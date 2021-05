Nagyon nem mindegy, mit ültetünk a kertbe: íme a lista kutyás és cicás gazdiknak

Sokan tartanak kutyát vagy macskát, ugyanakkor szeretnék azt is, ha a kertjük szépen pompázna. Ez azonban a kutyás gazdiknál olykor akadályokba ütközik, a házi kedvencek ugyanis előszeretettel jelölik meg vizeletükkel a drága növényeket, amit azok kiszáradással, elpusztulással "hálálnak" meg nekik. Hogy ezt a bosszúságot elkerüljük, alakítsuk még időben kutyabaráttá a kertünket, vagyis úgy tervezzük meg előre hogy mi is, és négylábú kedvencünk is örömét lelje benne.

Olyan növényeket telepítsünk, melyek a szokásosnál ellenállóbbak, hiszen a kutyák gyakran nincsenek tekintettel a terület díszes növényeire. Érdemes ösvényeket, kutyaútvonalakat építeni a kertbe, amin kedvére közlekedhet a kedvencünk. A kutyák szeretik ellenőrizni a területet, és a kerítés mellett csaholva szaladgálni, hagyjunk ott nekik erre helyet

- tanácsolja első körben Porkoláb Antal kertész, aki maga is kutyatartó, tacskói és sárhegyi pásztorkutyája mellett is szépen kialakított kerttel büszkélkedhet.

A kutyabarát kert ráadásul az embernek is öröm, hisz ültethetünk bele számos díszfafélét, amelyek a forró nyári napokon árnyékot adnak nekünk, embereknek is.

Így tegyük kutyabaráttá a kertet

1. Figyeljük meg az állat fontosabb útvonalait, ahol nap mint nap közlekedik, és próbáljunk ezekre a helyekre nem ültetni növényeket, vagy legalábbis ne kisebbeket, amelyeket könnyen eltiporhat.

2. Alakítsunk ki a kertben egy kisebb részt kutyavécének, egy eldugottabb zugot, ahol puha a talaj toalettjeként fog szolgálni. Nem kell semmi extrára gondoln csak legyen egy eldugottabb hely, ahol lehetőleg legyen a talaj puha. Ha sikerül ide szoktatnia a kityust, akkor nem kell felfedező utakat tennie a kertben, hogy megtaláljon minden kutyaürüléket.

3. Figyeljük meg, ha elfárad, akkor hová pihen le a kutya, és oda ne ültessünk virágokat.

4. A kutyák imádják a hűvösebb, félárnyékos helyeket, ahonnan belátják a kert minden szegletét. Alakítsunk ki nekik egy-két ilyen pihenőhelyet a kertben, és akkor reméhetőleg nem a veteményest vagy a virágágyást túrják szét pihenés közben.

5. A virágágyások köré tegyünk egy alacsony kerítést, és szokassuk meg a kutyát, hogy az tiltott hely a számára. Mivel okos jószág, így megtanulja, ha következetesen tanítjuk rá, és rászólunk, ha bemenne a tiltott zónába.

6. Ha kotorékebünk van, tacskó, jack russel terrier, akkor számythatunk a folyamatos ásásra. Kiásnak mindent, amit nem szabad is, a gyepen vagy bárhol. Ezt megelőzendő alakítsunk ki számára egy ásóhelyet a kertben, legyen egy saját területe, ahol nincsenek növények, puhább a talaj, és kiélheti az ösztönét az eb.

Könnyen odaszoktathatjuk, ha eleinte elásunk neki jutalomfalatokat, rágócsontokat vagy játékokat, amelyet majd ő előás. Így megtanulhatja, hogy ez az ő helye

- hangsúlyozza a szakember.

Ugyanakkor legalább annyira fontos a kutyus egészsége és épsége, mint a növényeinké, így rá is vigyázzunk a kert kialakításakor. Ne telepítsünk szúrós vagy mérgező növényeket a kertbe, hisz a kölyökkutyákra igazán veszélyesek lehetnek. Különösen körültekintően járjunk el a növényvédőszerek használatakor, ne hagyjunk elől soha vegyszeres flakont, sem rágcsálóirtót, nehogy megrágcsálja, megfalatozza a kutyus.

Kutyabarát kertbe való növények

A teljesség igénye nélkül bemutatunk néhány olyan növényt, amelyet bátran telepíthet bárki kutyás kertbe is.

Magyar kőris: ez a díszfa kertünk éke lehet, egy 2 méteres példány ára 11000 Ft körül mozog, egész évben ültethető a konténeres kiszerelésben kapható fajta.

Európai hárs: tekintélyes termetű díszfa, aminek az illata júniusban bárkit kicsalogat a kertbe. A 3-3,5 méteres fa konténerben nem olcsó mulatság, 140ezer forint körüli áron kapható, de csak egyszer kell megvennünk, és a kertünk éke lesz évtizedekig, ha helyesen gondozzuk.

