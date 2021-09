Drága hónapok várnak a magyar kutya- és cicatartókra: nincs mese, ezért fizetniük kell

Egyelőre jó idő van odakint, ami miatt az élősködőktől kell most megóvnunk a kutyánkat, cicánkat, ahogy arról korábban beszámoltunk, de hamarosan beköszöntenek a hidegebb napok, és el kell gondolkoznunk azon is, hogy vajon a kutyánkat, macskánkat előkészítettük-e az évszakváltásra, a csapadékosabb időjárásra, a fagyos hajnalokra. Szakembert kérdeztünk meg arról, hogyan készítsük fel a legkedveltebb és a legnagyobb veszélyeknek kitett házi kedvenceinket az ősz és a tél beálltával.

Azt tapasztalom, hogy rengeteget nőtt a kisállat-tulajdonosok száma az elmúlt egy-másfél év alatt, és szerencsére megjelent egy új tulajdonosréteg, akik már nagyon felelősen gondolkodnak az állattartásról. A népszerűségi listát természetesen a kutyák vezetik, itt mindig egyfajta fajtatrendek dívnak, tavaly a francia bulldog tartása volt a menő, idén a tacskók és a törpetacskók vezetik a listát, hatalmas a várólista rájuk. De egyre népszerűbb a menhelyről való befogadás is, aminek nagyon örülünk. A második helyen az állattartók között a cicák állnak, az egzotikusnak számító nyúltartás is egyre divatosabb, ahogy a klasszikus hörcsög, tengerimalac, teknőctartás is megmaradt

- mondta el Dr. Nagy Anna állatorvos a HelloVidéknek.

Egyre gyakoribbak a klímaváltozással azok a betegségek, amelyek vakcinázással megelőzhetőek lennének az állatoknál, és jóval olcsóbb egy védőoltás, mint aztán a betegség kezelése. Arról nem is beszélve, hogy nem is minden esetben tudunk már segíteni a jószágon, tette hozzá a szakember.

Kutyatartás, cicatartás átlagos költségei:

Egy kutya tartásánál számolni kell az évenkénti oltásokkal, negyedévente a féregtelenítéssel, a jó minőségű táppal, a, bunda- és fogápolással, különböző játékokkal, pórázzal, nyakörvvel. Ez havonta 15000-30000 forint körüli összeg, ami nagyban függy az állat fajtájától és méretétől. Ha például a családbarát labrador mellett döntünk, amelyek hajlamosak a diszpláziára, bizony százezres műtéti költségekkel is számolhatunk, ha gond adódik. De minden fajtának megvan a maga "gyengéje".

A macskák költsége ennél kevesebb, hiszen jóval kevesebbet esznek, és a szervezetük is ellenállóbb, de nagy kárt okozhatnak a lakásban az ülőgarnitúrákon, székeken, mert nem könnyű rávenni őket, hogy a kaparófán élesítsék a karmukat. Ami egyébként szintén nem olcsó, és gondolni kell a cicajátékokra is, különösen benti macska esezében. Kinti cicáknál az oltások és a betegségek kezelése növeli a tartási költségeket.

Kutya felkészítése a hidegre

Akár lakásban, akár az udvarunkon él négylábú barátunk, érdemes időben gondolni a közeledő télre, és felkészülni rá. A legjobb módszer a megelőzés - ne hagyjuk, hogy megtörténjen a baj!

A hideg idő beköszöntével nagyon oda kell figyelnie a gazdiknak az állat ízületvédelmére, különösen idős kutyáknál történik meg könnyen a baj. Ahogy hűvösödik a talaj, a kutyus pedig elfekszik, ellaszik rajta, még akkor is, ha süt a nap egyébként, könnyen ízelütgyulladás lehet a vége, és porckorong gondok adódhatnak. Emellett a megfelelő folyadékpótlásra is fokozottan figyelni kell, hisz ilyenkor már nem annyira szomjasak az állatok, de a vízpótlásra továbbra is szükségük van

- kezdi a felsorolást Dr. Nagy Anna.

