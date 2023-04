Gazként irtjuk, pedig főzeléknek is kiváló ez a zöld szupernövény: minden kertben megterem

Messzire elkerüljük, a kertben kikapáljuk, hiszen jól emlékszünk gyerekkorunkból, milyen kellemetlenül tud csípni a csalán, ha hozzáérünk. Legalábbis a nálunk leginkább elterjedt fajtája, amelyet még - kis túlzással - gyomnövényszámba se veszünk - , pedig rendkívül sokoldalúan felhasználható csodaszer az úton-útfélen elterjedt, főleg a nedvesebb területeken élő, méltatlanul semmibe vett növény. Talán legfeljebb a vidéki nagymamák vágják le kesztyűben sarlóval, hogy a kacsáknak odadobják, mivel ők habzsolva falják. Nem mondjuk, hogy tanuljunk tőlük, de megmutatjuk, miért olyan értékes ez a gyomnövényként elterjedt gyógynövény.

A csalánlevél gyűjtésének ideje áprilisban tetőz, hiszen, ilyenkor még széleskörűen felhasználható a zsenge növény, amely egyben kiváló vitamin- és ásványianyag-forrás. A középkorban háborús időkben a kendert helyettesítették vele, fonalat és szövetet készítettek belőle, de el is fogyasztották, főleg csalánlevesként, hisz egy-egy várostrom idején sokszor nem akadt más ennivaló a várnépnek az ostromzár alatt, mint az árokparton vagy szinte bárhol megtermő, igénytelen gyomnövény: a csalán.

Mára már persze csak a mezőgazdaság tartja gyomnövénynek, egyébként is inkább a szapora és igénytelen volta miatt ragadt rá a nem túl hízelgő jelző a növényre, hiszen számos gyógyhatása ismert.

A friss csalánhajtás talán a legerősebb vértisztító növény, ezért tisztítókúrák, böjtök hatékony és kedvelt gyógynövénye. Jó köszvényre, magas vérnyomásra, pangásos szívelégtelenségre, szénanáthára, menstruációs fájdalmakra, skorbutra, levele vér-, és vesetisztító, reuma, cukorbaj, hajhullás és aranyér esetében. A- és C- vitamint, vasat, ásványi sókat tartalmaz.

Egyre nagyobb hangsúlyt kap az életünkben az éghajlatáltozás, az egészséges táplálkozás és minden, ami ezzel a két szegmenssel összefügg. A helyi ökoszisztéma adottságainak a maximális kihasználására, a biodiverzitás megőrzése mellett annak előnyeire és lehetőségeire irányítja a figyelmet 2019 óta Medveczki Zoltán erdész szakirányító és gomba szakellenőr:

Vannak fagyálló növényeink is, amelyek a mínuszokat is jól bírják, februárban nő a salátaboglárka, a csalán, a tyúkhúr, a zamatos turbolya és a vadsnidling is bírja a fagyot, természetes fagyálló van bennük. Én ebben a változó világban felelőtlenségnek tartom, hogy óriási ökológiai lábnyommal élünk, gondolok itt például arra, hogy olyan élelmiszereket eszünk, használunk – ez az egész fejlett világra jellemző – mint a pálmazsír, a kesudió, a trópusi gyümölcsök, hogy csak néhányat említsek, mikor a magyar erdők tele vannak ehető vadnövényekkel, a magyar hagyomány 360 ehető erdei vadnövényfajt tart számon, ami már önmagában egy nagy szám, de valójában 600 erdei vadnövény található a hazai erdőkben, mezőkön. Van olyan növény, amit gazként irtunk, pedig rengeteg hasznos tápanyagot tartalmaz. Ilyen a csalán is, aminek most van itt a szezonja, de egész nyáron terem, sőt a telet, a mínuszokat is bírja. Nem véletlenül etették annak idején falun a kacsákkal a csilántot, ahogy népiesen mondják, de levest is főztek belőle így tavasszal.