Tavaszi bangita: ez a cserjeféle igen látványos virágzatot hoz tavasszal, ráadásul egész évben ültethető. 20-60 centiméter magasságokban kapható konténerben, 3000-5000 Ft körüli vételáron.

Ostorménfa: ez a 3-4 méter magasra is megnövő lombhullató cserje egyméteresen már 3500 Ft-ért is megvásárolható, és egy életen át a kertünk dísze lesz.

Virágok

Egynyáriak

Kankalin

Lepkevirág

Sarkantyúka

Begónia

Nebáncsvirág

Árvácska

Kakassarkantyú

Rézvirág

Oroszlánszáj

Pillangóvirág

Körömvirág

Évelők

Harangláb

Tűzeső

Gyepliliom

Tündérfürt

Poloskafű

Sárga keltike

Legyezőfű

Ápolka

Rózsa

Macskamenta (cicásoknak kötelező!)

Kasvirág

Ezek a növények pedig magas toxintartalmuk miatt tiltólistásak!

Ricinus (Ricinus communis) Leánder (Nerium oleander) Hajnalka (Ipomea sp.) Japán tiszafa (Taxus cuspidata) Korall-bokor (Solanum pseudocapsicum) Piros gyűszűvirág (Digitalis purpurea) Maszlagos nadragulya (Atropa bella-donna) Májusi gyöngyvirág (Convallaria majalis) Trombitafolyondár (Campsis radicans)

A cicákról is ejtsünk pár szót

Persze sokan nem csak kutyát, hanem macskát is tartanak, és ha a kutya legfőbb territóriuma a kert, a cicák többnyire a házban uralkodnak. De ha kerti macskánk van, vagy a benti cica odakint is tartózkodik, megfigyelhetjük, hogy a szépen gondozott kerti virágaink között hempereg. Szerencsére a termeténél fogva kisebb kárt tud tenni bennük, de alapjában véve nem is jellemző a macskákra ez, jóban vannak a növényekkel, hisz azok fontos táplálékkiegészítők a számukra. Egyes növények viszont kábítóan hatnak a cicákra.

Amit szeretnek a cicák

1. Macskamenta

Imádják a cicák, élénkítő hatása a macskákat játékosan eufórikussá teszi. Egyes macskákra azonban semmilyen hatást nem gyakorol. Hogy ez mitől függ, eddig még nem tisztázott. Azok a macskák, amelyek ettől a növénytől megtáltosodik, könnyen rávehetünk a növény segítségével szinte bármire.

2. Macskagamandor

Hasonlóan a macskamentához a macskagamandor illata is sok macskának ellenállhatatlan. Ez a növény a nyugati mediterrán térségből származik, és cserepes virágként gondozható. A lilán virágzó növény erősen éter szagú az emberi orr számára. A macskák azonban még kiszárított változatában sem tudnak ellenállni neki.

3. Macskagyökér

Magdolnafűnek is hívják, és a macskák odavannak érte. Nekidörgölőznek a kámfor illatú növénynek, és látványosan élvezik a társaságát. Ennél a növénynél sem ismertek a viselkedés okai.

Amitől óvjuk őket

Szobanövények

A fent említett három kábító növényt a macskák nem fogyasztják el, a füvek viszont a cicák képzeletbeli listáján legfelül állnak. Ezekre a lenyelt szőrcsomók miatt van szükségük. A macskás háztartásban tehát sajnos nem nagyon tarthatóak szobanövények, mert a legtöbb elfogyasztása mérgező a macska számára. Ezért nagyon fontos, hogy ügyeljünk arra, hogy cicánk ne egyen mérgező növényt.

Megengedett szobanövények

Azért van köztük is jó néhány, ami gond nélkül tartható cica mellett is a lakásban. A teljesség igénye nélkül a legnépszerűbbek: szobapáfrány, zöldike vagy más néven csüngő csokros inda, közönséges elefántláb vagy buzogányfa, aranypálma - akár 3 méter magasra is megnőhet, így kalkuláljunk vele! - fokföldi ibolya, karácsonyi kaktusz, gyöngyös szemölcsliliom, szeplősarc vagy pettyeslevél, szobafikusz, bromélia

Mérgező szobanövények a tiltólistán

Zöldliliom, hibiszkusz és a ciprusfű szerepel a lista élén. A lista további része a teljesség igénye nélkül: ciklámenek, azélea növények, karácsonyi rózsa, buzogányvirág, borostyán, a gumifa levelei, jácint, sáfrányok, krókuszok, rákvirág, leander, a philodendron, havasszépe, tulipánok, mikulásvirág és a fehér kála.

