Ezeket a kerti munkákat ne felejtsd el januárban: itt az 5+1 pontos feladatlista

Bár az időjárás még korántsem a tavasz irányába mutat, a lekesebb kerttulajdonosoknak azért akad pár tippünk, ha épp nincs zimankó, mi mindennel lehet az év első hónapjában foglalatoskodni. A lista összeállításában Kósa Dániel kertészmérnök volt segítségünkre.

Hatalmas tévedésben van az, aki azt hiszi, hogy az év elején nincs igazán sok tennivaló a kertben. Ez az időszak kiváló alkalom arra, hogy a szorgos háztáji kertész beleássa magát kicsit a növényvédelembe és előre tervezzen, ilyenkor van lehetőség a sikeres tavasz és a bőséges nyári termés megalapozására is. De melyek a legfontosabb januári kerti munkák, illetve mit és hogyan érdemes már most ültetni, vetni? A teendők listájának összeállításában Kósa Dániel kertészmérnök volt a HelloVidék segítségére!

1. Hiába van január, akár ültethetünk is

Az áruházakban még lehet kapni a tavasszal virágzó hagymákat. Ezeket, ha a talaj épp nem fagy, el lehet ültetni.

Azt viszont tudni kell, hogy a viszonylag meleg áruházakban tartott hagymák sajnos nem rendelkeznek olyan kikelési százalékkal, mint az időben megvásároltak

- figyelmeztette a HelloVidék olvasóit Kósa Dániel kertészmérnök, aki hozzátette, az éjszakai fagyok a földet keménnyé teszik, de ha napközben a fagypont fölé kerül a hőmérséklet, a növények ültetését el lehet végezni. Így, ha valaki lemaradt télen az évelőágyás kialakításáról, vagy valahová még szeretne például rózsatövet ültetni, akkor azt is nyugodtan megteheti.

Ha nincs fagypont alatt a hőmérséklet, akkor sem szabad megfeledkezni az elültetett növényekről, ugyanis ilyenkor biztosítanunk kell a víz pótlását, főleg az örökzöldeknél.

- tudtuk meg.

2. Lassan eljön a palántázás ideje

Megterveztük a konyhakertet, hogy melyik zöldségből milyen fajtát szeretnénk, valamint mennyit. A magok többségét már beszereztük, viszont vannak olyan kertben termő kultúrák, amiket ilyenkor is ki lehet vagy már ki kellett ültetni. Ha a téli időszakra szeretnénk magunknak zöldséget, akkor azt már az ősz beálltával el kellett veteményezni. Ilyen például a petrezselyem, spenót, metélőhagyma, jégsaláta és a káposzta.

- tette hozzá Kósa Dániel, aki még közölte azt is, mivel éjszaka fagyokat jósolnak a szakemberek, mindenképpen érdemes valamilyen takarást gondolnunk azoknál a növényeknél, amik nem bírják a hideget.

Ha kora tavasszal friss zöldséget szeretnénk a kertből, akkor azt a téli hónapokban kell ültetni. Bár a napközbeni enyhe idő miatt valószínűleg megindul bennük a csírázás, így gondoskodjunk takarásról. A télen vetett zöldségek általában egy havi előnyben lesznek a tavasszal vetettekkel szemben. Ebbe a körbe sorolják az őszi fokhagymát, vöröshagymát, telelő lóbabot, a leveles kelt és a fejes salátát. (A palántázás fortélyairól itt írt a HelloVidék!)

3. A fatörzs tisztításáról se feledkezzünk meg

Ilyenkor érdemes elvégezni a törzstisztításokat is a kertben lévő fákon. Drótkefével dörzsöljük át a törzseket, hogy eltávolítsuk az áttelelő kártevőktől a fát. Érdemes az idősebb törzsének tisztogatását elkezdeni az enyhébb napokon. Először kaparóvassal, azután drótkefével távolítsuk el a kéregripacsokat és az alatta meghúzódó, áttelelő kártevőket, kórokozókat. A munka megkezdése előtt terítsünk fóliát a fa köré és a kaparékot égessük el.

4. A metszéssel sem szabad várni

Januárban a hidegben elkezdhetjük az almatermésű gyümölcsök, mint például az alma, körte, naspolya, birs metszését. A szakember szerint ügyeljünk rá, hogy mindig éles szerszámokkal dolgozzunk, valamint a nagyobb metszési felületeket zárjuk be. Erre jó anyag a gazdaboltokban megvásárolható fatapasz vagy sebkezelő gél.

Ügyeljünk arra is, hogy ne hűljünk meg, időközönként igyunk meg egy forró teát, vagy menjünk be melegedni. Illetve a réteges öltözködés sem elhanyagolható, kifejezetten fontos, mivel mozgáskor lehet, hogy egy felsőbb réteget le kell majd vetnünk.

- tette még hozzá a szakember. (A metszés témakörében a HelloVIdéken itt találsz cikkeket.)

5. Gondoljunk a madarakra és más kisállatokra

Érdemes ilyenkor gondolni az itthon telelő madarakra is, helyezzünk ki madáretetőket, és gondoskodjunk arról, hogy mindig fel legyenek töltve eleséggel, rakjunk ki mesterséges fészekodúkat. Tehetünk ki olajos magvakat (legjobb a napraforgó), szalonnabőrkét, faggyút, de ma már előre elkészített madáreleség-mix is kapható, ez a legjobb, mert biztos, mindent tartalmaz, amire a kismadárnak szüksége lesz télen. Ha nincs tó vagy valamilyen folyóvíz a közelben, valamint kerti tóval sem rendelkezünk, a madáritatót is mindig töltsük fel friss vízzel.

Ebben az időszakban kertünkben rengeteg változás zajlik, minden növény készül a téli hideg hónapokra. Ahhoz, hogy udvarunk állatbarát legyen és biztonságot nyújtson az arra tévedő apróbb élőlényeknek, számos dolgot tehetünk. Itt olvashatsz arról, mire figyelj, ha téli otthont akarsz nyújtani egy-két süni, madár vagy mókus számára.

5+1. Itt az alkalom a szerszámok megtisztítására, élezésére

Ezek a téli hetek kiválóan alkalmasak a kerti szerszámok javítására is, hogy ne akkor kelljen a kapát, a metszőollót köszörülni, élesíteni, amikor már szükség lenne rá. A szerszámokat, ha tél elején gondosak voltunk, akkor tisztán tettünk el a fészerbe, ha nem, akkor ezek tisztításával kezdjünk. Ha ezzel megvagyunk, jöhet a kicsorbult kapák, ásók élezése. Most érdemes kicserélni a törött, sérült szerszámnyeleket, megélesíteni az metszőollókat, rögzíteni a lötyögő ásófogantyúkat és alaposan megtisztítani a kerti kesztyűket. Az éles szerszámokkal csak jót tesz az ember a növényeiknek, hiszen a vágásoknál és metszéseknél nagyon fontos, hogy a vágott felületen keresztül minél kevesebb eséllyel férkőzhessenek be kórokozók.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)