Vaddisznók garázdálkodtak Salgótarján utcáin: fotókon az éjjeli látogatók

A HelloVidék is rendszeresen beszámolt már olyan esetekről, ahol vadállatok - őzek, rókák, vaddisznók - bukkantak fel nagyobb városokban, erdő közeli településeken. Most Salgótarjánban láttak vaddisznókat az éjszaka leple alatt tivornyázni az utakon.

Ahogy arról korábban írtunk, az elmúlt időszakban rendszeressé vált, hogy egyes településeken felbukkannak vaddisznók. Sok esetben a város vezetése igyekszik gondoskodni arról, hogy az állatokat befogják, hiszen egy-egy megvadult anyakoca az emberre is veszélyes lehet.

Sok állat félelem nélkül merészkedik kertekbe, gyümölcsösökbe is. Ezt persze nehéz lenne elkerülni, hiszen a kertekbe, udvarokba betévednek az avar közé sünök, nyulak és sajnos van olyan is, hogy rókák, vaddisznók okoznak károkat. Sok gazda orra alá törnek borsot azzal, hogy megdézsmálják a termést vagy elcsennek néhány haszonállatot, de ez még nem azt jelenti, hogy ki kell irtanunk őket. Van néhány barátságosabb módszer is, amivel érdemes megpróbálkozni, amivel meg tudjuk előzni az állatbetöréseket.

Most viszont jöjjenek a képek a Salgótarjánba tévedt vaddisznókról:

