Drága nyár vár a kertes ház tulajokra: nincs mese, még ezért is többet kell fizetnünk

Ahhoz, hogy élvezzük a kert szépségeit, régebben elég volt egy fából ácsolt lóca a tornácon, kint pedig a gyümölcsfák árnyékában megtette egy kecskelábú faasztal, hozzá két kis pad is. A kilencvenes években aztán hatalmas divat lett a rönkfából készült kerti garnitúra, majd bejöttek a kerti pavilonok, amik még jellemzően fenyőfából készültek. Aki olcsóbbra vágyott, azoknak ott voltak a fa-fém sörpadok. Alternatívaként, ki ne emlékezne még rájuk, megjelentek az időtállónak gondolt fröccsöntött műanyag, kezdetben jellemzően fehér színű garnitúrák. Elkoptathatatlannak éppen nem neveznénk őket, egy idő után nemcsak kifakultak, de elég volt billegni rajtuk, simán kitört a lábuk, a műanyag elöregedett és rideggé vált. Az utóbbi évtizedben hihetetlen kultúrája lett a terasz-, erkély és kerti pavilonok berendezésnek, már nem elég egy garnitúra. Lassan ott tartunk, hogy legalább akkora figyelmet, energiát és időt szentelünk egy családi ház teraszos helyének kialakítására, mint a lakás nappalijára. Most, a kerti szezon elején ezért is jártunk utána: mik a legújabb trendek, milyen típusú és anyagú kerti bútorok a legkedveltebbek? Mennyit drágultak ezek a termékek?

Közel duplájára nőtt a kertibútor készítésére alkalmas fűrészáru

Fából, asztalossal nem is igen éri meg kerti bútort készíttetni, legfeljebb csak hobbi szinten ácsolnak otthon kiülőket – tudtuk meg P. Horváth Péter bútortervező - faipari mérnöktől, a Faktúra bútor szakemberétől.

A tömörfa megmunkálása, kezelése munka- és eszközigényes, ezért érthető módon jóval drágábbak is ezek a bútorok, még ha kertbe készülnek is. Emellett az alapanyag kiválasztása sem egyszerű feladat, a hazai fajták közül valójában csak a felső árkategóriás tölgy és vörösfenyő felel meg igazán – illetve a barátságosabb áron kapható akác, de annak viszont az egyéb tulajdonságai nehezítik a felhasználását. Nehezebben csavarozható és hajlamosabb a görbülésre és a vetemedésre.

- emelte ki P. Horváth Péter, aki hozzátette, hogy ehhez a közelmúltban még hozzáadódott a faanyagárak emelkedése, az elmúlt időszakban közel duplájára nőtt a kertibútor készítésére alkalmas fűrészáru.

Így az asztalos vállalkozásoknál jóval termelékenyebb, tömeggyártásra tervezett nagyüzemek sem tudnak árban versenyezni a műanyag termékekkel. Ugyanaz látszik a kertibútorok piacán, ami az elmúlt évtizedben az egész építőipari anyaghasználaton. A vegyipari termékek szinte teljesen kiszorítják a hagyományos anyagokat, már több padló, falburkolat, ablakpárkány készül kőolajszármazékból vagy kompozit anyagokból, mint fából.

Ezzel együtt a szakember szerint, ha hosszú távon gondolkozunk, nem biztos, hogy rosszul járunk a fából készült kerti bútorokkal. De ha valaki igazán hosszú időre meg akarja őrizni, akkor évente ajánlatos újrakezelni ezeket. Fokozottabb törődést igényelnek, még a tető alatt használt eszközök is.

