Így menjünk szembe az őrült drágulással: a sztárkertészek hasznos tippjei halottak napja előtt

Nyakunkon a november, vele a Halottak napja, amikor tömegesen zarándokolunk el szeretteink sírjaihoz. Az emlékezés napján túl az október a temetőjárás időszaka, amikor illendő kicsit rendbe szedni a hantokat. Sokan már csak a távolság okán sem tudnak gyakran kijárni a sírokat gondozni, így nem ritka, hogy a novemberi ünnep előtti utolsó napokban állnak neki a renoválásnak, a növények ültetésének. Ha kegyes hozzánk az időjárás, még nem késtünk el az árvácska vagy a krizantém ültetésével, de egyáltalán: mi most a szokás, mennyiért vehetünk a kertészetekben sírkerti virágokat?

Kétség sem férhet hozzá, a halottak napi, mindenszenteki időszak legnépszerűbb virága a krizantém, októberben és november elején az éves krizantémmennyiség 60 százalékát adják el a kereskedők – írta a NAK (Nemzeti Agrárkamara). Míg harminc évvel ezelőtt szinte csak a cserepest vásárolt a a magyar lakosság, az utóbbi években már 70 százalékban a vágott krizantém a kelendő. A nagyvirágú fajták iránt a legnagyobb a kereslet. Míg korábban a fehér volt a legkelendőbb, ma már inkább a zöld és a kétszínű virágok a népszerűbbek. Országrészenként is eltérő a trend, Nyugat-Magyarországon a pompon típusút, az Alföldön, Tiszántúlon a napraforgóra hasonlító virágokat keresik a vásárlók.

Drágábbak a sír virágai is

Kifejezetten rossz szezonra számítanak az idén mindenszentek előtt a krizantém-árusok - árulta el a HEOL-nak egy Heves környéki őstermelő, aki hosszú évek óta foglalkozik családjával krizantémneveléssel. Katalin elmondása szerint az idei nyár a legnagyobb körültekintés mellett sem kedvezett a termesztett virágnak. Akkora volt a hőség napokon keresztül, hogy a több ezer szál krizantém virágbimbói egyszerűen megsültek.

Hiába öntöztük, árnyékoltuk, nagyon sok virág tönkrement. Amik megmaradtak, azok is nehezen bontanak virágot, és sokkal kisebbek, mint egy évvel korábban

- tudta meg a lap.

Elmondta azt is, hogy ilyentájt már megjelennek a törzsvásárlói, de idén jóval kisebbnek tűnik a kereslet. Érezhető, hogy az emberek sokkal takarékosabban gazdálkodnak a közelgő tél előtt. Többnyire a kaspós krizantémot részesítik előnyben, amelynek ára 500-600 forintnál kezdődik, mérettől és fajtától függően. A nagyobb, látványosabb cserepes növényekért maximum 1500-2000 forintot lehet kérni. A szálas virágért a jövő héten indul meg a roham, bár idén ebből jóval kisebb lesz a kínálat a fenti okok miatt.

Tavaly a legdrágább, nagyfejű krizantémért 400 forintot kértek, s idén sem lesz drágább 500 forintnál. Ez az ár ugyan nem tükrözi a befektetett munkát és energiát, de ennél többet aligha tudnak áldozni a vevők idén a halottak napi virágra.

Lassan, de biztosan változik a trend: jönnek fel az örökzöldek

Boross Dávid az Oázis Kertészet kft. ügyvezetője a HelloVidéknek elmondta: az utóbbi években Hallottak napjához közeledve annyit változott a helyzet, hogy már nem csak a hagyományos temetői virágokra, hanem az örökzöldekre is egyre nagy a kereslet. Ahogy a szakember fogalmazott, korábban ez nem volt annyira jellemző, de sokan rájöttek arra, hogy mennyivel könnyebb és kevesebb gondozást igényel az, ha a sírkert hantjaira a hagyományos temető virágok helyett tartósabb, több szezont kibíró, törpe fenyőféléket vagy sziklakerti növényeket ültetnek. Szépek megmaradnak, bírják a fagyokat, és nem csak arra a néhány hétre díszítenek.