Árokparton terem, mégis igazi csodaszer

A csalán évszázadok óta az egyik legnépszerűbb gyógynövény, vitaminokban, ásványi anyagokban és értékes fitonutriensekben gazdag, külsőleg és belsőleg egyaránt alkalmazható. Ráadásul nem szükséges kínoknak kitennünk magunkat, ha szeretnénk kihasználni a gyógyhatásait, hiszen számos formában, például teaként, tinktúraként, kapszulaként is alkalmazhatjuk.

A csalánszőr hangyasavat, acetilkolint, szerotonint és hisztamint tartalmaz, ezért fájdalmas és égető a csaláncsípés. Fontos gyógynövény, de számos hazai lepkefaj tápnövénye is. Régebben a növény friss hajtásával ütögették a reumásokat. Teáját évszázadok óta fogyasztják ízületi betegségek ellen. Erősítő, vizelethajtó, vértisztító, tejelválasztást serkentő teakeverékek alkotórésze. Gyökerének alkoholos kivonatát samponokba, tonikokba, egyéb hajápoló termékekbe teszik hajhullást csökkentő, hajerősítő hatása miatt.

Sokoldalúan felhasználható a jótékony, zöld növény

A csalánt régóta használják a különböző ízületi problémák, mozgásszervi betegségek, reumás panaszok enyhítésére. Szerencsére nemcsak helyileg alkalmazhatjuk, kapszula vagy tea formájában is hatásos, ugyanis gyulladáscsökkentő vegyületeket tartalmaz, a mikrotápanyagok (pl. a kalcium vagy a magnézium, a C- és K-vitamin) pedig hozzájárulnak ahhoz, hogy a csontjaink és az ízületeink erősek, rugalmasak és ellenállóak maradjanak.

A csalántartalmú étrend-kiegészítőket a férfiaknak is érdemes szedni, különösen az idősebbeknek, elsősorban azért, mert igen jó hatással van a prosztatára, enyhíti a prosztatamegnagyobbodással összefüggő kellemetlen tüneteket, természetes vízhajtó hatásának köszönhetően pedig segít eltávolítani a szervezetből a gyulladást okozó mikrobákat, méreganyagokat. Természetesen, a húgyúti fertőzésekkel összefüggő tünetek enyhítésének vagy a betegség megelőzésének érdekében a hölgyek is ihatnak naponta 2-3 csésze csalánteát!

A csalán A- és C-vitaminban, vasban, kalciumban, káliumban és mangánban gazdag, emellett pedig a proteintartalma is meglepően magas. A csalán természetes gyulladáscsökkentő, emellett pedig antihisztaminokat is tartalmaz, enyhítheti a szénanáthával összefüggő tüneteket, például az orrdugulást, köhögést, tüsszögést, szem- és orrviszketést.

Az ekcémára hajlamosaknak is előnyös lehet a csalán – szintén gyulladáscsökkentő vegyületeinek köszönhetően –, mert javíthatja a bőr állapotát, a viszketést, a kipirosodást, a kiszáradást és az azzal összefüggő fájdalmakat. A növény emellett méregtelenítő is, vagyis segíthet eltávolítani a szervezetből azokat a toxinokat, melyek fokozhatják a ekcéma tüneteit. Allergia vagy ekcéma esetén igyunk naponta 2-3 alkalommal egy-egy csésze csalánteát. Külsőleges használata: a leveléből készített kenőcs az ekcémás bőrfelületekre jótékony hatással van, a pattanásos bőrt pedig sikerrel kezelhetjük csalánfürdővel.

Gyógyteaként rendkívül sokrétű a felhasználási köre, általános erősítő, vértisztító, vizelethajtó, továbbá hólyaghurut, reuma, köszvény, bőrbetegségek, hajhullás, magas vérnyomás, gyomorhurut ellen is bizonyítottan jótékony hatással.

A spenótot is helyettesíthetjük vele

A konyhában is használatos gyógynövény leveleit főzelékként, zsenge hajtásait tavaszi levesekben és salátákban fogyasztják, sőt néha sörhöz is felhasználják fűszerként.