Az IKEA is világszerte megemelte a termékeinek árát

Egy biztos, ha újonnan vásárolt kerti kiülőre vágyunk, készüljünk fel arra, hogy a legkedvezőbb árú fém- és műanyag garnitúrák – elég csak végiglapozni az online webáruházak termékkatalógusait - 50.000 – 60.000 forintnál (4 személyes) kezdődnek, a határ pedig a csillagos ég. Az sem csoda, hogy a hazai inflációs környezetben idén a kerti bútornak is jelentősen felment az ára. Ahogy az IKEA szakembere a HelloVidéknek fogalmazott:

Nem vagyunk immunisak azokra a makroökonómiai hatásokra, amelyekkel az üzleti vállalkozások, a kereskedők és a nagyközönség szembesül. Az elmúlt hónapok és évek korábban nem látott nyomás alá helyezték a kereskedelmi szereplőket. Az IKEA világszerte megemelte a termékeinek árát. Az áremelés mértéke országról országra változik és reflektál a helyi inflációs sajátosságokra, beleértve a nyersanyagokkal és az ellátási lánccal kapcsolatos kérdéseket is. Bár nem tudunk információt adni az árkorrekció átlagos mértékéről, megerősíthetjük azt, hogy sok termékünk ára változatlan marad. De portfóliónk nagy részének ára emelkedik, összhangban a megemelkedett nyersanyagárakkal és az ellátási lánc költségeivel. Az áremelkedés néhány százalékponttól az alacsony kétszámjegyű százalékig terjed.

- közölte a Bakos-Kiss Enikő, az IKEA Magyarország szakembere.

Ha kerti bútor, akkor egyre fontosabb szempont a praktikusság

A kerti bútoroknál a letisztult formák, a természetes anyagok utánzata, a funkcionalitás és az okos megoldások jelenleg a legkeresettebbek. A Praktiker szakembere úgy látja, vásárlóik egyre inkább értékelik a praktikusságot, az ergonómiát és a kényelmet, amelyet a modern kerti bútorok nyújtanak.

Az IKEA Magyarország üzleteiben kicsit más az idei trend. Ahogy Kasza Kármen a HelloVidéknek elárulta, egyelőre úgy tapasztalják, hogy a természetes, kissé rusztikus darabokat keresik a vásárlóik, a legkedveltebb termékcsaládjaik a tömör akácfából készült kortalan stílusú bútorok (méghozzá különböző barna pácolással: a NAMMARÖ, és az ASKHOLMEN termékcsalád).

Rattan, fa vagy műanyag, melyiket miért válasszuk?

Bármennyire zárt is a terasz, a kerti bútor lényege azért az is, hogy minél közelebb érezzük magunkat a természethez. A kerti székeknek akkor is kényelmesnek kell lenniük, mikor órákig ülünk benne. De nem is kérdés, hogy a praktikusságon és a kényelmen túl a bútorok strapabírósága mennyire fontos szempont. Bírnia kell az erős napsütést, a heves nyári záporokat, amik még a fedett teraszon is megáztathatják, vagy épp a rovarok támadását.

Az anyag is nagyon fontos szerepet játszik a kényelem, a tartósság és a megjelenés szempontjából. A Praktikernél – közölte a szakember - a rattan bútorok nagyon divatosak és nagyon tartósak, de általában drágák is. A természetes fa kerti bútorok szépek és hagyományosak, de a karbantartásuk költséges és nagy odafigyelést igényel. A műanyag kerti bútorok viszont könnyen tisztíthatók és rendkívül tartósak. Az anyag kiválasztása attól is függ, hogy hol tartózkodunk, milyen éghajlati viszonyok uralkodnak, mivel ezek is befolyásolhatják az anyagok állapotát.

A HelloVidéknek Kalatovics Richárd (IKEA) is összefoglalta, melyik anyagú kerti bútornak mik az előnyei:

Rattan: ezek a bútorok nagyon divatosak manapság, főleg azokban az otthonokban, amelyek a természetes stílusra törekednek. Az ilyen anyagból készült bútorok könnyűek és strapabíróak. A kézzel szőtt műanyag rattan is természetes hatású, ugyanakkor tartósabb, így kültéri használatra ideális. Bizonyos rattan bútorainkat képzett kézművesek kézzel készítették, így minden darab egyedi.

