Méregdrága lesz idén a teraszfelújítás: brutálisan megugrott a burkolatok, munkadíj ára

Ahogy arról beszámoltunk, egy friss felmérés szerint, az udvarral és kerttel rendelkező hazai ingatlantulajdonosok közel 60 százalékánál fontos napirendi pont, hogy kertjében komolyabb felújításba kezdjen a következő egy évben. Az 1100 fő megkérdezésével készített reprezentatív felmérésből az is kiderült, hogy a válaszadók több, mint ötöde (22%) jelezte, hogy biztosan belekezd a munkába, és 36 százalék esetében a kérdés napirenden van, de egyelőre végleges döntést még nem hozott. Nyílvánvaló tehát, hogy aki egy kisebb kerttel is rendelkezik, annak fontos, hogy kültéri területei is rendezettek legyenek.

De ez nem is meglepő: a koronavírus-járvány megjelenése és a különböző korlátozások bevezetése után egyre inkább felértékelődött az, ha valakinek van egy talpalatnyi udvara, kertje. Nem csoda tehát, hogy a kertes ház tulajdonosok most előszeretettel veszik górcső alá teraszaikat, erkélyeiket, hogy rendbe tegyék őket. A kertrendezés első pontja pedig legtöbb esetben a költéri burkolatok kialakítása, tisztítása vagy épp cseréje. Na, de mennyire kell ehhez kinyitni a pénztárcánkat?

Sokat segíthetnek az állami ingyenmilliók A 2021. január elsejével induló új családi otthonteremtési támogatások között ugyanis szerepel olyan, amely a kert felújítására is igénybe vehető. Az 50 százalékos, legfeljebb 3 millió forintig igényelhető felújítási támogatás számlával igazolva minden családot hozzásegíthet az álomkert kialakításához. Az állami támogatás - ezt fontos megjegyezni - jelenleg azonban csak kerítésépítésre, illetőleg a térkő burkolatra, valamint a télikertre vonatkozik. (Tehát sem füvesítésre, sem öntözőrendszer építésre, sem dísznövény vásárlásra nem lehet igénybe venni.) Viszont, ahogy fentebb írtuk, igényelhető térkövezésre is!

Zsebbenyúlós lehet a kerti burkolás?

Az elmúlt időszakban sokat lehetett hallani, hogy az árak nagyot emelkedtek, de szerencsére ez nem terjedt ki az építőanyagok teljes körére

- nyilatkozta korábban a HelloVidékkel Nagy Zsolt, a Semmelrock Stein+Design Burkolatkő Kft. marketing vezetője. Mint mondta, a térkő és az égetett kerámia termékek esetében számos hazai gyártó termékei közül választhatunk, ahol az áremelkedés jellemzően az inflációt követő nagyságú volt.

Az árakkal kapcsolatban érdemi fejlemény: egy tavasz végi reprezentatív kutatásunk rávilágított, hogy az anyagok kiválasztásánál az ár-érték arány vált a legfontosabbá a kertfelújítók, építők körében. Így egyáltalán nem zárják ki a magasabb árú termékek megvásárlását, ám ehhez mindenképpen társulnia kell minőségnek is. Ha tehát terveiknek jobban megfelelne egy magasabb árú termék, és az minőséggel párosul, akkor a háztulajdonosok hajlandóak erre többet költeni

- közölte Nagy Zsolt.

Nem mindegy, mivel és hol burkolunk

Mielőtt burkolatot választunk, gondoljuk át, hogy pontosan hova szeretnénk rakni. Fedett terasz alá, téli kertbe, vagy esetleg olyan helyre, ahol ki van téve az időjárás viszontagságainak? Milyen célt fog szolgálni? Gyalogos forgalom lesz csak rajta, vagy kocsibejáróként az autóval minden nap át szeretnénk hajtani rajta? Ezek mind olyan kérdések, amelyeket érdemes megválaszolnunk magunknak, mielőtt választunk.

- javasolják az újHÁZ szakemberei.

A térköveket árusító cégeknél mindig fel van tüntetve, hogy melyik típusú térkő milyen felhasználásra alkalmas, valamint pontos leírást találhatunk a különböző burkolatokról, ami alapján egyszerűen kiválaszthatjuk, hogy melyik a számunkra legalkalmasabb

- hívták fel a figyelmet a szakértők.

Milyen kínálatból válogathat, aki most kezdene burkoláshoz?

A térkövekre és a térburkoló lapokra is igaz az, hogy az elmúlt évtizedekben jelentős fejlődésen mentek keresztül. A térkövek tekintetében legtöbbet alkalmazott alapanyag egyértelműen a beton, így a közkedvelt kültéri burkolatok is általában ebből készülnek. Sokan az egyszerűbb, és ár-érték arányban leginkább kedvező megoldásként a viacolort választják, amelyet gyakran láthatunk a közterületek alapjaként.

Ma már számos olyan termék akad, amely valósághűen adja vissza a természetes kövek textúráját. Ennek köszönhetően nőtt az ezeket válaszók köre, ami azzal is magyarázható, hogy költséghatékony megoldást jelentenek az építtetők számára. Az építkezésben egyre nagyobb népszerűségnek örvendő mediterrán stílus térhódításával, az elmúlt években folyamatosan növekszik a kereslet a kombi térkövek iránt, melyek azáltal, hogy számtalan módon variálhatók, igazán színessé és egyedivé tehetik az udvart.

A pázsitrácskő igazi zöld alternatíva, ha megfelelő helyet szeretnénk kialakítani a kertben az autóknak, ráadásul teherforgalomra is alkalmas, mert rendkívül strapabíró. Kocsibeállók és járdák építéséhez pedig leggyakrabban hullám térkövet használnak.

