedet egy szép réteggel, úgy elfedi a gyomnövényeket, hogy azok elpusztulnak. A talajtakaró pedig az elhullott gazokat is fedi.

Címlapkép: Getty Images