Ilyen kerti tárolókat építenek 2022-ben a tehetős vidéki magyarok: vajon mire készülnek?

Egy gyönyörű kert kialakításához és megőrzéséhez jó állapotú és minőségi szerszámokra van szükség. Minden eszköz hozzájárul a kertész sikeréhez és a növények egészségének megőrzéséhez, ám ha nem fordítunk kellő figyelmet karbantartásukra, akkor nem csak növényeinkben tehetünk kárt, de könnyen dobhatunk ki feleslegesen hatalmas összegeket az ablakon. A megfelelően tisztított és karbantartott eszközök sok éves közös munkával hálálják meg a gondoskodást, így megkímélve a pénztárcánkat is.Összegyűjtöttük a legfontosabb lépéseket és néhány tippet. Illetve utánanéztünk annak is, hogy hol tárolják a tehetős vidéki magyarok a kerti szerszámaikat, eszközeiket.

Amikor a hideg, fagyos időjárás közeleg és már alig akad tennivalónk a kertben, felmerül az a kérdés is: mi legyen a kerti szerszámokkal, a fűnyíróval és más eszközökkel. A jó minőségű szerszámok nem olcsóak, de ha rendszeresen karbantartjuk őket, hosszú évekig jó hasznukat vehetjük.

Éppen ezért, a kerti eszközök őszi/téli karbantartása azzal kezdődik, hogy az utolsó használat után érdemes alaposan letisztítani őket:

Élesítsük az metszőollókat, rögzítsük a lötyögő ásófogantyúkat és alaposan tisztítsuk meg a kerti kesztyűket.

A locsolótömlőkben ne maradjon víz, és ha van, az öntözőrendszert is szakszerűen téliesítsük.

Az utolsó őszi használatkor ügyeljünk arra, hogy a benzines fűnyíróban ne maradjon üzemanyag.

A fűnyíró késeit is élesítsük, majd olajozzuk meg.

A kerti gépekről keféljük vagy töröljük le a rászáradt füvet és sarat.

A négyütemű kisgépmotorok elterjedésével ne feledkezzünk el a rendszeres motorolaj-cseréről a használati utasítás szerinti időközökben, de legalább évente egyszer.

Nem mindenki tudja, mik a legalapvetőbb szerszámok a ház körül? Az elmúlt év egyik lakáspiaci tendenciája azt mutatja, hogy egyre többen költöznek ki a városokból és vásárolnak kertes házat, nyaralót, hogy természetközelibb, zöldebb környezetben éljenek. Sokan előzmények nélkül vágnak bele a lakhely és életforma megváltoztatásába, így talán nem tudják, hogy melyek lesznek azok az alapvető szerszámok, amelyekre mindenképpen szükség lehet a ház körüli munkákhoz. Erről korábban itt írtunk részletesen.

Hová kerül ezután a rengeteg szerszám és gép?

Minden kerti munka szezonális, így általában van egy tárolónk, garázsunk, ahol eszközeink a téli álmukat tölthetik. Fontos, ha az egész napos ásás után másnap is szükségünk lehet az ásónkra, akkor se hagyjuk a kertben. Tisztítás után mindig töröljük szárazra és vigyük a tárolóhelyre az összes használt eszközt, ahol biztonságban és száraz helyen lehetnek. Ha lehet akasszuk fel a nagyobb szerszámokat, így elkerülhetjük, hogy a következő használatnál esetleg kicsorbult gereblyével kelljen dolgoznunk.

Mit tehet az, akinek nincs pincéje vagy garázsa?

Aki nem rendelkezik a telkén péncével vagy garázzsal és nincs is hely ahhoz, hogy építeni tudjon egy nagyobb fészert, azok legtöbb esetben kész megoldásokhoz nyúlnak. Létezik ugyanis fábó vagy műanyagból készült tárolók, melyek nem foglalnak nagy helyet, mégis rengeteg dolog elfér bennük.

A szerszámosház ideális kerti munkálatokhoz szükséges különböző tárgyak és szerszámok tárolására. A beépített szellőzőrendszer állandó friss levegőt biztosít és megvédi a belteret a nedvességtől. A fémpántok megerősítik a szerkezetet, a lakatra zárás lehetősége biztonságosabbá teszi a tárgyak tárolását.

Hogy mennyibe kerülnek ezek a szerszámtárolók? Körbenéztünk a nagyobb kertészeti - barákácsáruházak online kínálatai között, hogy megtudjuk, mennyire számít zsebbenyúlós költségenek egy ilyen beszerzése. Lássuk!

A Praktiker online kínálatában több méretű szerszámos házakat találunk 109 990 - 469 990 Ft között

Az OBI online webshopjában szintén több méretből válogathatunk, az árak viszont magasabban kezdődnek. Itt 250 990-382 900 Ft között mozog a tároló házak ára.

A Bauhaus online shopjában már nagyobb méretű tárolókat találunk, ezek ára 169 990 - 579 990 Ft között mozog.

Ahogy az árak mutatják, elképesztő összeget kell fizetnünk egy-egy ilyen tárolóért, ha nincs lehetőségünk más módon tárolni a kerti eszközeinket. Persze próbálkozhatunk mi, magunk is összeütni hasonlót, bár ehhez kézügyességre, alapanyagokra is szükség lesz. Ha ezt nézzük, a saját kezüleg készült raktárhoz sok időre lenne szükségünk, emellett számíthatunk magas alapanyagköltségekre is, arról már nem is beszélve, hogy nem biztos, hogy a befektett idő és pénz valóban megtérülne és valóban használható szerszámosházat tudnánk készíteni. Éppen ezért érdemes mérlegelni, megnézni mekkora méretre lenne szükségünk és megnézni több boltot is, hiszen a kínálat mindig változik, nem beszélve az akciókról.

Címlapkép: Getty Images