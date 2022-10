Méregdrága őrület: vagyonokat költenek ilyen minikertekre a dúsgazdag vidéki magyarok

2022.10.26.

A járványhelyzet eléggé felpörgette a szobanövény-piacot: sorra vásárolták a magyarok a növényeket otthonaikba. A színes virágú, nagy levelű, terebélyes zöldek mellett egyre keresettebbek lettek a floráriumok is, amelyekkel jóval kevesebb gond van, mint egy különleges, egzotikus virágga. Az üvegbe zárt minikertek több méretben, és árban is elérhetőek, nem kell őket gyakran locsolni, és anélkül is növekednek, hogy mi bármit kezdenénk velük. Az üvegben itt ugyanis a mikroklímának megfelelő és azonos igényű növényeket ültetnek be, amelyek később saját ökoszisztémát alakítanak ki, így önfenntartóak, és csak néha kell őket enyhén spriccelve locsolni.

Egy nemrég végzett felmérés szerint, megugrott a szobanövények népszerűsége a karantén alatt. A kutatásban megkérdezetteknek különböző motivációik voltak arra, miért vásárolnak most zöldeket. A többség otthona szépítése miatt vásárolt, de sokan döntöttek úgy, hogy lakásukban, erkélyükön kezdenek termelni zöldségféléket, mikrozöldeket. Voltak, akik szimplán csak el akarták terelni a figyelmüket a világban zajló eseményekről. Mások ürügyként vásároltak növényeket, hogy a világjárvány idején több szabadidőt teremtsenek maguknak. A szobanövények népszerűsége azóta is töretlen, viszont az, hogy milyen növényeket vásárolnak a magyarok, az sokat változott. Idén a nyár végén is nagy volt a kereslet, a legjobban a légtisztító növények, és a luxus kategóriába tartozó virágok fogytak a legjobban. A trendek viszont folyamatosan változnak és valóban, egyre többen fordulnak a luxusvirágok felé: a tapasztalatok szerint sokan nem spórolják sem az időt, sem a pénzt arra, hogy otthonunk díszei kicsit különlegesebbek legyenek, mint egy muskátli. Divatba jöttek a bonsai fák, valamint a különleges, egzotikus orchideáknak, tillandsiáknak is egyre nagyobb a piaca Magyarországon. Ahogy arról a Pénzcentrum beszámolt, a beltéri bonsai növényeik közül van, ami 45 ezer forintba is kerülhet, de a láthatunk akár 300 ezer forintos növényt is a kínálatok között. Egyszerűbb a tartása, olcsóbb, de mutatós is Az apró termetűre vágott fák mellett azonban egyre keresettebbek a floráriumok is, amelyekkel jóval kevesebb gond van, mint egy különleges, egzotikus virággal, vagy egy gyűjtői bonsai fával. Az üvegbe zárt minikertek több méretben, és árban is elérhetőek, nem kell őket gyakran locsolni, és anélkül is növekednek, hogy mi bármit kezdenénk velük. Az üvegben itt ugyanis a mikroklímának megfelelő és azonos igényű növényeket ültetnek be, amelyek később saját ökoszisztémát alakítanak ki, így önfenntartóak, és csak néha kell őket enyhén spriccelve locsolni. Persze nem épp olcsó mulatság, de még mindig olcsóbb, mint egy bonsai fa, viszont abban nincs kétség, hogy ugyan olyan dekoratív és különleges tud lenni. A legtöbb kertészeti áruházban már megvásárolhatjuk őket, de már léteznek külön erre a terméktípusra létrehozott webshopok is. Cikkünkben most annak jártunk utána, mennyibe kerülnek a floráriumok a nagyobb áruházakban és a kisebb webshopokban. Lássuk, mennyi az annyi! A körképünket a nagyobb kertészeti áruházakkal kezdtük, ennek alapján azt látjuk, hogy az OBI online webshopjában 2990-14 990 Ft között mozog az ára.

A Praktiker online boltjában 4699 Ft áron már elérhető. Megnéztük persze azt is, hogy a speciálisan erre szakosodott webshopokban mennyibe kerülnek ezek a különleges üvegházacskák. A Urban Plants oldalán 2000-22 000 Ft között van a zárt floráriumok ára, a nyitottaké pedig 4000-16 000 Ft között mozog.

A Mini Kert webshopjában 3500-115 000 Ft között mozog az ára.

