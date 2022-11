Így ültess gyümölcsfát ősszel: busás termést hoz a profi kertészek trükkje

Ha itt az ősz, arról valakinek a sárguló levelek, a hideg és ködös nyirkos reggelek jutnak eszébe. Másoknak viszont, akiknek van kertjük, a lehullott avar összetakarításán túl az ültetést és a teleltetést jelenti ez az időszak. Hogyan, milyen gyümölcsfákat és bokrokat telepíthetünk a téli fagyok előtt? A HelloVidék a legfontosabb tudnivalókat Kósa Dániel gyümölcs szakirányú kertészmérnökkel gyűjtötte egy csokorba.

Mielőtt belekezdünk az ültetés technikáiba, előtte említsük még meg, hogy milyen kiszerelésekben tudunk vásárolni növényeket – tanácsolta a HelloVidék olvasóinak Kósa Dániel kertészmérnök.

Az első és legismertebb, ráadásul a legolcsóbb, de nem feltétlenül a legjobb kategória a szabadgyökerű növény. Jellemzően gyümölcsöket, bogyós termésűeket, rózsákat, díszfákat vásárolhatunk így. Ennek a kategóriának a jellemzője, hogy lombhullást követően kerülnek az üzletekbe, gyökércsomagolva. A csomagolásban a gyökerek körül valamilyen anyag van, főként átnedvesített forgács, mely megakadályozza a gyökerek kiszáradását

- magyarázta a HelloVidéknek a szakember.

A második kategória a földlabdás, vagy drótlabdás növények. Ebbe a kategóriába főként nagyobb méretű dísznövények tartoznak, ritkán lehet így gyümölcsfákat vásárolni. Legjellemzőbbek köztük az örökzöld sövények vagy a szoliter növények, az egymagában álló díszítő növények vagy fenyők, esetleg a nagyobb díszfák.

Ezeket a növényeket a szabad földben termelik, majd az örökzöldek esetében, amikor az átlaghőmérséklet tartósan 20 °C alá csökken, díszfák esetében pedig, ha lehullajtották a leveleiket, szedik ki a földből. Ahogy a nevükben is benne van, a gyökereik földlabdában találhatóak, melyet juta szövettel borítanak, ha szükséges akkor ezt dróthálóval erősítik

- árulta el Kósa Dániel.

Harmadik kategória a konténeresek. Ebben a besorolásban megtalálható minden fajú és fajtájú növény. Gyakorlatilag minden olyan ültetni való, amely tápdús földkeverékbe került elültetésre, az a konténeres növények közé sorolandó.

A szabadgyökerű gyümölcsfákat október 20. és március 20. között – szigorúan fagymentes időszakban - szabad csak ültetni, a konténereseket viszont egész évben.

Árban melyik éri meg jobban?

Elég csak az árudák webes oldalain szétnéznünk, a szabadgyökerű növények tényleg jellemzően jóval olcsóbban beszerezhetőek, mint a konténeres változatok. Az utóbbi időszakban párszáz forintos drágulás a kertészetekben és faárudákban is lehetett, de nagyságrendileg most, 2022 novemberében (webáruházak adatai alapján) a szabadgyökerű növények 2300-4000 forint körül mozognak, míg konténeres változatban legalább kétszeres áron tudjuk őket beszerezni.

Hogyan lássunk neki az ültetésnek?

Kósa Dániel tanácsa szerint az első feladat, ami megelőzi a vásárlást: maga a tervezés. Jó előre döntenünk kell arról, hogy milyen növényt is szeretnénk a kertünkben látni, valamint, hogy milyen kiszerelésben akarjuk azt megvásárolni. Érdemes utánajárni annak is, hogy az adott növényfajnak milyen igényei vannak, ugyanis mindegyik máshol érzi jól magát. Itt figyelembe kell vennünk a talajigényét is: mit kedvel, mennyi a vízszükséglete, mennyi csapadékra van szüksége, valamint azt is, hogy mennyire fagyérzékeny, és hogy bírja a napsütést. A gyümölcsöknél érdemes megkeresnünk, hogy az adott fajtának szüksége van-e porzópárra, hogy bőségesen ellásson minket gyümölccsel.

Amikor megbizonyosodtunk arról, hogy jó helyen lesz a kertben, akkor meg is vehetjük az áhított növényt. Foghatjuk a szerszámokat, és nekiállhatunk a munkának!

- tette hozzá a szakember.

