Drága nyár vár a kertes ház tulajokra: nincs mese, ezért fizetniük kell

Ahogy korábban a HelloVidék is írt róla, egy felmérés szerint, az udvarral és kerttel rendelkező hazai ingatlantulajdonosok közel 60 százalékánál fontos napirendi pont, hogy kertjében komolyabb felújításba kezdjen a következő egy évben. Az 1100 fő megkérdezésével készített reprezentatív felmérésből az is kiderült, hogy a válaszadók több, mint ötöde (22%) jelezte, hogy biztosan belekezd a munkába, és 36 százalék esetében a kérdés napirenden van, de egyelőre végleges döntést még nem hozott. Egy biztos, olcsóbb nem lett idén a teraszfelújítás, brutálisan megugrott ugyanis a burkolatok és a munkadíj ára, de erről korábban ebben a cikkben szóltunk.

Ki emlékszik még a fröccsöntött műanyag garnitúrákra?!

Régi időkben ahhoz, hogy élvezzük a kert szépségeit, elég volt egy a tornácra kitett fából ácsolt lóca, kint pedig a gyümölcsfák árnyékában megtette egy faasztal, hozzá két pad. A kilencvenes években aztán hatalmas divat lett a rönkfából készült kerti pihenő, aztán bejöttek a kerti pavilonok, amik még jellemzően fenyőfából készültek. Aki olcsóbbra vágyott, azoknak ott voltak a sörpadok, szintén még fából és fémből. Alternatívaként, ki ne emlékezne még rájuk, megjelentek az időtállónak gondolt fröccsöntött műanyag garnitúrák. Elkophatatlannak éppen nem neveznénk őket, mert egy idő után nemcsak kifakultak, de elég volt billegni rajtuk, simán kitört a lábuk. Az utóbbi évtizedben hihetetlen kultúrája lett a terasz-, erkély és kerti pavilonok berendezésnek, már nem elég egy garnitúra, lassan ott tartunk, hogy legalább akkora figyelmet, energiát és időt szentelünk egy családi ház teraszos helyének kialakítására, mint ha a lakás nappalijára.

Készülnek ma is kert bútorok fémből, fűzből, rattanból és tömör fából is, de a piacon a legnépszerűbbek jelenleg a fémvázas műrattan garnitúrák.

Mostanra szabályosan leuralták a kertibútor piacot. Ma már szinte csak ez van. Fából, asztalossal nem is igen éri meg kerti bútort készíteni, legfeljebb csak hobbi szinten ácsolnak otthon kiülőket – tudtuk meg P. Horváth Péter bútortervező - faipari mérnöktől, a Faktúra bútor szakemberétől.

A tömörfa megmunkálása, kezelése munka- és eszközigényes, ezért érthető módon jóval drágábbak is ezek a bútorok, mégha kertbe készülnek is. Emellett az alapanyag kiválasztása sem egyszerű feladat, a hazai fajták közül valójában csak a felső árkategóriás tölgy és vörösfenyő felel meg igazán – illetve a barátságosabb áron kapható akác, de annak viszont az egyéb tulajdonságai, amik nehezítik a felhasználását. Nehezebben csavarozható és hajlamosabb a görbülésre és a vetemedésre.

- emelte ki P. Horváth Péter, aki hozzátette, hogy ehhez a közelmúltban még hozzáadódott a faanyagárak irdatlan emelkedése,

az elmúlt egy évben közel duplájára nőtt a kertibútor készítésére alkalmas fűrészárú.

Ezzel együtt a szakember szerint, ha hosszú távon gondolkozunk, nem biztos, hogy rosszul járunk a fából készült kerti bútorokkal. Viszont, ha valaki igazán hosszú időre meg akarja őrizni, akkor évente ajánlatos újrakezelni a fa kerti bútorokat. Fokozottabb törődést igényelnek a nem tető alatt használt eszközök is.

Ma már második nappaliként, kültéri szobaként is funkcionál a kert

A szabadban kialakított terek legfőbb célja, hogy pihenjünk, feltöltődjünk, kikapcsolódjunk, így már egyáltalán nem elegendő egy véletlenszerűen választott asztalt és néhány széket felállítani a kertben. Sokkal inkább arra vágyunk, hogy a saját magunk és otthonunk stílusában kialakított térben valóban kényelmesen, gondtalanul élvezhessük a napsugarakat vagy épp az árnyékot

- közölte Nagy Szilvia, a Praktiker kategória menedzsere, aki szerint egyfajta második nappaliként, kültéri szobaként kell tehát gondolnunk a kertre, ami olyan, mintha a ház folytatása lenne: kialakítására időt kell szánnunk, a bútorokat és kiegészítőket gondosan meg kell válogatnunk.

Komfort mindenekelőtt

Egy remek terasz alapjait a kényelmes kerti bútorok adják, ezek kiválasztásakor pedig több szempontot is figyelembe kell vennünk. A legfontosabb kérdés, hogy hányan, milyen sűrűn és mire szeretnénk használni a teraszt. Nem mindegy, hogy hétvégi reggeliket, kerti partikat kell-e kiszolgálnia, esetleg néha kint is szeretnénk dolgozni.

Az ilyen speciális igények esetén mérjük fel a szükségleteket: például megfelelő árnyékolás a laptopnak, elektromos csatlakozási lehetőség. Természetesen vegyük figyelembe rendelkezésre álló helyet, és ennek megfelelően válasszunk. Szerencsére ma már rengeteg többfunkciós, praktikus bútor létezik, és továbbra is népszerűek az összecsukható darabok, melyekhez kisebb tér esetén tudunk nyúlni. Törekedjünk a maximális kényelemre! Sose vásároljunk meg olyan garnitúrát, amit nem érzünk tökéletesen komfortosnak

- emelte ki a Praktiker kategória menedzsere.

