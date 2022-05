Horror áron vehetsz idén kerti bútort: így újítsd fel a régit, jobb lesz, mint egy új

Elérkezett a kertészkedés ideje, és ezzel nem csak a kerti munka, de a szabad levegőn végzett fontosabb tevékenységek ideje is: a verandán ebédelés, diófa árnyékában kávézás és a fűnyírás utáni pohár sör szezonja. Ehhez pedig érdemes megnézni, hogy a kerti bútoraink milyen állapotban vannak. Szerencsés esetben elég, ha letörölgetjük őket, de lehet, hogy ennél többre, a felületek ápolására, festésére, esetleg a bútorváz megerősítésére is szükség van.

Nyilván, ha most kezdjük az első családi házas kerti szezonunk, mindenképpen érdemes beruházni egy új kerti garnitúrába – ehhez nemrégiben a HelloVidék pár hasznos tanácsot is megosztott. Egy biztos, ha újonnan vásárolt kerti kiülőre vágyunk, készüljünk fel arra, hogy a legkedvezőbb árú fém- és műanyag garnitúrák 50.000 forintnál kezdődnek, a határ pedig a csillagos ég. Ezért is érdemes megfontolni, hogy egy kopott, repedezett vagy felpattogzott festékes felületű ülőgarnitúrát, pláne, ha tömörfából készült, csak azért mert nem új, ha nincs szerkezeti hibája, kár lenne kidobni!

Fa kerti bútorok üzembe helyezése tavasszal

Legtöbbször, főleg lazúros vagy olajozott bútoroknál elég a felületeket megújítani, ha nincs komoly sérülése, és ép a bevonat. Ebben az esetben óvatos tisztítás után elég, ha a fa bútorokat finoman átcsiszoljuk, és áttöröljük őket fafelület-ápoló anyaggal. Ezt minden évben legalább egyszer érdemes elvégezni

- közölte a HelloVidéknek P. Horváth Péter, a Faktura bútor faipari szakembere.

A festett bútorok, ha jó minőségű a festék, és nem éri őket rendkívüli igénybevétel, nem igényelnek minden évben karbantartást (az óvatos tisztításon túl).

Ha viszont a festékréteg elöregszik vagy sérül, itt is be kell avatkozni, nem érdemes halogatni.

De nem kell kidobni…

Egy kopott, repedezett vagy felpattogzott festékes felület riasztó tud lenni, de ha nincs szerkezeti hibája a bútornak, kár lenne kidobni! Némi munkával a felület általában helyre hozható. Ha a szerkezet is javításra szorul, akkor sem biztos, hogy le kell mondani a kerti székről. De ehhez már érdemes legalábbis tanácsot kérni hozzáértő szakembertől. Egy szakszerűtlenül megerősített szerkezet nem csak hogy nem tart sokáig, de a későbbi hozzáértő javítást is megnehezítheti. Nem beszélve arról, hogy a kontár módon megcsavarozott-szegelt elemek legtöbbször amennyire rövid életűek, annyira rondák is.

Festés, lakkozás, lakkozás, olajozás: fontos a felület előkészítése!

Mind a fa-, mind a fém bútorok mázolása esetén szükség van előkészítésre. Ezt szeretjük elbliccelni, pedig olyan mind az alapozás a ház építésénél. Hiába használunk jó festéket, és hiába hordjuk fel hibátlanul a felületre, megfelelő alapozás híján nem lesz szép és tartós, szinte fölöslegesen dolgozunk.

A felület előkészítésének több célja van: a tisztítás, a leváló öreg festék eltávolítása, ezen túl pedig a jobb tapadáshoz a felület érdesítése, és a sima, egyenes alap létrehozása. Az érdesítést nem minden fedőfesték igényli, és a sík alapfelület sem szigorú követelmény: akinek tetszik, hogy a bútor patináját fokozza a régebbi festések, a használat nyoma, nem kell, hogy tükör simaságúra csiszolja az alapot. Az viszont fontos, hogy olyan festékmaradék, ami nem tapad tökéletesen, nem maradhat a festendő felületen! Ne feledkezzünk meg a csiszolás után a portalanításról: a tapadást rontja az ott hagyott por, és a kész felület esztétikai minőségébe is belezavarhat kis göbök formájában

- közölte a szakember.

