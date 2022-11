Ezen bukik el a legtöbb hobbikertész: a szakember szerint így vészelheti át a telet a kerted

A téli fagyok előtt mik azok a kerti munkák, amiket mindenképpen érdemes elvégeznünk? Erről kérdezte a HelloVidék Kósa Dániel gyümölcs szakirányú kertészmérnököt, aki pontokba szedte nekünk a tudnivalókat. Következzék hát az 5+1-es téli feladatlista, amiket - még a nagy mínuszok előtt - érdemes a kerttulajdonosoknak kipipálniuk!

A kemény mínuszok megérkezése előtt rengeteg teendő akad a kertünkben. Ahogy a hőmérséklet csökken, úgy kezdenek a növények is felkészülni a téli fagyos hónapokra, és szép lassan nyugalomba vonulnak. A fagyok előtt mik azok a fontos kerti munkák, amiket a kerttulajdonosoknak mindenképpen érdemes elvégezniük? – Erről kérdezte a HelloVidék Kósa Dániel gyümölcs szakirányú kertészmérnököt, aki pontokba szedte nekünk a tudnivalókat:

1. Kincseket ér a komposzt, ne hagyjuk veszni!

Ebben a novemberi időszakban a kerttulajdonosoknak sok fejtörést okozhat a lehullott avar, mit is csináljanak az így keletkező hulladékkal. Kósa Dániel szerint bizonyos esetekben ez tényleg tekinthető szemétnek, viszont vétek elégetni, mert rendkívüli környezeti terheléssel jár (erről a HelloVidék itt írt). Másrészt kiváló komposzt alapanyag készíthető belőle, amit remekül fel is lehet használni a kertünkben.

Itt meg kell említeni, hogy a dió levelét tilos használni, ugyanis a bomlás következtében csírázásgátló anyagok szabadulnak fel, mely nem kívánatos a kertben.

- közölte Kósa Dániel.

A HelloVidék is számos cikket írt arról, miért is érdemes komposztálni, hogyan is álljunk neki. Ahogy a szakemberek is mondják, a jó minőségű komposzt talajba juttatása a legősibb talajjavító módszer. A komposztálás olcsó és hatékony megoldás a kerti és háztartási hulladék újrahasznosítására, az elkészült komposzt pedig kitűnő, tápanyagokban gazdag szervesanyag-forrás a növényeink számára.

2. Gondoljuk át, melyik növényünk nem bírja a mínuszokat

Az őszi hónapokban kell elteleltetni az évelő ágyásokat, valamint a fagyérzékenyebb növényeinket, hogy jövő tavaszra szépen kihajtsanak. Ilyenek például a selyemakácok, a korallberkenyék, a babérmeggyek fiatalabb egyedei, a kivik és a télálló banánok. A leandereket is célszerű elkezdeni bevinni fagymentes helyre, valamint a nyáron kint lévő konténeres pálmákról, szobanövényekről is gondoskodnunk kell, hogy időben jó helyen legyenek.

Ahogyan az embereknek jól jön egy vastag pulcsi a hidegben, úgy a talajnak is szüksége van valamire, ami megvédi a hirtelen hőmérséklet-ingadozástól. Használhatunk szalmát, faforgácsot - fontos, hogy ez ne kezelt fából származzon - vagy éppen leveleket, a lényeg az, hogy megfelelő szigetelést biztosítson. De hogyan csináljuk?

Hagyjunk ki 2-5 centit a szár körül, hogy a talaj melege fel tudjon jutni. Másrészt egyes növényeket letakarhatjuk egy búrával is, amik segítenek melegen tartani a kisebb méretű növényeket. Meg is tudjuk őket vásárolni, ám sok dolgot találhatunk otthon is, amik szintén jól tudnak funkcionálni. Ilyen például egy virágcserép, egy vödör vagy egy műanyag kanna/nagyobb vizes palack. Ha ez megvan, nincs is más dolgunk, csak este fejjel lefelé rátenni a kis növényeinkre. Reggel viszont szedjük le, hogy hadd érje őket rendesen a napfény

– írta az Agrárszektor is.

Másrészt a nagyobb növénycsoportok védelme érdekében takarjuk le őket takarókkal, lepedőkkel vagy törölközőkkel. Mielőtt leterítenénk bármelyiket, tegyünk karókat a virágok közé, hogy amikor betakarjuk őket, akkor sátorszerű szerkezetet hozzunk létre. Arra figyeljünk, hogy ne tekerjük körbe velük a növényeket!