Fűtőlap és fűthető etető-, itatótál

A lakásban tartott ebek esetében könnyebb dolga van a gazdiknak: “megússzák” egy kis odafigyeléssel. Télen a lakás és a kinti hőmérséklet között igen nagy különbség van, nem csoda hát, ha kedvencünk elkezd dideregni a meleg lakásból a havas utcára lépve. Ha a gazdi figyel, tudja, mikor jön el a kutyaruha, kutyakabát ideje - akkor adjuk rá a meleg kabátot, ha valóban fázik kutyánk.

Egyénfüggő, hogy melyik jószág hogyan bírja a hideget, de a rövidebb szőrű, kistestű kutyáknak kedvezhetünk például fűtőlappal. Erre rá tud feküdni a kutya, csak akkor kapcsol be, ha érzékeli a súlyát, és melegen tartja kint is. Az a legfontosabb, hogy védett, a talaj felől, fentről és három oldalról védett, jól szigetelj fekvőhelye, ólja legyen a kutyának, olyankor, és ha megfelelő egészségi állapotban van, nem okoz neki a gondot a hidegebb idő sem.

A fűthető, 5mm vastag, merev, erős PVC lap harapásbiztos kábellel van felszerelve, így az állat nemcsak felügyelet mellett heverhet rajta, a csintalan ebek esetén is balesetbiztos a használata. A fűthető kisállat fekhelyet a kutyaház aljára lehet beszerelni, ahol a hidegben a kutya ráheveredve élvezi a melengető élményt. Lényeges, hogy a lap nem kifejezetten meleg, a helyiség hőmérsékletét emeli, így biztosítva 5-6 fokkal melegebbet kedvencünk számra.

Ezek a fűtőlapok már bármelyik nagyobb állatkereskedésben megvásárolhatóak, több méretben kínálják őket, az áruk 12000-től 60000 forintig terjed általában.

Arra is érdemes odafigyelni, hogy a hűvös évszakokban a külső tartású háziállatok etető és itató edényeinek tartalma gyakran fagyos, jéghideg, de teljesen be is fagyhat az ivóvizük. A megfelelő hőmérsékletű táplálék és víz pedig nagyban befolyásolja kedvencünk fejlődését, közérzetét és a betegségekkel szembeni ellenállóképességét. Jó hír, hogy már kapható olyan tál, amelyik melegíthető, ezekkel az etető- és itatófűtésekkel mindig kellemes hőmérsékletű táplálék biztosítható az állatnak. A tál átmérője 22 cm, harapásvédett kábellel és dugvillával van ellátva, az ára pedig 12000 Ft körül van.

Eső, fagy ellen is védekezzünk

Az eső ellen azonban akkor is érdemes védekezni, ha a bélelt meleg kabátnak még nincs itt az ideje: egy hosszabb esős sétán átázhat a kutyabunda, aminek könnyen megfázás lehet a vége! Ilyen esetekre kifejezetten hasznosak a víz- (és szél-) álló kabátok.

A havas, jeges járdákat szinte mindenhol sózzák, gyakran a kelleténél jobban is. Ez kimarhatja kedvencünk tappancsát, kikerülni viszont nem igazán tudjuk. Megoldás lehet a kutyacipő, vagy zsíros, viaszos krémek használata. A séta után langyos vízzel mossuk le a mancsokat! Érdemes időről időre ellenőrizni a kutya talppárnái közötti szőr hosszát is: minél hosszabb és több ugyanis a szőr, annál jobban beletapad a sétán a hó, akár kis gombócokká is összefagyhat, amik könnyen felsértik a kutya lábát. Egy ollóval óvatosan kurtítsuk meg ezeket a szőröket.

Kutyaól - szigetelés, bélelés, elhelyezés

Az udvari kutyáknál a legfontosabb, hogy legyen egy szélvédett és száraz hely, ahová be tud húzódni a hideg szél és a csapadék elől. A legtöbb kutyának ezt a búvóhelyet a kutyaháza jelenti, fontos hát, hogy az télen is biztonságot és meleget nyújtson. Egész évben hasznos, ha nem közvetlenül a talajon áll a ház, hanem valamivel alátámasztjuk: téglákkal, vagy akár egy raklappal. Így alulról a hideget nem veszi át annyira, és a csapadékos időben sem ázik fel.

