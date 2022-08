Ezek a legfontosabb nyár végi kerti munkák: itt a 10+1 pontos augusztusi feladatlista

1. Gyomirtás, gereblyézés és kapálás

A mostani zivatarok után az első és legfontosabb teendők a kiskertben a gazolás. Gyorsan nőnek a gyomok, ezért is érdemes minél hamarabb megszabadulni tőlük, hogy ne fajuljon el a helyzet! A gyomláláson kívül a gereblyézést se felejtsük le, amivel szintén kicsit felfrissíthetjük a talajt.

A kapálás sem csupán a gyomok eltüntetése miatt fontos,

hanem, bármilyen furcsán is hangzik, a talaj csapadékelvezetésében is sokat segít. A kapálás egyik fontos célja ugyanis a talaj nedvességének megőrzése, illetve alkalmassá tesszük vele a talajt a nedvesség befogadására.

2. Végre lehet szüretelni!

Lassan minden kertben érik már a paradicsom és a paprika, a gyökérzöldségekből is szüretelhetünk, lehet szedni a padlizsánt és a tököt, de a cukkini is bőséggel hozza még termését, a gyümölcsökről nem is beszélve! A szüretelés nem csak az őszi feladatlista része, nyáron is aktuális tevékenység és ha már egész évben dolgoztunk a kertben pont a munkánk gyümölcsét hanyagolnánk el? A gyümölcsöt termő növényeinket folyamatosan tartsuk szemmel és szedjük le róla azt, ami már megérett.

Apropó, ne felejtsétek, hogy a bokrok és a fák alá hullott gyümölcsöket mindig gyűjtsétek össze,

hogy ne fertőzze meg a fán érő társait, így is védhetjük a növények egészségét.

3. Gondoljunk a télre, és raktározzunk!

Első és legfontosabb lépés, hogy mielőtt raktározni kezdjük a felesleges zöldséget, gyümölcsöt, alaposan vizsgáljuk át őket. Nézzük meg, nincs-e rajtuk kártevő, vagy kórokozó, és a zúzódott, elszíneződött darabokat mindig válogassuk ki. A második lépés, hogy felmérjük a lakást, keresünk egy hűvös, száraz pontot, ahová elkezdhetjük a bepakolást. Ideálisnak számít, ha a kamra például 15℃ fokos, itt már bátran elkezdhetjük a berendezést.

Megfelelő lehet továbbá egy padlásfeljáró, de még egy szigetelt fészer vagy kazánház is. A lényeg, hogy télen is fagypont felett legyen a hőmérséklet, viszont ne legyen több mint 10-15℃.

Ezután jöhet a termény elosztása. A különböző gyümölcsöknek és zöldségeknek eltérő hőmérsékletre és páratartalomra van szükségük a sikeres tároláshoz – de erről részletesen itt írtunk!

További elrakási módok:

Hűtőszekrény: Ha van helyünk és elég nagy a hűtőnk, akkor a gyökérnövényeket is tárolhatjuk itt. A leveles részt vágjuk le, majd helyezzük tárolóba a terményt. Kevesen alkalmazzák, de például a burgonya is jól tárolható a hűtőben.

Ha van helyünk és elég nagy a hűtőnk, akkor a gyökérnövényeket is tárolhatjuk itt. A leveles részt vágjuk le, majd helyezzük tárolóba a terményt. Kevesen alkalmazzák, de például a burgonya is jól tárolható a hűtőben. Hagyjuk a földben: Amíg a talaj meg nem fagy, addig a növényeket, például répát, sárgarépát, fehérrépát, burgonyát és retket közvetlenül a kerti ágyásban tárolhatjuk. Takarjuk be őket szénával vagy szalmával. Ezt az első fagyokig lehet alkalmazni.

4. Zivataros napok után kezdődhet újra az öntözés!

Az augusztus még mindig az egyik legmelegebb hónap és bár most sok helyen egészen sok csapadék érkezett, alapvetően ez a hónap még inkább aszályosnak számít a szakemberek szerint, ezért ügyelnünk kell rá, hogy a talaj soha ne száradjon ki. A profi kertészek legtöbbször a korai órákban, a hajnali napsütésben locsolnak, mivel így napközben van ideje párologni a földnek. Sokan öntöznek este, bár ez kevésbé jó megoldás, mivel gyakori lehet a gombásodás.

