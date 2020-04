Koronavírus: még több rendőri ellenőrzés lesz az ünnepek alatt

Nagyobb mértékben nőtt a koronavírussal fertőzöttek, valamint a betegség következtében elhunytak száma - mondta az országos tisztifőorvos, Müller Cecília a pénteken online közvetített sajtótájékoztatón. Egy nap alatt 210 fővel emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma Magyarországon. Péntekre újabb 11 ember vesztette életét, a halálos áldozatok száma ezzel már 77.

Azt is közölte, hogy a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott Pesti úti idősek otthonában tett helyszíni szemle után újabb intézkedéseket rendelt el. Az intézményben maradtak egészségügyi ellátásának folyamatosságát nevezte a legfontosabbnak. Eddig 151 igazolt koronavírus-fertőzött van köztük, és 7 elhunyt. A fertőzöttek száma várhatóan még magasabb is lesz, mert a laborvizsgálatok jelenleg is tartanak.

A megelőzés érdekében oktatást rendelt el a teljes személyzetnek, aminek a fertőtlenítőszerek helyes használatára is ki kell terjednie. Emellett a Rózsa utcai idősotthonban is hét fertőzöttet tartanak számon, közölte.

Az idősotthonok különösen érzékenyek a járványra,

ezért az operatív törzs egyéni védőfelszereléseket is küld az intézményekbe.

Lakatos Tibor rendőr ezredes kérdésre elmondta, hogy

az ünnepek alatt fokozott rendőri ellenőrzésekre kell számítani a korlátozások betartatása miatt.

Ha nem alapos indokkal van valaki közterületen, akkor figyelmeztetésre, pénzbírságra, súlyosabb esetben eljárásra is kell számítania.

