Megindult a jégképződés a Tisza-tavon: erre figyelmeztetnek a szakemberek

Megindult a jégképződés a Tisza-tavon, a kisebb felületű állóvizek már lefagytak

- mondta a portálnak Fejes Lőrinc, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kiskörei szakaszmérnöke.

A hideg időjárás szilveszterrel érkezett, s január első napjaitól elkezdődött a jégképződés. A nagy kiterjedésű, nyílt vizes területen, például a sarudi vagy a poroszlói medencében még vegyes az állapot: a szélei, zegzugosabb részei már lefagytak, de a nyílt vízen még szabad a vízfelület. A téli időszakot itt töltő vízi madarak éjjel még a vízen töltik a napjuk egy részét, a másik részében meg kijárnak a környék mezőgazdasági területeire táplálkozni. A jég – ahol látszólag be is fagyott – még nem alkalmas arra, hogy rámenjenek a lékhorgászok. Ám, ha ilyen marad az időjárás, akkor még ez is előfordulhat

- fejtette ki a szakember, majd hozzátette, kisebb enyhülés várható, de a hét végéig megmarad éjjel a mínusz 3–4 fok, nappal pedig plusz 2–3 Celsius-fok. Mint mondta, a Tisza folyó viszont teljesen jégmentes, akárcsak a kisebb mellékvizei, például a Kis-Tisza és Eger-patak is.

De a Kisköre és Dinnyéshát közötti strandok területei, s a gát és a Tisza közötti hullámtéri terület már befagyott. Ezek keskeny, hosszan elnyúló vízfelületek, ezenkívül a nagyobbakon – a több négyzetkilométeres sarudi és poroszlói medencében a partok mentén – is elkezdett kialakulni a jég. Viszont a vízfelületen, amit a vízimadarak használnak, abszolút nincs jég

- hangsúlyozta Fejes Lőrinc, majd hozzátette, hogy ha teljesen befagyna a víz, akkor lehetne rajta jégtúrázni, lékhorgászni. Ehhez persze az szükséges, hogy a strandok partján hullámzásmentesen fagyjon meg. Külön kiemelte, hogy a most kialakult jégfelület még nem jó túrázásra vagy lékhorgászatra. Éppen ezért óvatosnak kell lennie azoknak, akik a víz közelébe merészkednek. Mint mondta, csak a hivatalosan meghirdetett, szakemberrel vezetett jégtúrán szabad részt venni. Idén viszont erre még várni kell.

Téli üzemben működünk a vízlépcsővel, a hajózsilippel és a jégtörő hajókkal is. Minden télen két jégtörő hajó állomásozik itt és áll készenlétben a kiskörei vízlépcső védelme érdekében. A duzzasztómű és hajózsilip is üzemképes

- zárta a szakember.

Címlapkép: Getty Images