ezek a bútorok nagyon divatosak manapság, főleg azokban az otthonokban, amelyek a természetes stílusra törekednek. Az ilyen anyagból készült bútorok könnyűek és strapabíróak. A kézzel szőtt műanyag rattan is természetes hatású, ugyanakkor tartósabb, így kültéri használatra ideális. Bizonyos rattan bútorainkat képzett kézművesek kézzel készítették, így minden darab egyedi. Fa: az ebből készült kültéri bútorok számos előnnyel rendelkeznek. Az első és legfontosabb előnyük az, hogy természetes anyagból készülnek, így elegáns, kortalan megjelenést kölcsönöznek a kertnek vagy teraszunknak. A fa ellenáll a csapadéknak és a napsugárzásnak, így ezek a termékek hosszú élettartammal rendelkeznek. További előnye, hogy a fából készült bútorok havonta egyszer egyszerűen ápolhatók, így megőrizhető az eredeti szépségük. Összességében a fából készült kültéri bútorok megfelelő ápolása mellett hosszú távú befektetésnek számítanak, mert igazán tartósak.

az ebből készült kültéri bútorok számos előnnyel rendelkeznek. Az első és legfontosabb előnyük az, hogy természetes anyagból készülnek, így elegáns, kortalan megjelenést kölcsönöznek a kertnek vagy teraszunknak. A fa ellenáll a csapadéknak és a napsugárzásnak, így ezek a termékek hosszú élettartammal rendelkeznek. További előnye, hogy a fából készült bútorok havonta egyszer egyszerűen ápolhatók, így megőrizhető az eredeti szépségük. Összességében a fából készült kültéri bútorok megfelelő ápolása mellett hosszú távú befektetésnek számítanak, mert igazán tartósak. Műanyag: ezek a bútorok különösen azokban az otthonokban népszerűek, ahol a tisztítás és a karbantartás az elsődleges szempont. A műanyag bútorok könnyen tisztíthatók és időtállóak, így kiválóan alkalmasak kültéri használatra, emiatt olyan vásárlóinak ajánlanánk ezeket a termékeket, akik kevés energiabefektetéssel is szeretnének igényes megjelenésű külső tereket berendezni.

ezek a bútorok különösen azokban az otthonokban népszerűek, ahol a tisztítás és a karbantartás az elsődleges szempont. A műanyag bútorok könnyen tisztíthatók és időtállóak, így kiválóan alkalmasak kültéri használatra, emiatt olyan vásárlóinak ajánlanánk ezeket a termékeket, akik kevés energiabefektetéssel is szeretnének igényes megjelenésű külső tereket berendezni. Fém: ezen kültéri bútoroknak is számos előnye van, hiszen a porfestett acélból készült darabok nem csak tartósak és könnyen tisztíthatók, de bizonyos termékcsaládjai az üzleti felhasználás követelményeinek is megfelelnek.

Szín és forma: mi a legkeresettebb idén, miért?

A kerti bútorok terén a Praktikerben az egyszerű és letisztult formák, a föld színei -grafit, barna- és a fa hatású felületek a legkeresettebbek. A minimalizmus, a modern dizájn és az organikus vonalak is divatosak, amelyek egyensúlyt teremtenek a kertben vagy a teraszon. Újdonság, hogy a világos színek és a színes kiegészítők is felbukkannak az idei trendek között.

Az IKEA is hasonló trendeket lát. Idén náluk is az egyszerű, praktikus formák illetve a természetes hatású, általában barnára pácolt bútorok a legkeresettebbek. Ahogy közölték:

Ezek a darabok kortalan kialakításuk miatt bármilyen környezetbe kiválóan illenek, illetve, ahogyan azt korábban említettük, megfelelő ápolás mellett hosszú távú befektetésnek számítanak. Kiegészítőkkel mindenki a saját stílusának megfelelően alakíthatja ezeknek a bútoroknak a megjelenését. (Párna, párnahuzat, kültéri világítás, különböző dekorációs elemek stb.)

Mennyiből lehet most kihozni egy kerti ülőgarnitúrát?