Az Oázis Kertészet kft. ügyvezetőjének tapasztalata szerint a legnépszerűbb temetői virág azonban még mindig a krizantém. A második helyen az örökzöldek és a sziklakerti növények szerepelnek, majd a rózsa-félék, az erika jön, de a sorban szintén előkelő helye van az árvácskának is, ami az időjárástól függően szintén akár decemberig is hozza a virágait.

A kertészetekben mint a krizantém, mint az árvácska ezer színben kapható, de azért jellemzően a fehér és az egyszínű (például a sötétbordó) az, amit a legszívesebben visznek a temetőkbe a vásárlók.

Ahogy Boros Dávid elmondta, az idei évben a temetői virágok tekintetében általánosan 10-20 százalékos áremelkedés tapasztalható, de minden növény esetében lehet kisebbet kapni, és mivel pár száz forintos tételekről van szó, szerinte ezért sem tapasztalható az árudákban számottevő visszaesés.

Friss árak:

Krizantém: 500 forinttól felfelé

Erika: 500 forintól felfelé

Árvácskák darabja: 250 forinttól felfelé

Kövirózsa darabja: 790 forinttól felfelé

A futónövények is remek megoldásokat kínálnak

Szintén alkalmazhatóak sírokon futónövények, vagy élénk színű terülő cserjék, melyek képesek teljesen befedni a sírt, ez elsősorban akkor előnyös, ha a temető messze van, és ritkán van alkalom oda kijutni – ajánlotta Megyeri Szabolcs kertész is a blogjában. A szakember szerint bátran lehet válogatni a nagy tűrőképességű sziklakerti évelők (őszirózsák, madárhúr, délvirág, harangvirág) vagy a talajtakaró évelők (pajzsika, gólyaorr, napvirág, sásliliom) közül is, melyek szintén nem szokványos temetői növények, de színpompás, elegáns megjelenést kölcsönözhetnek a sírnak, és hatékonyan oldják a gyakran túlságosan komor, monolitszerű kőelemek nyomasztó atmoszféráját.

Pár óra alatt elvégezhető a sír rendbetétele

Megyeri Szabolcs szerint a sírgondozás, felújítás egyetlen hétvégi délután alatt elvégezhető, feltéve, ha korábban már kilátogattunk egy rövid felmérésre. Utóbbira azért van szükség, mert így felkészülve érkezhetünk a munkavégzésre, pontosan azokkal a kellékekkel és hozzávalókkal, amik szükségesek. Ezek pedig általában a következők:

friss virágföld, tápanyagként komposzt vagy marhatrágya

a sír adottságainak megfelelő palánták, növények, vetőmagok

kisebb méretű ásó, lapát, gereblye, valamint egy öntözőkanna vagy vödör, esetleg egy-két üdítős palack

cserjék, futónövények karbantartásához éles metszőolló, vagy kézifűrész a nagyobb ágakhoz

szemetes zsákok, nejlonzacskók a növényi és egyéb hulladéknak

védőkesztyű, kényelmes és koszolható ruházat, esetleg egy térdvédő a térdelve végzett munkákhoz

Megyeri Szabolcs ötlete: ha van rá idő és energia, szemrevételezzük a sír fém és kőelemeit is, és természetesen szükség esetén újítsuk fel ezeket is például korróziómentesítéssel, csiszolással! A kőelemekhez ilyenkor az őszi szezonban számos helyen lehet kapni megfelelő dedikált tisztítószereket, de egy durva kefével és némi mosogatószeres vízzel is remek eredményt lehet elérni. A korrodált fém elemek gyors felújításához jó választások lehetnek azok a festékek, melyek közvetlenül a rozsdás felültre vihetők fel, így kihagyható a csiszolás és az alapozás. A fa részeket csiszolópapírral és lakkal vagy falazúrral frissíthetjük fel.

