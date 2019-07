Falusi csok: ezeken a településeken gigafizetéssel találhatsz munkát

Korábbi cikkünkben már írtunk arról, hogy melyek a legjobb gazdasági mutatókkal rendelkező megyék. Akkor arról számoltunk be, hogy gazdasági aktivitás szempontjából a top 5 legjobb megye:

Veszprém megye,

Győr-Moson-Sopron megye,

Bács-Kiskun megye,

Zala megye

és Komárom-Esztergom megye voltak.

Az is érdekelt minket, hogy miként alakul a megyék havi nettó átlagkeresete. Elemzésünkhöz a KSH idei legfrissebb adataithasználtuk, melyből kiderült, 2019. első negyedévében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 352 ezer forintot, míg adókedvezmények nélküli nettó átlagkeresete 234 ezer forintot tett ki. Megyék szintjén arra jutottunk, hogy a legnagyobb havi átlagkeresettel Győr-Moson-Sopron rendelkezik, míg a legrosszabbal Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.

Munkahelyek és a falusi csok

Az, hogy hová költözünk, hogy kihasználjuk a lakásvásárlásra kapott támogatásokat, attól is függ, hogy a választott megyében, településen milyen munkahely lehetőségek vannak. A falusi csok-kal kapcsolatban megnéztük, hogy megyénként hol érdemes házat, lakást vásárolni, ha figyelmet fordítunk a munaerőpiaci adottságokra is.

A részletszabályok szerint a falusi csok települések listájára 2486 hátrányosabb helyzetű, 5000 fős lélekszám alatti település került. Éppen ezért, fontos minden lehetséges szempontot megvizsgálni az ingatlanvásárlás előtt. Az idő nem szorít, bőven körbe lehet járni a kiválasztott településeket, az igénylésére vonatkozó kérelem 2019. július 1. és 2022. június 30. között nyújtható be. A falusi csok településeinek listáját, megyei bontásban ITT TALÁLOD!

Hol érdemes ingatlant vásárolni?

A legtöbb cég, vállalat, gyár általában a megyeszékhelyeken helyezkedik el. Ha belevágunk a falusi csok-ba, ajánlott a megyeszékhely közelében letelepedni, hogy az utazás ne tegyen még plusz órákat az amúgy is hosszú munkanapokhoz. Érdemes kézbe venni a térképet és számolgatni a kilométereket, mivel sok megyeszékhely melletti települést érint a kedvezmény.

A következő táblázatban felsoroltunk néhány települést minden megyéből, amelyek közel találhatók az egyes székhelyekhez. Ezek közül mindegyiken felvehető a falusi csok, persze számos más település is van még, amit érdemes szemügyre venni. Mi igyekeztünk azokat felsorolni, amelyek a legközelebb találhatók az egyes megyeszékhelyekhez.

Megyeszékhely Falucsi csok felvételére alkalmas település Borsod-Abaúj-Zemplén megye Városföld, Szentkirály, Ladánybene Baranya megye Magyarsarlós, Bakonya, Görcsöny Borsod-Abaúj-Zemplén megye Arnót, Onga, Sajólád Csongrád megye Röszke, Tiszasziget, Klárafalva Fejér megye Szabadbattyán, Kincsesbánya, Zámoly Győr-Moson-Sopron megye Enese, Vének, Mecsér Hajdú-Bihar megye Mikepércs, Nyírábrány, Nyíracsád Heves megye Gyöngyöshalász, Pálosvörösmart, Gyöngyöstarján Jász-Nagykun-Szolnok megye Tiszatenyő, Kengyel, Tiszapüspöki Komárom-Esztergom megye Vértessomló, Kömlőd, Bokod Nógrád megye Vizslás, Kazár, Kishartyán Somogy megye Bárdudvarnok, Szenna, Sántos Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Kállósemjén, Nyírtura, Kótaj Tolna megye Őcsény, Bogyiszló, Kakasd Vas megye Vép, Balogunyom, Bucsu Veszprém megye Herend, Szentgál, Szentkirályszabadja Zala megye Hottó, Bagod, Böde

A falusi csok szempontjából fontos az is, hogy a kiválasztott településen vagy környékén legyenek nagyobb cégek, gyárak, amelyek állást biztosíthatnak az itt letelepedők számára is. Hogy pontosabb képet kapjunk, szemügyre vettük megyei bontásban azokat a településeket, ahol nagyobb - legalább száz fő feletti létszámmal rendelkező - gyárak, cégek találhatók. Jó tudni, melyik megyében milyen kínálatra lehet számítani. Ehhez a KSH legfrissebb adatait használtuk, amből készítettünk egy térképes illusztrációt is.

A következő grafikonon azt láthatjuk, hogy az egyes megyéken belül, hány olyan település van, ahol több mint száz főt foglalkoztató cég vagy gyár található. Ez nem elhanyagolható szempont, ha nem csak lakást keresünk, de munkát is.

A térkép jól mutatja, hogy a keleti részeken lényegesen több település is van, ahol nagyobb gyár vagy cég található, mint a nyugati országrészen. Ennek alapján kiemelkedő helyen szerepel a listában Hajdú-Bihar megye, de szorosan a megoszott második helyen ott van Borsos-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatár-Bereg megye is. Szándékosan hagytuk ki a sorból Pest megyét és Budapestet, hiszen mi csak a vidéki régiókat vizsgáltuk meg.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mit kínál egy-egy megyeszékhely munkahely szempontjából, ezért a KSH legfrissebb adatai alapján összegyűjtöttük, hogy hány olyan cég van a székhelyeken, ahol több mint száz főt foglalkoztatnak. A térkép színei jól mutatják, hogy a sötétebb részeken sokkal több száz fő felett foglalkoztató cég található, mint a világosabb területeken. Eszerint Hajdú-Bihar megyében van a legtöbb ilyen cég, őt követi Győr-Moson-Sopron és Borsod-Abaúj-Zemplén megye. A legkevesebb száz fő feletti céggel Heves megye rendelkezik, de szorosan utána szerepel Nógrád megye is a lista végén. Pest megyét és Budapestet itt is kihagytuk a listából, mivel csak a vidéki viszonyokra voltunk kíváncsiak.

Kíváncsi vagy arra, hogy egy-egy település milyen messze van a megyeszékhelytől, hányan lakják és milyen lakásárak vannak? A legfőbb gazdasági mutatókat egy helyen megtalálod. Használd a HelloVidék adatbázisát, válaszd ki a megyét, járást és települést és tudj meg minél több információt az általad kiválasztott községről, faluról. Ide kattintva érheted el az adatbázist.