A kerti bútorok ára nyilván jelentősen változhat a különböző anyagok és formák miatt. Jellemző – közölte a Praktiker -, hogy az olcsóbb kerti bútorok műanyagból vagy alumíniumból készülnek, míg a drágábbak lehetnek rattanból, fából vagy kovácsolt vasból is. Az egyszerű, műanyag kerti székek a legolcsóbbak, míg egy nagyobb, minőségi fa kerti garnitúra akár több százezres tétel is lehet.

Sok tényező befolyásolja azt, hogy mekkora összeget költenek az IKEA vásárlói a kerti bútorokra:

Függ attól, milyen anyagú darabokra esik a választás, milyen funkciót szeretnének betölteni a termékekkel, illetve mekkora területet szeretnének lefedni a kertben, teraszon vagy erkélyen. A választékunkban – akár áruházainkban, akár a weboldalunkon – mindenki megtalálhatja a saját igényeinek illetve anyagi kereteinek megfelelő bútorokat.

- emelte ki Kasza Kármen.

A kerti bútorok üzembe helyezése tavasszal

Legtöbbször a fából készült, lazúros vagy olajozott bútoroknál elég a felületeket megújítani, ha nincs komoly sérülése, és ép a bevonat. Ebben az esetben óvatos tisztítás után elég, ha a fa bútorokat finoman átcsiszoljuk, és áttöröljük őket fafelület-ápoló anyaggal. Ezt minden évben legalább egyszer érdemes elvégezni – mondta el a HelloVidéknek, a Faktura bútor szakembere. P. Horváth Péter felhívta még a figyelmet ara a gyakori hibára, hogy az időjárásnak kitett helyre kerülő fa bútorokat zárt, nem páraáteresztő vastaglazúrral kezelik. Igaz, hogy ezek a bevonatok lepergetik a vizet, de ha megsérülnek (és mindig megsérülnek), a bevonat alá bejutó víz nem tud távozni. Így kényesebb fáknál ezeken a helyeken elindul a korhadás, és idővel a bevonat is leválik.

A festett bútorok, ha jó minőségű a festék, és nem éri őket rendkívüli igénybevétel, nem igényelnek minden évben karbantartást (az óvatos tisztításon túl). Ha viszont a festékréteg elöregszik vagy sérül, itt is be kell avatkozni, nem érdemes halogatni – erről korábban itt írt a HelloVidék.

A fa bútorok élettartamát és küllemét is könnyedén megóvhatjuk, ha időnként lepácoljuk őket – tanácsolta Kalatovics Richárd (IKEA) is. Aki még hozzátette:

A VARDA színtelen fapácunk megóvja a fából készült kültéri bútorokat, így azok sokáig szépek maradnak. Védi a felületet és átlátszó fedőréteget ad, miközben megőrzi a természetes, fából készült megjelenést. Körülményekről függően a fa bútorokat 1-2 évente érdemes újrapácolni. A műanyag illetve fémbútoraink nem igényelnek külön karbantartást, igény szerint elég őket megtisztítani. Minden kültéri bútort érdemes óvni a szélsőséges környezeti hatásoktól. Ehhez a TOSTERÖ kültéri huzatainkat ajánljuk, amelyek vízálló tulajdonságokkal is rendelkeznek.

A fröccsöntött műrattan kerti bútorok azonban nem véltelenül lettek akkora slágerek, mivel könnyűek, tartósak és ellenállnak az időjárási viszonyoknak, nem igényelnek különösebb karbantartást. A fröccsöntési technológia lehetővé teszi a bútorok különböző formákban és színekben történő kialakítását, így ezek a bútorok sokféle stílushoz és környezethez illeszkednek. A fröccsöntött műrattan bútorok legnagyobb előnye, hogy könnyű tisztítani is, általában elég csak meleg szappanos vízzel letörölni a port vagy a szennyeződéseket, javasolt azonban kerülni a durva szivacsok és a karcos tisztítószerek használatát – közölte még a Praktiker.

