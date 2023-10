Egyre több magyar vág bele: így termeszthetsz bio élelmiszert egyszerűen, kert sem kell hozzá

Hiába szeretnének nagyon sokan belevágni valamilyen szinten a saját élelmiszerük otthoni termelésébe, a legtöbben nem tudják hol kezdjék el, pedig a koronavírus-járvány alatt is megmutatkozott az, mennyire sérülékenyek az élelmiszerláncok - mondta az Agrárszektornak Salamon Szilvia, a Brancs közösségi finanszírozási portálon is feltűnt Capsul Farm alapítója.

A mikrozöldek és gombák otthoni termesztéséhez csomagokat értékesítő szakember kiemelte, az elképesztően megemelkedett élelmiszerárak miatt is fontos, hogy amit tudunk igyekezzünk otthon megtermelni, hiszen rengeteg olyan növény, zöldség és gyümölcs akad, ami erre alkalmas. Szilvia termesztőkészletében öntözésmentes közegben fejlődnek a növények, a Brancson való jelenlétben pedig azt tartja pozitívnak, hogy még a termék polcra kerülése előtt bizalmat tudnak annak szavazni az emberek, és kialakulhat egy vásárlói kör.

Rengeteg a bizonytalansági tényező szinte minden cég és vállalkozás életében. Hogy látod, mennyire nehéz most egy vállalkozónak érvényesülni bármely magyarországi piacon?

Én öt éve kezdtem el a városi növénytermesztést, mint vállalkozást, és azóta sok emberrel dolgoztam már együtt a zöld szektorból, hasonló témákban. Azt látom, hogy évről évre egy nehezebb a vállalkozások helyzete, és sokan a vállalkozói létet csak másodállásban csinálják, akár csak én, hiszen főállásban környezetmérnök vagyok.

Miért döntöttél amellett, hogy felhúzol egy vállalkozást az otthoni növénytermesztés köré?

Mindig is nagyon érdekelt a fenntarthatóság és ennek a kézzel fogható megvalósítása. Az egyik legalapvetőbb emberi szükséglet a víz mellett, az egészséges táplálék. Sokan észre sem veszik, de olyan sok erőforrás van a lakókörnyezetünkben is, amit felhasználhatnánk arra, hogy élelmiszert állítsunk elő magunknak, a legtöbben még sem jutnak túl a szobanövényeken. Pedig a sok esetben egzotikus, a trópusokról származó növények nehezen karbantarthatók, illetve a legtöbb esetben speciális tápokat igényelnek, holott sokkal egyszerűbben és gyorsabban termeszthető rengeteg ehető növény akár a városban a lakásunkban is.

Szeretnék abban segíteni, hogy minél többen térjenek vissza azokhoz a módszerekhez, amiket akár a nagyszüleink is használtak, és a kertjeinket ne tujával telepítsük be, hanem például gyümölcsfákkal. Ennek egy olyan alternatíváját kínálom, amiben egyszerűen termeszthetők a növények, és mindenki számára elérhető. Azt látom, hogy nagyon sokan szeretnének belevágni valamilyen szinten a saját élelmiszerük megtermelésébe, de nem tudják hol kezdjék el. Ezért csináltam egy olyan termesztőkészletet, amihez csak forró víz szükséges, és amit elvetnek benne az egy hét múlva fogyasztható.

Ma már szinte a csapból is a fenntarthatóság fontossága folyik, te, hogy tapasztalod, valójában mennyire fontos ez az embereknek?

A koronavírus-járvány alatt nagyon jól megmutatkozott az, hogy mennyire sérülékenyek az élelmiszerláncok, főleg, amikor pillanatok alatt elfogytak a dolgok a polcokról. Nagyon ki vagyunk téve a hosszú ellátási láncoknak, így amit lehet, a saját kezünkbe kell venni, ezért is fontos, hogy amit tudunk igyekezzünk otthon megtermelni, hiszen rengeteg olyan növény, zöldség és gyümölcs akad, ami erre alkalmas. A saját élelmiszer-termesztés pont egy olyan dolog, amivel tudunk tenni valamit a klímaváltozás ellen, hiszen a meglévő erőforrásainkat kell okosabban felhasználni. Ahogyan a legtöbbünknek az a természetes, hogy megfőzzük a hétvégi ebédet, úgy sokaknak az is lehet ugyanilyen, hogy leszedik az epret a balkonról, és nem a Spanyolországból származót veszik meg.

Jellemzően ki a célközönsége a Capsul Farmnak?

Elsősorban olyan városlakókat célzunk meg, akik kiskerttel vagy balkonnal rendelkeznek, illetve fontosnak tartják, hogy legalább részben bioélelmiszert fogyasszanak. Vannak köztük családosok és fiatalok is, akik szeretik magukat zöld növényekkel körbevenni, és fontos számukra, hogy mekkora az ökológiai lábnyomuk.

Elképesztően megdrágultak az élelmiszerek Magyarországon az elmúlt években, egyre többen gondolják át, miből, mennyit vásároljanak, és nagyon látványos a fogyasztói szokások átalakulása is. Szerinted az élelmiszerdrágulás miatt is inkább nyitnak az emberek az otthoni növénytermesztés irányába, illetve a Capsul Farm felé?