A nedvesség megőrzésének érdekében tuti tipp lehet, ha a locsolás mellett mulcsot szórunk a növények töve köré. Spórolás szempontjából pedig, ha tehetjük, gyűjtsük össze az esővizet, és locsoljunk azzal!

5. Gondoljunk a jövőre: gyűjtsünk magokat!

Gyűjtsük össze az évelő kerti- és szobanövények, a sziklakerti növények, a fák, a bokrok magjait és metsszük le fiatal hajtásokat évelő növényeinkről. Ez a megfelelő időszak ahhoz, hogy megfakadjanak és jövőre csodálatosan pompázzanak.

6. Csodaszer a kertben: ezt tudja a csalánlé

Kiskertünkben természetes trágyázási megoldás lehet, ha csalánt áztatunk vízbe, majd egy hét elteltével ezzel öntözzük a növényt. De ha nincs időnk bajlódni ezzel, akkor már többféle, hasonló technológiával készített tápoldat is beszerezhető az árudákban. Ezek a növényi kivonatok is csodákat tudnak művelni.

7. Termésnövelő metszés

A gyümölcsfák, bokrok, sövények nyári metszését, újraformálását szinte egész nyáron, folyamatosan végezhetjük. Ha nincs aszály és kánikula, akkor épp időben vagyunk a tűlevelű és örökzöld sövények metszésének, amelynek során a növények tetején és két oldalán fejlődött hajtásokat kurtítsuk meg, alakítsuk a kívánt formára őket.

Itt az ideje, hogy megmetsszük a levendulát és a rozmaringot, az akácot. Ügyeljünk rá, hogy a lilaakácot csak finoman a leágazástól 20 centiméterre nyessük le.

A csonthéjas gyümölcsöknél (cseresznye, meggy, korai szilva és kajszi) a szüret végeztével, úgy július végéig – augusztus elejéig, a téli metszéshez hasonló volumenű beavatkozás a zöldmetszés. A periferiális részek ritkításával gondoskodhatunk a fák belsejének kedvezőbb fényviszonyairól, mely egyben növeli a korona belsejének generatív aktivitását, azaz a termőrészek vitalitását is. Az őszibarack esetében a tervezett szüret előtt 3 héttel szabadítsuk ki a fejlődő gyümölcsöket az árnyékból a jobb gyümölcsszíneződés érdekében, valamint augusztus elején célszerű a katlan korona belsejéből a sűrűsítő, befelé növő hajtásokat eltávolítani. Az nyári metszéssel ráadásul az őszi termés is megsokszorozható, erről itt írt a HelloVidék.

8. Újra támadnak a meztelencsigák

Akár 12-15 cm hosszúra is megnőhet, folyton éhes, minden növényt, válogatás nélkül megeszik, de a vastag, húsos levelű növényeket, a gumókat, a gyökereket imádja a legjobban. Nem elég, hogy lerág mindent, amit nem neki ültettünk, a megmászott növényeket még ürülékével és nyálával is szennyezi.

Borzasztó gyorsan szaporodik, úgyhogy az első és legfontosabb jó tanács, ha észleljük, azonnal lépjünk (rá), bár nagyon nem mindegy, hogyan védekezünk ellene!

A legegyszerűbb és legtermészetesebb védekezés ellenük, hogy menjünk ki reggel vagy este a kertbe, és zseblámpa fényénél, vagy a reggeli szürkületben gyűjtsük össze őket. Dobáljuk bele egy sós vízzel teli vödörbe, ott gyorsan elpusztulnak. Vagy fogjunk egy metszőollát, aztán hajrá! Sokan a földterületen is sóznak, ami egyrészt környezetkárosító, másrészt a földnek is roppant káros – ezt senkinek sem ajánljuk. További meztelencsiga-ölő módszerről itt olvashatsz!