Ezek mellett az utóbbi években számos szín és forma is megjelent a kínálatban, amelyek iránt érezhetően nagy az igény. A változatos formák és színek iránti kereslet annak is köszönhető, hogy a házépítők és felújítók körében egyre nagyobb jelentőséget kap a kert, s annak olyan kiépítése, amely segíti a kikapcsolódást és a barátokkal való találkozást. Egyre több családban a kertet tekintik a második, vagy a zöld nappalinak.

Ez a tendencia a pandémia után az előzetes tapasztalatok szerint még erősödik is, mert érezhetően nő az igény a barátokkal, ismerősökkel való találkozásra, együtt töltött időre privát, saját szabadtéri területen. Ráadásul a keresletet az is erősíti, hogy az 50%-os otthonfelújítási támogatást kertek, udvarok, teraszok rekonstrukciójához is igénybe lehet venni. Ez pedig vonzó lehetőség a családiház-tulajdonosok számára. A már hivatkozott tavaszi végi kutatásunk szerint a kerttel, udvarral rendelkezők több, mint fele tervezi, hogy a következő egy évben valamilyen formában felújítana, csinosabbá tenné a háza körüli területeket. Ehhez pedig az egyik leginkább keresett anyag a térkő, illetve a kerítéselemek

- tette hozzá Nagy Zsolt.

Vásárlás helyett gondozd a régi burkolatot!

Otthonunk kültéri része csodálatos hely a kikapcsolódásra, szórakozásra és életterünk kiterjesztésére. A legtöbb kertes ház pedig rendelkezik terasszal vagy olyan kertrésszel, ahová el lehet vonulni, vagy esetleg össze lehet hozni egy családi sütögetést. Ezek a területek általában valamilyen burkolattal borítottak, így nem árt néha ellenőrizni állapotukat. Legyen az fa, csempe, térkő, rendben kell tartani, ápolni kell őket, hiszen így nem csak szép és esztétikus környezetben pihenhetünk, de rengeteget is spórolhatunk. Éppen ezért most összegyűjtöttünk néhány tippet, hogyan érdemes az egyes felületeket kezelni, ápolni.

Sokszor már nem is emlékszünk a kültéri burkolatok színére a teraszunkon, járdákon és a kocsifelhajtókon. Itt az ideje, hogy kicsit rendet tegyünk és eltávolítsuk az évek alatt felgyülemlett koszt, hiszen az időjárás és a környezeti tényezők jócskán megtették a hatásukat! Lássuk, hogyan ápolhatjuk kültéri felületeinket!

Faburkolat tisztítása

A legtöbb terasz burkolata fából vagy kompozit anyagokból készül, és rendszeres tisztítást igényel, hogy állapota és megjelenése sokáig megmaradjon. Mutatjuk is, hogy tarthatod tisztán:

Első körben távolíts el mindent a megtisztítani kívánt területről: ne csak a bútorokra és növényekre gondolj! Ragadj seprűt és a kisebb szemcséket és törmelékeket is távolítsd el a felületről. Ne felejtsd el, ha egy fából készült felületet tisztítasz, akkor a lécek között megragadt makacs törmeléket is el kell távolítanod. Ehhez használj csavarhúzót vagy kést, hogy bejuss a repedések közé.

Ha ezzel megvagyunk, söpörjük fel újra az egész területet.

Ezután jöhet a felmosás: fontos, hogy környezetbarát tisztítószerrel dolgozz a gyerekek, háziállatok és a növények miatt. Fontos továbbá, hogy olyan tisztítószert válasszunk, amely megfelel a burkolat anyagának és az eltávolítani kívánt foltok típusának.

Ezután dörzsöljük fel az érintett területet egy súrolókefével, ügyelve arra, hogy a közöket, repedéseket is átsúroljuk. Hagyjuk a tisztítószert 15 percig hatni, hogy eltávolítsa a foltokat. De ne hagyjuk, hogy a keverék megszáradjon a felületen, mert az foltokat hagyhat maga után.

Végül mossunk fel vagy magasnyomású mosóval öblítsük le a területet.

Érdemes megfontolni a fából készült burkolatok lefedését. Ha már csak egy tetőt kapnak ezek a felületek, már akkor nagyban megnövelhetjük élettartamukat, hiszen kevesebb víz és napsugárzás éri majd őket.

Térkövek, járólapok tisztítása:

A térkövek vagy járólapok vonzó kiegészítői bármely kültéri területnek, de idővel elveszítik fényüket a mindennapi használat és a normál kopás miatt. A járólapok is ki vannak téve az időjárási elemeknek, nem beszélve arról, hogy a mohák és egyéb növények milyen hamar el tudják lepni ezeket a felületeket. Lássuk, hogy tudjuk rendben tartani ezeket a burkolatokat!

Első körben itt is arra figyeljünk, hogy eltávolítsunk mindent a tisztítani kívánt felületről.

Ezután jöhet a mosás! Rendszeresen érdemes felmosni a járólapokat. A tisztítás megakadályozza a szennyeződések és lerakódások felhalmozódását a fugában.

A térkő esetében a makacs foltok miatt ajánlott nagyteljesítményű, nagynyomású tisztítót gépet használni.

Ha foltokat vagy beágyazott és beépült szennyeződésnyomokat látunk, használjunk a területre környezetbarát tisztítószert.

Hagyjuk a tisztítószert a járólapokon vagy a térköveken 5 percig.

Ezután kemény súrolókefével vagy merev seprűvel még egyszer súroljuk át az érintett felületeket.

Végül jöhet az öblítés és a lemosás. Ezután már nincs több dolgunk, csak várni, míg a felületek megszáradnak.

Címlapkép: Getty Images