Mennyiből tudunk egy kényelmes kerti szettet kihozni?

A Praktiker kínálatában – közölte a HelloVidéknek a szakember - a legkedvezőbb árú garnitúrák között a 2 széket és asztalt tartalmazó, 49.990 forintos áron elérhető fém balkon szettet, illetve a szintén két széket és asztalt magában foglaló Brighton kerti étkező szettet említhetjük. Ez utóbbi 46.990 forintba kerül.

Volt áremelkedés, de további drágulás a JYSK-ben sem várható

Az első és legfontosabb hír, amit a JYSK osztott meg a Hellovidékkel, hogy a lakberendezési áruháznál a kerti bútorok többsége vietnámi gyártású, amiket még az ukrán-orosz háború előtt megvett és behajóztatott a cég, így ezeket a tavaly őszi covid járvány hatásai érintették, ami miatt nőtt valamennyivel ezeknek a termékeknek az ára éves szinten. Ezeknél további áremelkedés azonban így nem várható.

Mik a legújabb trendek?

A HelloVidék kérdésére a JYSK szakembere elmondta, hogy 2022-re a kültéri termékek köre tovább bővült, hogy még jobban megfeleljen a vásárlók igényeinek.

A kerti bútorok közül a minden időjárási viszonynak megfelelő és gyorsan száradó termékek kategóriája is bővült ezeknek az anyaga és a bennük lévő habszivacs úgy készült, hogy a víz egyszerűen átfolyjon rajtuk, ahelyett, hogy felszívnák azt. Az UHRE és ODDE sorozatot termékeinek a tisztítása és karbantartása is nagyon egyszerű. A gyorsan száradó termékek rövidebb ideig esőben is kint hagyhatóak, a széltől és hőmérséklettől függően néhány óra alatt megszáradnak. A minimalista stílusú bútorokat a BYMARKA, DYVIG, SALTEN, VONGE és BRAVA sorozatok tartalmazzák

- közölte a JYSK.

Egy másik érdekes trend a kerti bútorokon belül a fa és a fém kombinációja.

Ez néhány éve nagyon népszerű lett. Ezeket a termékeket az UGILT sorozat tartalmazza, de ide tartozik például az ELLEKILDE asztal is. A JYSK összes fából készült kerti bútora FSC-tanúsítvánnyal rendelkezik

- tudtuk meg.

Ne feledkezzünk meg a kiegészítőkről sem

Idén már szinte elképzelhetetlen egy kerti garnitúra kényelmes párnák nélkül. Ha kimondottan kültéri darabokat veszünk, nem lehet nagy bajuk, de érdemes egy tárolót is elhelyezni, ahová el tudjuk őket pakolni rossz idő esetén. Új trend, hogy a szőnyeg is kikerül a kertbe, természetesen strapabíró kültéri változatban.

Talán furcsának tűnik, de mindenképp próbáljuk ki és meglátjuk, mennyire otthonossá teszi a teret. Ugyancsak elmaradhatatlan kellék a hangulatvilágítás, amelynek köszönhetően meghittséget varázsolhatunk teraszunkra, erkélyünkre sötétedés után is, hogy maradéktalanul kiélvezzük a balzsamos nyárestéket

- tette még hozzá a Praktiker.

A kiegészítők esetében a friss színek és a természet ihlette nyomatok jelennek meg a termékeken. A párnáktól és nyári paplanoktól át a piknikkellékekig és napernyőkig a JYSK a termékek széles választékát kínálja a tökéletes nyári hangulat megteremtéséhez

- tudtuk meg a JYSK szakemberétől.

Milyen szempontokra figyeljünk a vásárláskor?

Kerti bútorokat ma már minden méretben, színben és stílusban találunk, így a kínálat nem fogja korlátozni a lehetőségeinket.

Általában két út áll előttünk: vagy a ház stílusához hasonló, azzal szinte egyetlen egységet képező teraszt alakítunk ki, vagy épp ellenkezőleg, szabadjára engedjük a fantáziánkat és kipróbálunk olyasmiket is, amelyeket esetleg túlzásnak éreznénk a négy fal között. A színes, bohém hangulatú kerti bútorok és kiegészítők igen népszerűek, amelyeket természetes anyagokkal kombinálva inspiráló környezetet teremthetünk

- tette hozzá a Praktiker szakembere.

Az elmúlt években kerültek előtérbe a beltériekhez hasonló, ám kimondottan kültérre tervezett alapanyagok, mint például a műrattan, ami jól tisztítható, időjárásálló és nem utolsó sorban könnyű. Természetesen örök kedvenc a fa, amit azonban a többinél valamivel gondosabban kell ápolni és kezelni, hangulatával azonban semmi nem ér fel. Nemcsak az anyagot, hanem a formát tekintve is népszerű a nappalibútorhoz hasonló kialakítás: a kanapékat idéző terebélyesebb, robusztusabb garnitúrák igen kedveltek, de az egyszerűbb ülőalkalmatosságokat is a párnázott étkezőszékek inspirálták. Szintén megunhatatlan kedvenc lett a függőfotel, amely minden teraszt egy következő szintre emel. Ezekből találunk fix rögzítésű darabokat, de szerencsére ma már vannak mobilabb, könnyebben mozgatható változatok is, így minden térbe megtalálhatjuk a megfelelőt.

Címlapkép: Getty Images