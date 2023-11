Vigyázat, hatalmas barnamedve barangol az Északi-középhegységben: itt a bizonyíték!

HelloVidék 2023.11.01. 15:05

Tavaly októberben a barnamedvék visszaköltöztek Magyarországra. Egyik példányuk már át is telelt nálunk, a Bükkben élő Mihály nevet is kapta, de nálunk él a Gellértre keresztelt egyed is.