Az ültetőgödör kiásása, illetve trágyázása is nagyon fontos

Kósa Dániel szerint az ültetőgödör mérete kulcsfontosságú. Akkor jó a gödör, ha nagyobb növényeknél 1mx1mx1m-es, kisebbeknél elég a 0,5mx0,5mx0,5m. Elsőre nagynak tűnhet ez a méret, de a szakember szerint érdemes betartani ezt az aranyszabályt is:

Az első indok, amiért érdemes nagyobb gödröt ásnunk, hogy így ezen a területen is átmozgatjuk a talajt, amivel könnyebb utat biztosítunk a gyökereknek. Továbbá az átmozgatott talajból ki tudjuk szedni – ha vannak - a nagyobb köveket, kőzetdarabokat. Amikor ki lett ásva a gödrünk, akkor következik a trágyával, illetve virágfölddel való keverés. A trágya esetében be kell tartani azt az aranyszabályt, hogy a talaj százalékos arányát tekintve a 25%ot ne haladja meg. Ezt azért kell betartanunk, mert a túlzott tápanyag is ugyan olyan toxikus hatással van a gyökerekre, mint ha ténylegesen valami méreg lenne a talajban. Ha nem áll rendelkezésre trágya, de komposztálunk, az is egy megfelelő módszer lehet a tápanyagok utánpótlására. Komposzt, illetve virágföld esetében nem kell semmilyen arányt betartani. A virágföld inkább a talaj víztartó képességének, illetve kötöttségének javítása szempontjából fontos

- közölte a szakember.

Amikor összekevertük a trágyát a kiásott talajjal akkor utána be lehet ültetni a csemeténket. Szabadgyökerű csemete esetében a gyökérvégeket vissza kell metszenünk, mert minden metszés növekedést serkentő hatású.

Kósa Dániel szerint a földlabdás növényeknél egyszerűbb a feladatunk, ugyanis itt csak behelyezzük a növényt a gödörbe, azt szem előtt tartva, hogy sem a jutaszövetet sem a drótot nem szabad, sőt tilos eltávolítani a földlabdáról, mivel ezek tartják össze a gyökereket körülvevő földet, mely hiányában szétomlik a gömb és sérül a gyökérzet. Nem kell megijedni, mert a juta (illetve a drót is) 2-5 hónap alatt lebomlik. A konténeres kiszerelésnél le kell szedni a műanyag cserepet, és már lehet is betenni a kiásott helyre. Mindhárom fajta ültetésénél fontos a jó tömörítés, valamint az alapos öntözés.

A szakember szerint figyelembe kell venni azt is, hogy az utóbbi években elég enyhék a telek. Ilyenkor oda kell figyelni, és ha kell, meg kell öntözni a friss ültetést, hogy a gyökerek ne száradjanak el. A szabadgyökerű csemeték gyökérmetszése mellett kritikus pont a korona metszése is, amelyet sokkal drasztikusabban kell elvégeznünk, mint a gyökerekét!

Erre pluszban érdemes figyelni!

Ha a gyökereket megmetszettük, semmi más dolgunk nincsen, elkezdjük feltölteni a gödröt, közben folyamatosan körkörösen tömörítjük a földet. Fontos vigyázni, nehogy eltörjük a gyökereket!

Fontos még, hogy az oltásnak mindig a föld felett kell lennie!

Ha végeztünk, ne felejtsük a fát megöntözni! Rakhatunk mellé karókat, kiköthetjük, hogy a szél se károsítsa, de nem feltétlenül szükséges.

Alapszerszámok és a 2022-es árak

Az ültetéshez szükségünk lesz egy ásóra és lapátra. Lássuk csak, mennyiért lehet ezeket az online webshopokba beszerezni (online webáruházban:

KARBONACÉL ÁSÓ 150 CM Megerősített kerti szerszám fanyéllel: 4 900 – 6000 Ft

KARBONACÉL LAPÁT 150 CM Megerősített kerti szerszám hőkezelt fanyéllel: 3500 – 7000 ft

A metszőolló esetében sokkal nagyobb árban a szórás, nem véletlenül mondják azt, hogy ez a szerszám a kertész egyik legjobb barátja. Fontos munkaeszköz, amelynek minden kerti szerszámosládában ott a helye. Sokan éveken át keresik a minőséget, mégis egész készletük van a silányabb típusokból. Pedig egy jófajta eszköz megkönnyíti a kertészkedő életét, gyorsítja a munkáját. Nézzük, hogyan találhatja meg Ön is a tökéletes metszőollót!

A profi metszőollók manapság – online áruházak kínálatát elnézve - 20 ezer forintnál kezdődnek, de lehet pár ezer forintosakat is beszerezni. Aki egy nap 200-300 vágást végez, az viszont már nagyon megérzi a különbséget a különböző árkategóriájú metszőollók között.

A jó minőségű metszőolló ismérve pedig, hogy könnyű, ergonomikus, minden alkatrésze cserélhető, balesetmentes és gyors munkát, valamint sima, roncsolásmentes növényi metszéslapokat nyújt. Ezért alapvető követelmény vásárláskor, hogy az eszköz ne csak a használat, hanem a használója szempontjából is tökéletes legyen. Ehhez nélkülözhetetlen egy éles, megfelelő penge, ami nem kopik hamar. Emellett ergonomikusan kialakított nyelek a kényelmes fogásért, és prémium anyaghasználat a tartósságért.