9. Komposzt előkészítése

A komposztálással két legyet üthetsz egy csapásra: egyrészt csökkentheted a háztartási hulladékodat, másrészt saját szerves trágyát készíthetsz, mellyel felturbózhatod a kiskertedet. A komposztálással keletkező humuszanyagok jelentősen javítják a talaj szerkezetét, így ha el szeretnéd hagyni a szintetikus tápoldatokat és műtrágyát, a komposztálás egy nagyon jó alternatívának ígérkezhet.

A komposztálás - bár végtelenül egyszerűnek tűnik - rendelkezik néhány ökölszabállyal, amelyeket nem árt észben tartani.

Ha eddig még nem vágtál bele vagy, ha már elkezdted, de valamiért nem tökéletes a végeredmény, akkor könnyen lehet, hogy valami elkerülte a figyelmedet – csekkold le a tanácsainkat, hogy élvezhesd a komposztálás előnyeit! Itt is olvashatsz a témáról bővebben.

10. Másodvetéssel sem vagyunk elkésve

Augusztusban is ültetnek néhány zöldségfélét. Ahhoz, hogy ügyesen használjuk ki a másodvetés időszakát, ismernünk kell azokat a növényeket, amiket ilyenkor érdemes elvetni. Persze, mielőtt fejest ugranánk veteményezésbe jó, ha tudjuk, milyen feltételeket kell megteremtenünk, hogy sikerrel járjunk.

Mint minden ültetés előtt, így most is: a maradék növényrészeket, gyökereket, leveleket eltávolítjuk a veteményesünkből, majd felássuk, megmozgatjuk az itt lévő talajt. Ez azért fontos, mert a felforgott földhöz adjuk majd hozzá a komposztot vagy a műtrágyát, hogy ezzel is felturbózzuk az ültetvényünk talaját. Ezután nincs más hátra, mint az összekevert földet elegyengetni és elkészíteni az ágyásokat. A szakemberek szerint érdemes olyan fajtákat választani, amik nem csak az augusztusi meleget, de az októberi első fagyokat is elviselik. Hogy melyek ezek a fajták?

Hónapos-, nyári-, téli retek

Fejes káposzta

Karfiol

Kapor

Brokkoli

Kelkáposzta

Kínai kel

Cékla

Áttelő hagyma

Uborka

Zöldbab

Spenót

Rukkola

Bazsalikom

Zöldborsó

10+1 Jaj, nálatok is mindent tönkretesznek a poloskák?!

Nem volt elég a szárazság, az elmúlt hetekben sok hobbikertész életét keserítették meg a zöld vándorpoloskák, amelyek nagy tömegben lepik el a növényeket – elsősorban a paradicsom, a paprika, az uborka és a zöldbab terméseit teszik foltossá, és egyben íztelenné szívogatásukkal. Ezen kívül az ázsiai márványospoloska is támadja a kerteket, előszeretettel „fogyasztva" az alma, a körte és az őszibarack gyümölcsét, amelyek ennek következtében a deformálódnak, elszíneződnek, élvezeti értékük jelentősen csökken

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tanácsa szerint a kertekben a levéltetvek elleni védekezésre használt, szintetikus piretroid hatóanyagú rovarölő szerekkel lehet az első egyedek megjelenésétől védekezni, ezt azonban nehezíti, hogy a termésérés, a szedés időszakában is tömegesen jelen vannak a poloskák.

Különböző módszereket is javasolnak a zöldségek és a gyümölcsök megóvására, a poloskák gyérítésére – a kiskertekben a paradicsom, paprika mellé szappanos vízzel megtöltött sárga tálak kihelyezésével érdemes próbálkozni, mert a sárga szín sok más rovar mellett a poloskákat is vonzza. A paradicsom megvédhető, ha sűrű szövésű anyagból készült zsákokat kötöznek a gazdák a növényre. A módszer előnye, hogy költségkímélő, és akkor is alkalmazható, ha már megjelentek a kertben a poloskák. Az ágyások fölé is kerülhet sűrű szövésű szúnyoghálóból készített házszerű építmény – a kártevők ezen nem tudnak átjutni a terméshez. Bővebben a poloska-témáról a HelloVidéken ITT olvashatsz.

Címlapkép: Getty Images