Az előkészítést általában egy áttörléssel vagy mosással érdemes kezdeni. Ha vannak hólyagos, pikkelyesen vagy lemezesen leváló festékrészek, azokat fém lappal (spakli) el kell távolítani. Ezt követi a csiszolás, ami tisztít, simít, érdesít.

Vastagabb fedőfesték alá elég a durva csiszolás, de lazúrokhoz, lakkokhoz, faápoló olajokhoz simább felületet kell produkálnunk.

Az igazán rossz, lepattogzó régi festékek eltávolítása gyakran feladja a leckét, főleg belső sarkoknál, tagolt felületnél. Ilyenkor hajlamosak vagyunk drasztikus megoldásként folyékony festékeltávolító szerekhez folyamodni. Ezekről tudni kell, hogy veszélyes, emberre és környezetre káros anyagok, ajánlott elkerülni őket. Akár kisebb kompromisszumok árán is.

Tapaszolás: biztosan szükséges?

Repedéseknél, benyomódásoknál ajánlják a különféle réskitöltő tapaszokat, népszerű nevükön „folyékony fát”. Kiváló anyagok vannak, de ezekről tudni kell, hogy hibátlan, sík felület kialakításához vagy szakember, vagy felkészült, ügyes barkácsoló kell. Egy nem szakértő módon kivitelezett tapaszolás akár még ronthat is a végeredményen, mintsem javítsa a minőséget.

Ezért érdemes meggondolni, lehet, hogy jobb együtt élni egy kevésbé szembetűnő sérüléssel az asztallapon, mint egy látványosan elhibázott tapaszolással.

Festett fém kerti bútorok rendberakása

A fém kerti bútoroknál, ha olyan mértékben sérült a festék, hogy kilátszik a fémfelület, mindenképpen javítani kell, hogy a rozsdásodást megelőzzük. Ha már megjelent a rozsda, rozsdamaróval is le kell tisztítani. Ezt követően a rozsdaeltávolító anyag maradékát el kell távoltani. A javító festés első rétege a rozsdagátló alapozó. Erre jön az alapozó majd a fedőfesték. Van olyan kültéri zománcfesték, oldószeres és vízbázisú is, amihez nem szükséges külön alapozó réteg.

Ha nagy felületeken sérült az eredeti festékréteg, teljes a teljes felület átkenésére van szükség. Ekkor nem ússzuk meg, a teljes felületet le kell tisztítani, át kell csiszolni. A régi festékréteg állapotától függően lehet, hogy a fémig le kell csiszolni a bútort. De ha a festéknek vannak ép, átkenhető részei, azokat nem kell eltávolítani. (A csiszolás akkor is szükséges.) a fémes részeken az előbb leírt módon kell eljárni, a megcsiszolt festékrétegekre elég, ha új fedőfesték kerül.

-mondta el a szakember.

Mit lehet csinálni a kopottas műanyag kerti bútorokkal?

A „klasszikus műanyag bútorok kezelése nem igényel különös szakértelmet, elég, ha időnként lemossuk őket.

A vegyipar kimondottan kültéri használatra előállított fa hatású anyagokat is, ezek egy része valamilyen természetes alapanyag és műanyag által alkotott úgynevezett kompozit (például a duraboard).

A polywood egy fa hatású erős polimer, ellenáll a penésznek és a nedvességnek. Az erős napsütésre érzékeny.

A duraboard eukaliptusz fa és polietilén műanyag reszelékből készül. Hőálló, vízálló, a napsütés UV sugarai sem tesznek kárt benne. Olajozható, akár a természetes fa.

A polyrattan tisztán műanyag, méretében a rattanhoz hasonló szálakból áll, amikből ugyanolyan fonott bútorok készülnek, mint a természetes rattanból. Viszont a tartóssága, a vízállósága és az UV állósága – a felhasznált műanyagtípustól függően – sokkal jobb. Különösebb ápolást nem igényel, vizes ruhával tisztítható.