A zsenge csalánleveleket hasonlóképpen készíthetjük el, mint a spenótot, az ízük is erre emlékeztet - természetesen főzés után attól sem kell tartanunk, hogy a csalán csípni fog. A csalánlevélből csinálhatunk főzeléket, levest, pesztót, tésztaételeket vagy kukoricakását is ízesíthetünk vele. Európa bizonyos régióiban népszerűek a csalánnal ízesített sajtok is.

Csalánfőzelék, az olcsó szuperkaja

A csalánfőzelék nem mondható mindennapi ételnek, a piacokon, zöldséges pultokon hiába is keresnénk ezt a növényt. Éppen ezért az egyik legolcsóbb étel - amellett, hogy nagyon jótékony is -, hiszen mi magunk szinte bárhol gyűjthetünk hozzá zsenge csalánlevelet. Aki szereti a spenótot, ebben a főzelékben sem fog csalódni.

Tavaszi főzelékféle, így március végén-április elején-közepén legalkalmasabbak a zsenge csalánhajtások a feldolgozásra, de mivel fagyasztható a spenóthoz hasonlóan - a levelek dinsztelés, majd pépesítés után bekerülhetnek a fagyasztóba - így egész évben a rendelkezésünkre állhat ez az egészséges alapanyag.

A csalán begyűjtéséhez és feldolgozásához mindenképpen kesztyű szükséges, mert már zsenge korában is csíp. Nem kell megijedni, a főzelékben már nem fog csípni. A csalánt a vaskosabb szárrészek nélkül gyűjtsük. A levélnyelek és a felső 4-6 levélhez tartozó szárrész nem jelent problémát.

Hozzávalók

1 kg friss csalán

4 dl tej (tejpótlék)

3 evőkanál liszt vagy finomra őrölt zabpehely

só

2 gerezd fokhagyma

őrölt szerecsendió (elhagyható)

őrölt bors (elhagyható)

őrölt kömény (elhagyható)

egy evőkanál olaj (elhagyható)

Elkészítése

A csalánt több váltott vízben mossuk át alaposan, egy rövid időre be is áztathatjuk, hogy az esetleges apró rovaroktól vagy egyéb szennyeződésektól megszabaduljunk. A gyűjtéskor a levelek és zsenge hajtások közé került vastagabb szárrészeket válogassuk ki, dobjuk el. (A mosáskor se érjünk a levelekhez, viseljünk gumikesztyűt vagy használjunk konyhai csipeszt, salátás kanalat, fakanalat a levelek megfogásához, mert ilyenkor még csíp.)

Egy nagyobb lábasba tegyük bele a leveleket, öntsünk rá egy kevés vizet (az olajat is, ha teszünk bele - ettől kicsit krémesebb ízű lesz), majd dinszteljük a leveleket, míg összeesnek és haragoszöldre változnak. A megfonnyasztott leveleket a vízzel együtt öntsük aprítógépbe vagy turmixgépbe, de merülőmixerrel is pépesíthetjük. Ez azonban nem szükséges, az összeesett, nem turmixolt levél is lehet a főzelék további alapja.

A pépet vagy dinsztelt leveleket tegyük egy lábasba, adjunk hozzá sót, a pépesített fokhagymát és a tejet mintegy fél deci kivételével. Kezdjük el melegíteni a pürét, a maradék tejjel pedig keverjük simára a lisztet.

Ha felforrt a csalánpép, adjuk hozzá a lisztes tejet, majd jól forraljuk ki a főzeléket, hogy ne maradjon lisztes ízű, és besűrűsödjön. Ha túl híg lenne a főzelék, egy kevés vízzel keverjünk el egy kis étkezési keményítőt, adjuk a főzelékhez, de ezzel már ne főzzük, csak rottyanjon egyet.

Spenótfőzelék módjára tálalhatjuk tükörtojással vagy főtt tojással, de kínálhatunk hozzá rántott zöldségeket, zsiradékban sült krumplis pogácsát, bundás kenyeret vagy egyéb ízlés szerinti feltétet is.

Címlapkép: Getty Images