Takarófólia árak 2022-ben (online webshopokban):

Fátyolfólia 1,6 X 5 M (NÖVÉNYTAKARÓ - PP 17 g/m2 súlyú UV stabil fehér szövetlen textília fagykár ellen – 3044): 990 Ft

Mezőgazdasági fólia 8,5 méter (Fekete típusú agro-fóliánkat takarás célra, míg átlátszó típusokat takaró és sátor építés céljára értékesítjük. Az átlátszó típusok UV álló tulajdonsággal rendelkeznek): 2.921 Ft

Nortene Wintertex fehér átteleltető növénytakaró 2x5 m (30g/m2: 1) 890 Ft

WINTERTEX fagykár elleni nem szőtt textília 1,6m x 10 méter (50 g/m2, fehér színű): 3 490 Ft

Téli takarófólia fagy ellen 5X1,5M (Zöld, Praktiker): 5.499 Ft / darab

3. Ne feledkezzünk meg a zöldmetszésről sem!

A fagyok előtt elvégzendő feladatok között van a gyümölcsök zöldmetszése, mellyel a fiatal vesszők beérését segíthetjük. Kósa Dániel tanácsa szerint a leghidegebb évszak előtt viszont tilos metszeni a levendulákat, mert kifagyhatnak, és így halálra ítéljük őket. E helyett a frissen telepített levendulásunkat célszerű avarral borítani, hogy megmentsük őket a fagyástól.

A bogyós gyümölcsöket is a tél előtt célszerű megmetszeni, hogy a vesszőbetegségek ne tudjanak áttelelni rajtuk, majd a vesszőket el kell égetni, vagy ha az a településen tilos, ahol élünk akkor zöldhulladékként el kell vitetni a telekről

– emelte ki a szakember, aki hozzátette, ahogy csökken a hőmérséklet úgy el kell végezni a lemosó permetezést, illetőleg a gyümölcsfák törzsének meszezését is.

Kósa Dániel viszont figyelmeztetett bennünket arra is, hogy a téli metszésnek még koránt sincs itt az ideje, ugyanis azt az almatermésűeknél (alma, körte, birs, naspolya) mélynyugalmi állapotban kell csinálni. A csonthéjasok zöldmetszését viszont már nem szabad elvégezni, ugyanis a hideg párás időben a metszési seben keresztül fertőződik meg a fa a gutaütésnek hívott betegséggel, amely egy tünetegyüttes.

4. Így készítsd elő a tavaszi palántázás!

A hideg, de annál színesebb hónapban érdemes elkezdeni a tavaszi palánták földjének előkészítését, trágyázását. Hogyan végezzük el az ásást - mire figyeljünk? – kérdeztük a kertészmérnököt:

Az őszi ásást vagy szántást a fagyok bekövetkezte előtt célszerű elvégezni, a trágyázást követően. A mezőgazdaságban azt szokták mondani, hogy a téli forgatás akkor jó ha minél "csúnyább", ez természetesen nem azt jelenti, hogy lyukak vannak a kijelölt parcellán és szét van dobálva a föld, hanem azt, hogy nem kell megijedni attól ha nagyobb darabokban marad a föld. Mert mi is történik a nagyobb rögökkel a tél folyamán? A fagynak köszönhetően szépen aprózódni fog. Majd tavasszal egy talaj felszínét egyengető munkafolyamattal tökéletes magágyat kapunk.

5. Trágyázni mikor és hogyan érdemes?

Trágyázni tehát célszerű az őszi forgatás előtt, így be is forgatjuk a talajba a tápanyagot adó közeget.

Trágyázni lehet ilyenkor szerves istállótrágyával, granulálttal, vagy adott esetben az adott évben összegyűjtött lenyírt fűvel, az előző évi összegyűjtött és komposztált falevelekkel, valamint a metszéskor képződött gallyak darálékával is

– tette hozzá a szakember.

5+ 1. Még van mit kiültetni a kertbe, mutatjuk is, miket lehet bátran!

Az őszi időszakban szokták ültetni a szabadgyökerű növényeket, legjellemzőbben a gyümölcsfákat, bogyós gyümölcsöket. De ebben az időszakban tőlük sokkal több növényt lehet ültetni, valamint kell ültetni. Kósa Dániel még kiemelte, hogy a nyugalomba vonulás időszakában kell a kertünkben elültetni a tavaszon nyíló hagymás virágokat is. Ezeknek a hagymáinak ugyanis szükségük van a hideg hatásra, hogy el tudjon kezdeni hajtani majd, ha az új esztendőben melegszik a környezet.

Nagyon fontos, hogy nem szabad elfelejtkezni az öntözésről az őszi időszakban. Igaz ilyenkor már nem sok vízfelvétele van egy növénynek, de nem szabad hagyni, hogy a gyökerek megszikkadjanak, ugyanis akkor tavasszal hiába várjuk a kihajtást az nem fog bekövetkezni.

– tette hozzá.

A hagymás növények esetében van lehetőségünk a tavaszi kert arculatát egy kicsit javítani, ha mondjuk a dísz vagy gyümöcsfáink alá, illetve köré ültetjük. Ezt azért érdemes megtenni, mert amikor ezek a virágok (tulipán, jácint) nyílnak, akkor még a fák rügyei nem fakadnak meg, tehát nem sok zöld van a kertünkben, így a tavasz első hónapjaiban is színt vihetünk az udvarunkba. Érdemes kipróbálni!

Címlapkép: Getty Images