A kutyaólat szigetelni is kell, ha nem akarjuk, hogy kis kedvencünk dideregjen benne. A hungarocell vagy polisztirollapot tegyük az alulra szánt falapokra, majd az egészet burkoljuk még egy falappal. Ezt a tetőnél és a ház oldalainál is érdemes elvégezni, így garantáltan kellően hőszigetelt lesz a lak, és bent tartja a meleget. A kutyaól bejáratára tegyünk fel egy pokrócot, szőnyeget vagy átlátszó műanyag fóliát, amit a kutya a fejével vagy az orrával könnyedén elmozdít a ki-be járkáláskor. Nem mindegyik kutya viseli el ezt a “bejárati ajtót”, és előfordulhat, hogy leszedi. Hideg időben tegyük fel újra, kétszer-háromszor, de ha továbbra is lerágja, az azt jelenti, hogy enélkül sem fázik a helyén a kutya.

Béleljük is

Friss szalma vagy forgács a legjobb erre a célra, de az iratmegsemmisítőből maradt papírhulladék is megteszi jobb híján. A törülközők vagy takarók azért nem a legjobbak, mert könnyebben átnedvesednek a párától, és nehezebben száradnak, így kevésbé melegítik a kutyát. Azért, hogy kijáráskor a kutya ne hordja ki a szalmát, tehetünk fel egy kisebb küszöböt is az ajtóra. Jó megoldás az is, ha párnahuzatba töltjük a szalmát vagy forgácsot, így biztosan nem hordja ki azt az eb, és melegen tarthatja a házikóját. Viszont arra figyeljünk, hogy heti rendszerességgel cseréljük az almot.

Alátámasztás

Ha a kutyaól közvetlenül a földre kerülne, támasszuk alá, de még jobb, ha lécekre vagy dobogóra helyezzük szélvédett helyre, ahonnan még beláthatja a birodalmát házi kedvencünk. A megemelt kutyaól véd a talajmenti fagytól, tartós hidegben sem hűl ki az ól alulról, ráadásul esőben sem ázik fel. A raklap mellett pár bontott tégla is megteszi, de fontos, hogy gondoskodjunk arról, hogy stabilan álljon, bárhová is helyezzük az ólat.

Védett helyre tegyük

A kutyaólat széltől és csapadéktól védett helyre tegyük, amennyire lehetőségeink engedik. Az is fontos, hogy kedvencünk lakhelyét is tisztítsuk ki havonta. Ezzel a kártevők megtelepedését és elszaporodását is megakadályozhatjuk.

Cica felkészítése a hidegre

A hideg napok közeledtével még nagyobb figyelmet kell fordítanunk kedvencünkre, legyen szó akár kertben, akár lakásban tartott cicáról. A hideg napok sok problémát okozhatnak, ha nem készülünk fel jó előre megfelelően. Megmutatjuk, cicagazdiként melyek az időszak legfontosabb teendői.

Több, energiában gazdagabb eledel

A kinti vagy sok időt a szabadban tartózkodó cicák teste alkalmazkodik az időjárás változásaihoz. Sűrűbb, tömöttebb bundát növesztenek, kissé testesebbé válnak, hogy jobban bírják a hideget. Gazdikként megfelelő táplálással segíthetjük a természetes folyamatokat. Télen lehetőleg prémium minőségű eledelt vásároljunk kedvencünknek, és fokozottan figyeljünk az összetevőkre, a vitaminokra és ásványi anyagokra.

Prémium minőségű eledel mellett csak akkor van szükség táplálékkiegészítőkre, ha azt állatorvosunk javasolja, mert például gyorsítani akarjuk egy esetleges betegség gyógyulását. A feleslegesen adott táplálékkiegészítők többet ártanak, mint használnak. A kinti macskák esetében, ha konzervet adunk, akkor várjuk meg, amíg elfogyasztják, a maradékot pedig vigyük be, hiszen az könnyen megfagyhat. Szárazeledelek etetése esetén még fokozottabb figyelmet kell fordítanunk arra, hogy mindig legyen a közelben iható, nem fagyott víz. Az eledel mennyiségét kinti macskák esetében körülbelül 15%-kal lehet növelni a nyári mennyiséghez képest, mert a hideg hónapokban több energiára lesz szükségük. A lényeg az, hogy télen még jobban figyeljük kinti állataink kondícióját, és ha fogynak, akkor növeljük az adagot. Természetesen nem az a cél, hogy elhizlaljuk kedvencünket.