Egyértelműen azt gondolom, hogy sokan fognak és nyitnak most is az otthoni növénytermesztés felé, látva, hogy mennyire megdrágultak az élelmiszerek, hiszen rengeteg ehető növényt meg lehet termelni otthon is. A gomba is egy nagyon jó példa erre, hiszen kis helyen termeszthető, tele van vitaminokkal és ásványi anyagokkal, és gyors a fejlődési ciklusa is. Nálam mikrozöldek és gombák érhetők el, előbbiek 1-2 hét alatt, utóbbiak 6 hét alatt már fogyaszthatók. Magyarországon nagyon alacsony a gombafogyasztás, pedig jó fehérjeforrás, nincs benne koleszterin, és a cukorbetegek is ehetik. Viszont az eltarthatósága nagyon rövid, és a hazai boltokba is kevés fajta kerül, így mire megvesszük őket sokszor már szomorkásan néznek ki, és eltűnik a friss, roppanós textúrájuk.

Miért pont a gombák és a mikrozöldek mellett tetted le a voksod?

Azért ezeket választottam, mert a legtöbb gombának és a mikrozöldeknek is rövid a tenyészidejük, beltérben egész évben termeszthetők, kis helyigényűek, és tele vannak vitaminokkal, ásványi anyagokkal. Nagyon intenzív az ízük, emellett kis mennyiségben is érdemes őket termeszteni. Nem kell kilószámra fogyasztani őket, ugyanakkor nagyon magas a beltartalmi értékük, egy mikrozöldnek például 30-szor akkora a vitamin- és ásványianyag-tartalma, mint a kifejlett növénynek. Három fajta mikrozöld érhető el nálam, brokkoli, retek, illetve mustár, a gombáknál pedig évszakfüggő, mely fajtát lehet éppen kapni, hiszen a lakásunk hőmérséklet befolyásolhatja a termesztést. Most fehér és szürke laskagomba közül lehet választani, de nyáron van például rózsaszín is.

Mit tapasztalsz, mennyire nyitottak a magyarok a mikrozöldek vásárlására, termesztésére, fogyasztására?

Egyelőre elsősorban a jobb éttermekben találkozhatunk mikrozöldekkel, az otthoni fogyasztásuk még kevésbé gyakori. Ennek az is az oka, hogy aki megpróbálkozik a termesztésükkel, gyakran problémákba ütközik: vagy túlöntözi vagy alul, esetleg kis muslicák jelennek meg rajtuk, de sokan csak a csírafázisig jutnak el a termelésükben, amelyeket nehezebb nevelni, mert naponta át kell öblíteni őket, és hajlamosabbak a penészedésre is. Ellenben a mikrozöldek már fiatal növényi hajtások, ezért olyan, mintha kis palántákat nevelnénk, csak gyorsabban szedhetők.

Az én termesztőkészletemben az a különleges, hogy öntözésmentesek, és egy hidropóniás termesztőközegben fejlődnek a növények. Ezt kell előkészíteni, és forró vízben megfőzni két percig, amíg zselés konzisztenciája nem lesz. A mag ugyanis ebből a zseléből fogja felvenni majd a vizet. A lényeg tehát, hogy innentől az embernek semmi dolga nincs a termesztéssel, hiszen a növények maguktól fognak növekedni, és egyáltalán nem igényelnek majd odafigyelést, emellett öntözni sem kell őket egyáltalán.

Mit lehet tudni a nálad kapható mikrozöldek és gombák termeléséhez szükséges alapanyagokról? Honnan szerzed be őket?

Nagyon fontos a mikrozöldeknél, hogy mindig kizárólag biomagból induljunk ki. Ezeket általában Angliából vagy Lengyelországból szerzem be, itt állítják ugyanis elő őket nagy mennyiégben, jó minőségben. A gombát pedig egy hazai kézműves gombafarmról vásárolom, szerencsés módon tőlem pár km-re hozzájuk tudok jutni. Számomra elengedhetetlen, hogy a termesztőkészletben minden alapanyag kezeletlen legyen.

Miért tartod fontosnak, hogy a Brancs közösségi piactéren jelen legyetek, és új értékesítési csatornákat keressetek? Mit vártok ettől az új lehetőségtől, illetve attól, hogy elérhetők vagytok ezen a felületen?

Ez a közösségi finanszírozás arról szól, hogy már piacra lépés előtt validálja a vállalkozás a termékét, hiszen a Brancson keresztül elér olyan embereket, akik nyitottak az újra, az innovációra, és szeretnének a pénzükkel olyan törekvéseket támogatni, amik valami újat hoznak létre. Pozitív és fontos, hogy itt nem kell megvárni, míg a termék a polcokra kerül, hiszen a vásárlók már azelőtt bizalmat tudnak szavazni neki, ami által nagyon hamar kialakulhat egy vásárlói kör is. Összességében azt várjuk ettől a felülettől, hogy minél többen megismerik a Capsul Farmot, és belevágnak majd a városi, otthoni növénytermesztésbe.

Címlapkép: Getty Images