Rattan és bambusz bútorok

A természetes rattanból készült bútorokat csak fedett helyen ajánlott használni, mivel ez az időjárásnak nem ellenálló anyag. Vízállósága olajozással, lakkozással javítható valamennyire. A fonott rattan bútorok javítása (a szakadt szálak cseréje – speciális szakértelmet igénylő művelet. Száraz kefével, vagy erősen kifacsart nedves ruhával tisztítható. A rattan bútorokat a túlzott kiszáradástól is óvni kell, mert elveszítheti a rugalmasságát.

A bambusz jól bírja a kültéri használatot, gyakorlatilag a fa bútorokhoz hasonló az ápolása, kezelése. Legtöbbször natúr, olajozott kerti bútorok készülnek belőle, érdemes évente legalább egyszer átolajozni.

Nagyon nem mindegy, melyik kerti bútorral hogyan bánunk!

Az Obi is összegyűjtötte, milyen anyagból készült kerti bútort hogyan érdemes ápolni. Íme, az ő tanácsaik:

1. Fonott kerti bútor

Küllem: mediterrán hangulatot árasztva üdülőparadicsomot varázsol kertjéből.

Ápolás: nem időjárásálló, tartós használat mellett károkat okozhat a forróság vagy az eső.

Élettartam: sokáig használható, ha nincs kitéve az időjárás viszontagságainak, ezért fedett teraszon vagy télikertben történő használatra a leginkább alkalmas.

Ha fonott kerti bútort szeretnénk, választhatunk műszálból készített változatot is, amely rendkívül hasonlít a rattanra.

2. Vas és acél kerti bútorok

Küllem: Elegáns és időtlen.

Ápolás: A por és egyéb szennyeződések könnyen eltávolíthatók slaggal alacsony víznyomás mellett, vagy enyhe tisztítószeres vízzel.

Élettartam: a bevonat és a gondozás minőségétől függ. A megfelelő bevonat teljesen időjárásálló, tartós és stabil. Győződjön meg róla, hogy a bútor horganyzott és porszórt, mely kis erőfeszítést igényelve is megőrzi minőségét és szépségét az évek során.

3. Műanyagból készült kerti bútor

Küllem: a legkülönfélébb színekben és formákban kapható klasszikus.

Ápolás: rendkívül könnyen kezelhető. Rendszeresen tisztítsa nedves ruhával.

Élettartam: alapvetően nagyon sokáig megőrzi minőségét, a kevésbé tömör feldolgozású műanyag azonban hamar törékennyé válhat a nagy forróság hatására.

4. Alumíniumból készült kerti bútor

Küllem: kimeríthetetlenek a lehetőségek; letisztult, különféle fafajtákkal, műanyaggal vagy vitorlavászonnal ötvözött – mindenki megtalálja az ízlésének valót.

Ápolás: az alumínium bútorok nem igényelnek különösebb ápolást, stabilak és állják bármilyen időjárás próbáját.

Élettartam: mivel rozsdamentesek, rendkívül hosszú életűek.

Mivel az alumínium rendkívül könnyű anyag, egyszerűbb a bútor cipelése és elhelyezése.

5. Keményfából készült kerti bútor

Küllem: ez a klasszikus kivitel bármilyen kerthez, illetve stílushoz illik.

Ápolás: az erdei vagy lucfenyőhöz hasonló, más puha fafajtákhoz képest kevés ápolást igényel.

Élettartam: a műanyaghoz viszonyítva hosszabb életű, mert az eukaliptuszhoz vagy a tíkhez hasonló kemény trópusi fafajták rendkívül időjárásállóak.

Keressük vásárláskor az „FSC“ védjegyet (a Felelős Erdőgazdálkodás Tanácsának védjegyét), amely szavatolja, hogy környezetkímélő, társadalmi felelősséget vállaló erdőgazdaságból származik a fa.

Címlapkép: Getty Images