Meleg takaró, fekhely

Ahogy közeledik a tél, mi emberek is elővesszük a vastagabb takarókat. Kedvencünknek ugyanúgy szüksége lesz melegebb fekhelyre kint és bent egyaránt. Mindenképpen készítsünk odakint is egy szélvédett, csapadékbiztos meleg takaróval bélelt helyet a cicának, ahova behúzódhat a hideg elől. Szobatigrisek esetén, amennyiben nincs padlófűtésünk, célszerű a cica fekhelyét a földről egy magasabb pontra, székre helyezni, ahol nem hűl le annyira alulról a fekhely. Ha bársonytalpúnk előszeretettel pihen az ablakban, akkor érdemes beszereznünk egy speciálisan az ablakpárkányra kifejlesztett fekhelyet, mely megvédi cicánkat a huzattól a hideg napokon.

Több macskaalom

Ha eddig kijáró volt cicánk, előfordulhat, hogy télen nem szívesen merészkedik ki a meleg lakásból, és a hirtelen hőmérsékletváltozás egyébként sem tesz jót kedvencünknek. Így célszerű több macskaalmot beszereznünk, mert a fagyos napokon macskánk minden bizonnyal nem odakint, hanem bent fogja elvégezni a dolgát. Ma már a macskaalmokat könnyű takarítani, szagtalanítanak.

Fagyálló, veszélyes folyadékok

A tél érkezése előtt autónkat is felkészítjük a hidegre, többek között fagyálló használatával. Nagyon figyeljünk arra, hogy a folyadék ne kerüljön cicánk számára is elérhető helyre, és nézzük meg azt is, nem csöpög-e. Ha kedvencünk a fagyállóval próbálja csillapítani a szomját, az sajnos akár végzetes is lehet. Ugyanez vonatkozik minden más veszélyes folyadékra, tisztítószerre. Rakjuk őket biztonságos helyre, hogy véletlenül se jusson hozzájuk a macska.

Állatorvos-látogatás

Ha azt vesszük észre, hogy cicánk étvágya nem nő, hanem sokkal inkább csökken, ha kevés vizet fogyaszt, megváltozik a viselkedése, vagy bármilyen más rendellenességre leszünk figyelmesek, azonnal forduljunk állatorvoshoz. Egy esetleges betegség nagyon legyengítheti cicánk immunrendszerét, amelynek télen kellene a legerősebbnek lennie, így azonnal állatorvos segítségére lesz szükségünk. Ilyenkor ki is kérhetjük az állatorvos véleményét, hogy mivel javasolt táplálnunk kedvencünket, és hogy milyen kiegészítőket ajánl kifejezetten minitigrisünk számára, amelyek segítenek neki felkészülni a télre.

Hogyan segíthet a macskatartó, ha kinti macskája van?

Támogatni kell a macska raktározásra átalakult anyagcseréjét, azaz télen, ősszel kicsit többet adjon enni a macskának, akár másfél, kétszer annyi táplálékra is szükégük van ilyenkor, mint a nyári nagy melegben.

Legalább az etetés gyakoriságával megegyezően, ha van rá mód, akkor gyakrabban, naponta többször is, ellenőrizze ,hogy van-e elegendő ivóvize a cicának, illetve, hogy nem fagyott-e be a víz. A folyadékbevitel is fontos télen is, nem csak nyáron, a hőháztartás támogatása érdekében is!

Biztosítson egy búvóhelyet, cicaházat a macska számára. Ez lehetőleg legyen szigetelt, tömje ki rongyokkal, hogy a cica át tudja melegíteni saját testhőjével és kényelmes menedéket, kuckót találjon magának az időjárás viszontagságai elől.

Ha be szeretné engedni a cicát időszakosan, pár órára, éjszakára, érdemes egy kevésbé fűtött helyiséget találni számára ezekre az időkre, mert ha a mínúszokból egy-egy órára bekerül egy alaposan befűtött szobába előfordulhat, hogy a hőháztartás összezavarásával ezzel többet árt a Gazdi a macskának, mint amennyit használ.

Ha a cica számára adott minden kényelem a kinti teleléshez, alapvetően vidáman át fogja vészelni a telet.

Címlapkép: Getty Images