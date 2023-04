Horror áron adják a magyarok kedvenc gyümölcsét: piacon vagy boltban érdemes megvenni?

HelloVidék 2023.04.25. 15:02 Megosztom

Rengetegen várták idén is az eperszezont: nem csak finom, de egészséges is a magyar kertek piros gyümölcse. Hogy idén milyen árakra kell számítani? Hol vásárolhatjuk meg olcsóbban: a boltokban vagy a piacokon? Ennek jártunk most utána körképünkben.

Minden évben rengetegen várják az eperszezont, hiszen a kertek piros gyümölcsét nagyon sokan szeretik. Amellett, hogy rendkívül finom íze van, az eper kiváló antioxidáns, ezért ajánlott a fogyasztása. Miért fontos ez? Az antioxidánsok megelőzik, illetve lelassítják a szervezetben zajló oxidációs folyamatokat, amelyek a szabadgyökök elszaporodásához vezethetnek. Az antioxidánsoknak különböző fajtái vannak, ezek általában együttműködve fejtik ki a szabadgyököket semlegesítő hatásukat. A szervezet néhány antioxidánst képes önmaga is előállítani, azonban szükséges kívülről is pótolni a hiányzó mennyiséget. Az antioxidánsok fő feladata, hogy semlegesítsék a felesleges szabadgyököket, ezzel megállítsák azt a láncreakciót, amely komoly károsodást okozna a szervezet működésében. Persze vitaminokban és ásványi anyagokban is gazdak: tartalmaz B6- és C-vitamint, káliumot és folsavat is. Az epernek magas rosttartalma van, ami hozzájárul a belek és az emésztés normál működéséhez, valamint az egészséges bélflóra kialakításához és megóvásához. Mennyiért vehetünk most epret a boltokban, piacokon? Most, hogy már tudjuk, mennyire egészséges az eper, sokakban felmerül a kérdés, hogy jó-jó, de mennyibe kerül? A legtöbb vásárló számára még mindig az ár az, ami a legbefolyásolóbb tényező, hiszen, sokan azért mondanak le manapság a zöldségek, gyümölcsök vásárlásáról, mert a magas infláció miatt ezek a termékek még drágábbak lettek. Nos, az eper is zsebbenyúlós finomság, ez tény. De érdemes követni a boltok akcióit, szétnézni a piacokon is, hiszen könnyen kifoghatunk egy-egy jó ajánlatot. Éa amúgy is, míg tart a szezon, legalább addig fogyasszunk belőle néhány tányérral! A Pénzcentrum oldalán például az összes nagyobb áruház és bolt akciós újsága megtalálható, így könnyen átlapozhatjuk az aktuális kínálatot, ide kattintva. Óvatosan az import eperrel! Ahogy azt a Simon Gyümölcs írja oldalán, a külföldről importált gyümölcsök még hamarabb, akár télen is elérhetőek, ám fontos tudni, hogy az eper maximum 2 napig fogyasztható jelentős “minőségromlás” nélkül. Ráadásul a külföldről érkező gyümölcsöket sok esetben növényvédő- vagy tartósítószereknek , illetve egyéb extra kezeléseknek vetik alá, hogy tartósabbak és ellenállóbbak legyenek az utazással és az ezzel járó egyéb megpróbáltatásokkal szemben. Ha import epret vásárolunk a boltokban, piacokon, érdemes otthon megtisztítani őket, viszont figyeljünk arra, hogyan tesszük ezt. Ugyanis nagyon nem mindegy, hogy mossuk át az epret, vásárlás után. Ehhez a következő videóban kapunk egy kis segítséget: #organicfood #kitchenhacks #pesticidefree #washyourveggies #endocrinedisruptingchemicals #endocrinedisruptors #hormonalhealth #hormonebalancehelp ♬ original sound - olivercareco | hormonal health @olivercareco you can do this to all your produce! ? #happyhormones Az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszerének adatai szerint a vidéki fogyasztói piacokon a görög import eper ára 1500-3200 Ft/kg ár között mozog.

A vidéki nagybani piacokon a szintén görög import eper ára 1400-1500 Ft/kg között van. A friss, magyar epret is hamar kell elfogyasztani Ha friss, hazai epret vásárolunk, azt is el kell fogyasztani 1-3 napon belül mielőtt minőségromlás következik be. Ez a gyümölcsök esetében azt jelenti, hogy vitamin- és ásványi anyag tartalmuk néhány nap elteltével rohamosan csökken, elkezdenek bebarnulni, ízük romlik, végül pedig penészedni kezdenek. Éppen ezért vagy magában, vagy natúr joghurtban reggelire érdemes elfogyasztani, vagy, ha szeretnénk később is élvezni az ízeit, akkor dobjuk tároló tasakba és tegyük a fagyasztóba őket. Az AKI PÁIR adatai alapján megnéztük a magyar termelők kínálatát is, ennek alapján a belföldi eper ára most 4000 Ft/kg a vidéki fogyasztói piacokon.

A vidéki nagybani piacokon legutóbbi adata pedig 3000 Ft/kg-ot mutat. Mit mutat az áruházak kínálata? Ahogy mindig, úgy most is megnéztük a nagyobb áruházak kínálatát, mire számíthatnak a vásárlók, ha eperről van szó. Ennek mentén azt láttuk, hogy a Spar online webshopja szerint itt vehetünk dobozos 500 grammos kiszerelést 999 forintért, fagyasztott 250 grammos, dobozos epret 729 forintért, vagy akár konzerv epret is, 410 grmmosat 849 forintért.

A Tesco online kínálata alapján itt vehetünk dobozos, 500 grammos kiszerelést 1099 forintos áron, vagy gyorsfagyasztott, 1000 grammos epret 1149 forintos áron, 450 grammosat pedig 1019 forintért.

Az Auchan online polcain találunk 300 grammos fagyasztott epret 999 forintért, 450 grammost 1529 forintért, illetve 500 grammos firss, csomagolt epret 799 forintos áron.

A LIDL akciós újságjában találunk epret, akcióban, 499 Ft/kg áron, illetve fagyasztott, 450 grammos epret 1199 forintért. Ha összességében nézzük, érdemes betérni az áruházakba, hiszen az akciók keretében gyakran vehetjük meg olcsóbban a szezon slágerzöldségeit- gyümölcseit. De érdemes figyelni a helyi Szedd magad akciókat is, ahol még kedvezőbb árakkal találkozhatunk. Az tény, hogy az epernek borsos ára van, de talán egy-egy hétvégén érdemes beiktatni a reggelinkbe vagy az esti nasizások helyett. Címlapkép: Getty Images TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!